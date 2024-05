Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 21. Mai 2024, bietet eine Vielfalt. Unter anderem tritt Tony Christie auf.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 21. Mai 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

"The Farewell Goodbye Tour" mit Tony Christie im Magdeburger Amo

Tony Christie hat die Musikbranche über fünf Jahrzehnte hinweg geprägt. Mit einer beeindruckenden Discographie, die über vierzig Alben, siebzig Singles und Tausenden von Songs umfasst, wird er von den Musikfans weltweit gefeiert und geehrt. Seit seinem Durchbruch im Jahr 1971 mit der Single "Las Vegas", hat Christie eine Vielzahl von Welthits wie "I Did What I Did for Maria", "Is this the Way to Amarillo", "Sweet September" und "Happy Birthday Baby" hervorgebracht, die ihren Weg in die internationalen Charts geschafft haben. Ebenso viel Erfolg feierte er mit der Titelmelodie "Avenues and Alleyways" der TV-Show "Protectors – Auf Leben und Tod". Insbesondere die mit Jack White produzierten Alben „Welcome to My Music 1 und 2“, woraus Hits wie “Moonlight and Roses” sowie „Kiss in the Night” entstammen, sind noch heute unvergessene Evergreens.

Nun ist Tony Christie auf Abschiedstournee in Deutschland. Sie trägt den Titel "The Farewell Goodbye Tour". Ein Konzert ist auch für Magdeburg geplant. Termin ist der 21 Mai um 16 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Erzählcafé zur „Salbker Geschichte“

Ein Erzählcafé zur „Salbker Geschichte“ ist für den 21. Mai geplant. Veranstaltungsort ist ab 15 Uhr das Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr. Kuchen und Kaffee können erworben werden.

An vier Nachmittagen soll in gemütlicher Atmosphäre an die (Alltags)geschichte von Salbke erinnert werden. Der Nachmittag des 21.5. steht unter dem Motto „Salbke allgemein".

"Menschengemeinschaft" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 21. Mai wird der "Unesco-Welttag der kulturellen Vielfalt“ begangen. Aus diesem Anlass präsentiert die Stadtbibliothek am Dienstag, 21. Mai, um 17 Uhr erstmals öffentlich das Werk „Menschengemeinschaft“ des aus Syrien stammenden Magdeburger Künstlers Ammar Assali.

Das Werk entstand im Frühjahr während eines dreitägigen Workshops des Künstlers gemeinsam mit circa 50 kunstinteressierten Menschen im Kunstlabor Magdeburg. Sein Anliegen war es, mittels einer gemeinsamen kreativen Erfahrung ein Gefühl der Verbundenheit und Einheit zwischen den Teilnehmer*innen zu schaffen, die teilweise eine Migrationsgeschichte haben. Der Workshop wurde durch Ammar Assali so gestaltet, dass auch Interessierte ohne Vorkenntnisse daran teilnehmen konnten. Das Kunstwerk auf einer übergroßen Leinwand in Acryl wird um weitere verschiedenartige Materialien ergänzt und zeigt menschliche Körper. Die Figuren befinden sich eng beieinander in unterschiedlichen Größen und sind sowohl aus der Nahperspektive als auch aus der Ferne dargestellt. So soll das Bild einer Menschheit als Gemeinschaft entstehen, in der die Einzelnen trotz ihrer Unterschiede in Hinblick auf Hautfarbe und Ethnie am gleichen Ort in einem Kunstwerk vereint sind.

Im Schaufenster der Zentralbibliothek wird das zweimal drei Meter große Werk Ammar Assalis und seiner Mitwirkenden bis zum 15. Juni, dem bundesweiten „Tag der Offenen Gesellschaft“, als Symbol des kulturellen Dialogs und des harmonischen Zusammenlebens zu sehen sein.

Alle Interessierten sind am Dienstag, 21. Mai, um 17 Uhr willkommen, in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, gemeinsam mit dem Künstler und allen weiteren Personen, die am Bild mitgewirkt haben, die kulturelle Vielfalt und ein friedliches Miteinander in Magdeburg zu feiern. Gemeinsam mit der Stadtbibliothek laden das Projekt „Resonanzboden // House of Resources Magdeburg“ unter dem Dach der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung, .lkj), Sachsen-Anhalt und der Syrisch-Deutsche Kulturverein zur erstmaligen Präsentation des Kunstwerkes „Menschengemeinschaft“ ein. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise!“ in den Gruson-Gewächshäusern

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straß 129b kann die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor allem kommt immer noch das Fressen!“ besucht werden. Die Schau zeigt Werke von 25 Künstlern, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt haben. Unter ihnen sind zum Beispiel Moritz Götze und der Initiator der Ausstellung Robin Zöffzig.

In Kooperation mit mehreren Galerien und dem Förderverein der Gruson-Gewächshäuser setzt sich die Ausstellung durch Malerei, Skulpturen, Installationen, Bildhauerei und Medienkunst mit dem Handeln der Menschen und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander. Dabei bezieht sich der Titel der Ausstellung auf das Zitat von Bertolt Brecht „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Die Ausstellung kann bis 9. August besucht werden. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

"Jeder nach seiner Fasson" in der Medizinischen Zentralbibliothek

„Bunte Palette“ nennen sich die Hobbymaler und Hobbymalerinnen aus dem „Herz-ASZ“ Kannenstieg, die in der Medizinischen Zentralbibliothek gezeigt wird. Die Ausstellung trägt den Titel "Jeder nach seiner Fasson". Die Arbeiten sind so vielfältig wie die Zusammensetzung der Gruppe, die aus neun Senioren und Seniorinnen besteht und die die Freude am kreativen Arbeiten eint.

Die Ausstellung kann bis 26. Juni 2024 in der Medizinischen Zentralbibliothek besichtigt werden. Geöffnet ist die Einrichtung im Haus 41 auf dem Universitätscampus in der Leipziger Straße 44 montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Ausstellung "We are part of Culture" in der Hochschulbibliothek

Die Kunstposterausstellung "We are part of Culture" zeigt über 30 Persönlichkeiten von der Antike bis heute, die unsere Gesellschaft, unsere Kultur nachhaltig geprägt haben. Es handelt sich um Menschen, die gleichgeschlechtlich geliebt haben, Menschen, die eine geschlechtliche Thematik hatten.

Die Portraits der Persönlichkeiten, wie von Virginia Woolf, Alan Turing, Friedrich II. von Preußen, Christina von Schweden, Lili Elbe und Selma Lagerlöf wurden von national und international bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Ralf König, Robert W. Richards, Gerda Laufenberg, Anne Bengard speziell für die Ausstellung geschaffen. Die verwendeten Stilrichtungen von Tusche, Acryl, Stencil und Zeichnung bis zu Cartoon und Illustration sind dabei so vielfältig wie die vorgestellten Persönlichkeiten.

Die Ausstellung läuft bis Ende Mai in der Hochschulbibliothek Magdeburg im Haus 1 auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Baracke: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Ab 20 Uhr ist im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 Salsa angesagt.