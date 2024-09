Musik, Literartur und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 20. September 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 20. September 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

"Von Ziehbrunnen und Fontänen" in der Magdeburger Altstadt

Am 20.09.2024 um 19 Uhr findet ein Spaziergang "Von Ziehbrunnen und Fontänen" durch die Brunnengeschichte Magdeburgs mit Nadja Gröschner statt. Früher dienten Brunnen zur Wassergewinnung und waren zentrale Treffpunkte, verloren aber durch den Bau von Wasserleitungen an Bedeutung. Im 19. Jahrhundert wurden sie durch Zierbrunnen und Fontänen ersetzt, die noch heute zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen. Nadja Gröschner führt die Teilnehmer unterhaltsam durch die Magdeburger Altstadt und erläutert die Entstehungsgeschichten der Brunnen sowie die beteiligten Künstler.

Der Treffpunkt ist am Gebäude des Dommuseums. Der Eintritt kostet 15 Euro und beinhaltet Getränke. Die Führung ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Die Veranstaltung ist Teil der 33. Magdeburger Literaturwochen. Tickets unter 0391-602809 oder über das Bestellformular ausfüllen.

Improvisationstheater Imaginär mit Auftritt im "Guck mal!"

Das Improvisationstheater Imaginär braucht kein Textbuch oder Bühnenbild. Die Darsteller entwickeln aus Vorgaben des Publikums spannende, komische, und lustige Geschichten aus dem täglichem Leben. Wie diese Geschichten allerdings enden, weiß niemand- auch die Darsteller nicht, deshalb ist jeder Aufritt eine Premiere.

Die Vorstellung beginnt am 20.9. um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das "Guck mal" in der Babelsberger Straße 9.

„Big Band Night“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die „Big Band Night“ steht für Freitag, 20. September 2024, um 19:30 Uhr auf dem Plan für das Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Sie findet im Rahmen des Jugendmusikfestes Sachsen-Anhalt statt.

Auf der Bühne stehen die KonBigBand Magdeburg unter der Leitung von Mohi Buschendorf sowie die Landesjugendbigband Sachsen-Anhalt, die von Ralf Hesse geleitet wird. Die Landesjugendbigband, die seit Herbst 2021 unter der Leitung von Hesse steht, besteht aus jungen Musikern, die beim Workshop „Makin’ Jazz“ oder beim Wettbewerb „Jugend jazzt“ erfolgreich waren. Das Ensemble präsentiert ein Programm, das Swing, Funk, Latin und klassischen Big-Band-Sound umfasst und sowohl bekannte Standards als auch moderne Jazz-Kompositionen beinhaltet.

Die KonBigBand Magdeburg, die seit 2000 besteht und aus einem größeren Bläserensemble hervorgegangen ist, erarbeitet sich jedes Jahr ein neues Programm, das durch ein intensives Probenwochenende im Januar vorbereitet wird.

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" mit Tobias Hengstmann

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" wird am Freitag, den 20. September, um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37, gegeben. Tobias Hengstmann ist hier in seinem zweiten Soloabend zu erleben. Weitere Vorstellungen sind für den 26.9 und 26.10. zur gleichen Zeit angesetzt.

Der Kabarettist thematisiert Politik und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben. Mit einer Mischung aus Unsicherheit, Zuversicht und Humor gelingt es Hengstmann, die Herausforderungen des Alltags humorvoll zu kommentieren. Sein Programm setzt auf scharfe Beobachtungen und unerwartete Pointen, die sowohl geplant als auch spontan erscheinen. „Eine Vorstellung in Blau“ spielt auf verschiedene Bedeutungen des Begriffs „blau“ an und verspricht einen Abend voller Ironie und Wortwitz. Mazze Fest, der Sohn des bekannten Kabarettisten Manni, ist ebenfalls Teil der Aufführung.

„Maggo lebt“ mit Mädness auf der Insel der Jugend

Am 20. September 2024 tritt Mädness mit seinem aktuellen Album „Maggo lebt“ auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr.

„Maggo lebt“ ist das dritte Album von Mädness innerhalb von vier Jahren und markiert eine Phase persönlicher und künstlerischer Weiterentwicklung. Nach intensiven Kämpfen mit Sucht und persönlichen Rückschlägen hat sich Mädness sowohl als Künstler als auch als Mensch neu gefunden. Das Album reflektiert die Balance zwischen beruflicher Existenzsicherung und persönlichem Wachstum.

„Maggo lebt“ greift auf das 2014 erschienene Album „Maggo“ zurück und stellt eine Weiterentwicklung dieser Phase dar. Es beinhaltet Beiträge von Rap-Kollegen wie Fatoni und Amewu sowie musikalische Unterstützung von Torky Tork, Skool Boy, Gibmafuffi, Enaka und Tribez. Mädness zeigt sich in seiner Kunst zwischen Heimat und Metropolen, großen Bühnen und tiefgründiger Introspektion und bietet eine positive Gegenperspektive zum oft düsteren Rap-Pessimismus.

„Miss April“ im Stübchen der Magdeburger Festung Mark

Das "Stübchen" in der Festung Mark am Hohepfortewall öffnet nach der langen Sommerpause wieder. Nun lockt es wieder mit einem Konzert-Programm in der angrenzenden Kulturwerkstatt.

Den Anfang macht das Trio „Miss April“ am 20. September mit kleiner, feiner, aufregender Singer-Songwriter Musik mit einer Prise Jazz. Das Trio trifft mit Antje Mehnerts Stimme, Carlos Martinez (Kontrabass), Christian Luther (Gitarre) und einer fein ausgesuchten Liederauswahl das Herz - mit viel Lebensfreude und auch ein bisschen Schmerz. Einlass ist 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Werke von Jean Sibelius und Franz Schubert im Magdeburger Opernhaus

Am 19. und 20. September 2024 eröffnet Generalmusikdirektorin Anna Skryleva ihre letzte Konzertsaison am Theater Magdeburg. Das 1. Sinfoniekonzert umfasst Werke von Jean Sibelius und Franz Schubert.

Der Einfluss von Ludwig van Beethoven ist spürbar, ohne dass er auf dem Spielplan steht. Sibelius’ Violinkonzert in d-Moll op. 47, bekannt für seine geigerische Raffinesse, wird vom kanadischen Violinisten Timothy Chooi interpretiert. Chooi, Gewinner des Joseph-Joachim-Wettbewerbs, spielte bereits 2021 in Magdeburg und tritt weltweit mit renommierten Orchestern auf. Seit 2021 jüngster Professor an der University of Ottawa hat er die Ehre, auf zwei hervorragenden historischen Instrumenten spielen zu können: der Guarneri-Violine „Titan“ von 1741 und der Stradivari-Violine „Engleman“ von 1709.

Schuberts „große“ C-Dur-Sinfonie Nr. 8 D 944 rundet das klassisch-romantische Programm ab. Die Magdeburgische Philharmonie wird von Anna Skryleva dirigiert.

Vor den Konzerten wird jeweils um 18.45 Uhr eine Einführung angeboten. Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr im Opernhaus auf der Bühne statt.

Die Depression des eisernen Stiers im Moritzhof

Sebastian Patze und Frank Laudan präsentieren ihre Ausstellung „Die Depression des eisernen Stiers“ im Moritzhof am Moritzplatz 1. In dieser Ausstellung werden Einkaufswagen, die einst für den Transport in der Neustadt genutzt wurden, in humorvolle Kunstwerke verwandelt.

Patze und Laudan nutzen diese alltäglichen Gegenstände als künstlerisches Motiv. Bei ihren Streifzügen durch den Kiez fotografieren sie die oft desorientierten Einkaufswagen in ungewöhnlichen Positionen und dokumentieren deren neue Verwendungszwecke. Die entstandenen Bilder sind teils skurril, teils berührend und immer mit einem Augenzwinkern versehen.

Die Ausstellung ist vom 20. September bis zum 22. Oktober in der HofGalerie zu sehen. Die Vernissage findet am 20. September 2024 um 19:00 Uhr statt.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist vom 20. September 2024 bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Malerei, Mixed Media und Installation von Ulrike Wölke

Ulrike Wölke zeigt in einer Ausstellung ab dem 13.9. ihre Arbeiten. Der Titel lautet ,,eigenwüchsig“. Gezeigt werden Malerei, Mixed Media und Installation.

Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Ausstellungsort ist das Atelier Janet Selent in der Halberstädter Straße 93a am Edeka-Parkplatz. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils 14 bis 18 Uhr und mit Terminvereinbarung. Eine Finissage ist für den 27.9., 18 Uhr, geplant.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Dikka - Die tollsten Tage" ab 17 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27, "Die Magdeburger Mückenwiesn" mit Mickie Krause ab 17 Uhr auf dem Max-Wille-Messeplatz, eine Lesung mit Flugkapitän Heinz-Dieter Kallbach um 18 Uhr im Terminal des Flugplatzes Magdeburg, "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a und für "Alles muss, nichts kann!" mit "Zärtlichkeit mit Freunden" um 20 Uhr im Moritzhof im Moritzplatz 1.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.