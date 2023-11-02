In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 13. bis 15. Februar 2026 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 20.2. beginnt aber um 20 Uhr zunächst Livemusik mit Metal von "Herta" und "Morost". Und am 22.2. ist bereits ab 17 Uhr zu "Let's rock again" - der Party für die Generation Ü60 - geöffnet.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 beginnt am 20.2. um 21 Uhr Kinktopya mit Lydia M, Latex Fine, Brina Hesse und TBA. Für den 21.2. ist ein Comedy Flash geplant, und am 23 Uhr steigt die Party unter dem Titel Never Stop mit Black Mirror Park, Trust, Nicolas Lendkrais und Tom.

Down Town Club: DJ Ex legt am 20.2. ab 22 Uhr zu "Exkaliert" Mainstream, Charts und EDM auf. Die "Down Town Club Night" bricht am 21.2. um 22 Uhr an. DJ Toni Winter bringt dazu Mainstream, Charts und Aktuelles mit.

1o4: Im 1o4 am Hasselbachplatz 2 heißt es am 20.2. ab 23 Uhr "They not like us". Gespielt werden RnB, Hip-Hop, Afrobeats und Dancehall. "Latin Heat" ist dann am 21.2. ab 23 Uhr angesagt.

Boys'n'Beats: "Spritztour – Der Aperitivo-Abend" beginnt am 20.2. um 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89. DJ Steffen Marlow legt am 21.2. ab 23 Uhr Pop, House und Party-Classics auf.

Buttergasse: Di "Ice & Bass - Après Ski Club Night" steht für den 20.2. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 im Kalender. EL Bartho legt Aprés-Ski Hits, Schlager, Dance und Charts auf. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. "Back to the Millennium" nimmt DJ Delorryen die Partygänger am 21.2. ab 23 Uhr mit Musik aus den 2000ern und 2010ern.

Café Treibgut: Im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt am 21.2. ab 19 Uhr eine "Ü30-Party" mit DJ Alex Ninow.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am Samstag um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Ellen Noir: Die "New Talent Show" beginnt im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 am 21.2. um 22 Uhr. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei. Mit dabei sind an diesem Abend En Harmon, Maury, V01D, Staati, Terrox vs. Shitzo, TFZ und Leo.3SX.

Kunstkantine: "Droplegs Bushfire" heißt es am 21.2. in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 ab 22 Uhr. Es gibt einen Last Gen Floor unter anderem mit Antiquis Anima und einen Next Gen Floor unter anderem mit Siebenschlaefer.

Factory: Rock, Alternative, Punk, Metal, Ska und mehr werden am 21.2. ab 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 zur "School of Rock" aufgelegt. Für den anderen Floor steht der "Dark Saturday" mit DJ Dark Rebell und mit Dark und Gothic Classix, Folk und Mittelalter im Kalender.

Insel der Jugend: Während für das Rapkonzert mit "Ivo der Bandit" am 20.2. um 20 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 im Vorverkauf keine Karten mehr verfügbar waren, waren für die Party "Headless" am 21.2. ab 23 Uhr mit Alternative, Nu Metal, Core, Emo und Punk noch Ticktes verfügbar.

Prinzzclub: Zum "Throwback Saturday" legt DJ Hoff im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 21.2. ab 23 Uhr 2000er und 2010er, Clubhits, Pop und Black auf.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend.