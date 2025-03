Humor, Musik, Literatur, Streetfood und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 21. März 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - eine Absage sowie Tipps zu Events und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 21.3.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg: Christoph Fritz und die "Zärtlichkeit"

Der Kabarettist Christoph Fritz präsentiert am Freitag, den 21. März 2025, sein Programm „Zärtlichkeit“ im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A in Magdeburg. Beginn ist um 20 Uhr.

Sein Programm thematisiert die Suche nach Nähe und Intimität an unerwarteten Orten. Eine abgelegene Straße in Frankreich, ein nächtlicher Garten in Niederösterreich oder die Ordination eines Urologen werden dabei zu Schauplätzen besonderer Begegnungen. Inhaltlich geht es um „Sex (kurzen), Drugs (Antidepressiva) und Rock’n’Roll (3 Akkorde plus Sprechgesang)“. Die Inszenierung stammt von Sebastian Huber und Sonja Pikart.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Presse schreibt über das Programm: „In seinem zweiten Solo ‚Zärtlichkeit‘ berührt Christoph Fritz Herz und Hirn. Mit minimalistischer Kunst spielt er sich in absurde Höhen mit fabelhaften Begegnungen.“

Eröffnung des 13. Internationalen Telemann-Wettbewerbs im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Freitag, den 21. März 2025, beginnt der 13. Internationale Telemann-Wettbewerb mit einer festlichen Eröffnungsveranstaltung im Gesellschaftshaus, Schinkelsaal, Schönebecker Straße 129 in Magdeburg. Die Veranstaltung findet von 17 bis 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei.

Bei der Eröffnung werden die Teilnehmenden der Kategorie historische Streichinstrumente begrüßt und die Jury vorgestellt. Zudem erfolgt die Auslosung der Reihenfolge der Wettbewerbsvorträge. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Magdeburger Ensemble KONbarock, das Werke aus der Zeit Telemanns präsentiert.

Der Internationale Telemann-Wettbewerb zählt zu den bedeutenden Wettbewerben für historische Aufführungspraxis und zieht Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ländern an. Die Veranstaltung gibt einen ersten Einblick in das musikalische Programm und die hochkarätige Besetzung des Wettbewerbs.

Gesellschaftshaus: Eröffnung der Landesliteraturtage 2025 in Magdeburg

Die Landesliteraturtage 2025 stehen unter dem Motto „Grenzen.Los.Lesen“ und beginnen am Freitag, den 21. März 2025, mit einer feierlichen Eröffnungsveranstaltung im Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129 in Magdeburg. Beginn ist um 18 Uhr.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Konzertperformance „Leuchten über der Stadt – Ein Abend zu Brigitte Reimann“. Die werkbühne leipzig e.V. und das Ensemble Megaphon setzen sich mit dem Leben und Werk der DDR-Schriftstellerin auseinander. Brigitte Reimann, die für ihren offenen und kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit bekannt war, wird durch eine Verbindung aus Musik, Lesung und visuellen Elementen gewürdigt.

Das Konzept und die Regie stammen von Anja-Christin Winkler und Ilka Seifert. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Ensemble Megaphon mit Lenka Župková (Violine, Komposition und Künstlerische Leitung), Tatjana Prelevic (Klavier, Komposition) und Sophia Körber (Sopran). Christine Hansmann ergänzt den Abend mit einer Lesung aus Reimanns Hauptwerk „Franziska Linkerhand“.

Die Aufführung kombiniert Werke verschiedener Komponistinnen mit Tagebuchaufzeichnungen, szenischen Darstellungen und Projektionen zu einer multimedialen Performance. Dabei wird nicht nur Reimanns schriftstellerisches Schaffen beleuchtet, sondern auch ihre Rolle als unabhängige, mutige Stimme in der DDR.

„Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ auf dem Magdeburger Domplatz

Vom 21. bis 23. März 2025 findet auf dem Domplatz in Magdeburg „Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ statt, ein kreatives und kulinarisches Event, das Besucher auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt entführt. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Street Food Festival bietet an den drei Veranstaltungstagen eine beeindruckende Auswahl an internationalen Gerichten. Auf den über 30 Foodtrucks und Essensständen können Besucher alles von herzhaften Burgern, authentischer afrikanischer Küche und Leckereien aus Südamerika und Asien bis hin zu süßen Versuchungen genießen. Viele der Angebote sind vegan, vegetarisch sowie gluten- und laktosefrei, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Auf dem Kreativmarkt können die Besucher Kunsthandwerk, Designs und handgefertigte Produkte entdecken. Die Marktstände präsentieren eine große Auswahl an liebevoll und individuell gestalteten Artikeln – ideal für alle, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind. Neben den Ständen sorgt eine Vielzahl an Straßenkunst, Mitmachaktionen für Kinder und stimmungsvolle Live-Musik für eine unvergessliche Atmosphäre.

Moritzhof: To Athena mit „The Movie“ in Magdeburg

Die Musikerin To Athena tritt am Freitag, den 21. März 2025, im Moritzhof, Moritzplatz 1 in Magdeburg, auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit ihrem Programm „The Movie“ verbindet sie Kammerpop, elektronische Klänge und lyrische Tiefe zu einer musikalischen Reise zwischen Melancholie und Hoffnung. Ihre Songs wechseln zwischen Schweizerdeutsch und Englisch und greifen Themen auf, die von persönlichen Erfahrungen bis hin zu gesellschaftlichen Reflexionen reichen. Die Musik bewegt sich zwischen intimen, filigranen Momenten und großflächigen, cineastischen Klangwelten.

To Athena stammt aus einer Geigenbauer-Familie und wurde früh von klassischer Musik geprägt. Gleichzeitig entwickelte sie eine Leidenschaft für Synth-Pop der 80er-Jahre, was sich in ihrer Musik widerspiegelt. Ihr Schaffen zeichnet sich durch eine besondere Mischung aus orchestralen Elementen, elektronischen Sounds und tiefgehenden Texten aus. Mit ihrem Debütalbum „Aquatic Ballet“, das 2020 erschien, fand sie ihren eigenen Stil, den sie in ihrem zweiten Album „The Movie“ weiterentwickelt.

In ihren Liedern geht es um Vergänglichkeit, zwischenmenschliche Beziehungen und die Suche nach Licht in dunklen Momenten. Die Texte reichen von introspektiven, fast zerbrechlichen Passagen bis hin zu kraftvollen, emotionalen Aussagen. Dabei bleibt viel Raum für Nuancen und leise Töne, die oft mehr sagen als laute Gesten.

Martin Rühmann Band gibt Konzert im Forum Gestaltung in Magdeburg

Die Martin Rühmann Band tritt am Freitag, den 21. März 2025, im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10 in Magdeburg, auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Nach einer kreativen Winterpause widmen sich Martin Rühmann und seine Musiker dem Frühling mit einem Konzert, das Poesie und Musik verbindet. Anlässlich des Welttags der Poesie stehen Lieder im Mittelpunkt, deren Texte von Wolf Biermann, Wenzel, Wolfgang Borchert, Eva Strittmatter und Martin Rühmann selbst stammen.

Die musikalische Bandbreite reicht von Folk über Jazz bis hin zu Chanson mit weltmusikalischen Einflüssen. Thematisch kreisen die Lieder um Sehnsucht, Gerechtigkeit, Wandel und Frieden. Es sind Momentaufnahmen, die poetisch, leidenschaftlich und eindringlich gestaltet sind.

Zum Ensemble gehören Warnfried Altmann (Saxophon), Pedro Querido (Gitarre, Banjo, Bass), Carsten Apel (Akkordeon) und Christian Luther (Perkussion). Martin Rühmann übernimmt Gesang und Gitarre. Als Gast ist die Sängerin Francesca Donato mit dabei.

Foyerkonzert mit The Real DonkeyBeat im Alten Theater Magdeburg

Am Freitag, den 21. März 2025, findet im Glasfoyer des Alten Theaters Magdeburg ein Konzert der Band The Real DonkeyBeat statt. Der Eintritt ist frei, das Konzert wird als Hutkonzert organisiert. Beginn ist um 19 Uhr. Da die Platzkapazität begrenzt ist, wird eine vorherige Reservierung unter der Telefonnummer 0391/83809410 oder per E-Mail an kontakt@altes-theater.info empfohlen.

Die vier Musiker aus Haldensleben und Magdeburg haben sich seit der Gründung im Jahr 2013 einem puristischen Sound verschrieben, der Folk, Country und Bluegrass verbindet. Ihr Konzept entstand bereits bei den ersten Wohnzimmerproben, als sie bewusst nach einem reduzierten, aber mitreißenden Klangbild suchten. Ergänzt durch Mandoline, Mundharmonika und minimalistische Arrangements reicht ihr Repertoire von Bob Dylan und Johnny Cash über Mumford & Sons bis hin zu modernen Künstlern wie The Weeknd und Daft Punk.

Die Band zeichnet sich durch ihren unverwechselbaren, stampfenden Rhythmus aus, den Frontmann Andreas durch gleichzeitiges Spielen von Bassdrum und Hi-Hat mit den Füßen ergänzt.

Musikalisches Schäferstündchen mit Lara Schäfer und Martin Müller in der Weinzeit in Magdeburg

Am Freitag, den 21. März 2025, gestalten Lara Schäfer und Martin Müller ein musikalisches Schäferstündchen in der Weinzeit, Himmelreichstraße 2. Die Veranstaltung findet von 19 bis 22 Uhr statt.

Lara Schäfer wird ihre Zuhörerschaft mit ihrer warmen, dunklen Stimme verzaubern. Sie erzählt Geschichten von Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft, vom Leben und Sein – mal trocken und staubig, mal schlüpfrig und feucht. Begleitet wird sie von Martin Müller, der einfühlsam am Knopfakkordeon spielt und so den sanften, dämmrigen Sound aus der „blauen Stunde“ mit stürmischen Blueston aus den Tiefen des Lebens kombiniert.

Kein Verstand in Sicht: Politisch-satirisches Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird an mehreren Terminen im März 2025 das politisch-satirische Kabarettprogramm "Kein Verstand in Sicht" gezeigt. Die Vorstellungen beginnen am 19., 21. und letztmals am 29. März jeweils um 20 Uhr.

Das Programm wird von Marion Bach und Heike Ronniger präsentiert, begleitet von Oliver Vogt und Christoph Deckbar. Die Regie führt Frank Voigtmann, der gemeinsam mit Robert Schmiedel auch für das Buch verantwortlich ist.

Die Inszenierung greift gesellschaftliche und politische Themen satirisch auf. In einem humorvollen, pointierten Stil werden aktuelle Entwicklungen hinterfragt. Die Darbietung beleuchtet Widersprüche und Herausforderungen in Politik, Bildung und Wirtschaft und setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Debatten auseinander.

Im Zentrum stehen unter anderem Fragen zu politischen Entscheidungsprozessen, wirtschaftlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Trends. Themen wie Fachkräftemangel, Bildungssystem, Umweltbewegungen und politische Rhetorik werden satirisch verarbeitet und mit musikalischen Elementen untermalt.

Kabarett "...nach Hengstmanns": Herfurth, Hengstmann & Hengstmann haben "Ausgezählt!"

Das Kabarettprogramm „Ausgezählt!“ mit Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann wird am Freitag, den 21. März, am Mittwoch, den 10. April, sowie am 1. und 8. Mai 2025 im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37 in Magdeburg aufgeführt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Das Programm setzt sich mit politischen und gesellschaftlichen Prozessen auseinander, die nach Wahlauszählungen für Unsicherheit und Orientierungslosigkeit sorgen können. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob der Stillstand nach einer Wahl eine natürliche Reaktion oder eine bewusste Vermeidungsstrategie ist.

In einer Mischung aus Spielszene, Conference und Musik nehmen die Akteure Ursache und Wirkung politischer Entscheidungen unter die Lupe. Das Autorenteam Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sowie Heiko Herfurth hat bewusst Raum für Improvisation gelassen, sodass auch spontane Interaktionen mit dem Publikum Teil des Programms sind.

7. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie mit Werken von Sergei Rachmaninow

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg findet am 20. und 21. März 2025 das 7. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Bereits um 18.45 Uhr gibt es im Café Rossini im Opernhaus eine Einführung mit Hintergrundinformationen zu den Werken und ihrem Komponisten.

Das Konzert widmet sich dem russischen Komponisten Sergei Rachmaninow, der nach der Russischen Revolution in die USA emigrierte und sich dort nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist einen Namen machte. In der Konzertreihe von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva steht sein Schaffen im Mittelpunkt.

Das Programm beginnt mit Rachmaninows 3. Klavierkonzert in d-Moll op. 30, das der Komponist für seine erste Tournee in die USA im Jahr 1909 schrieb. Das Werk gilt als eines der technisch anspruchsvollsten Konzerte der Klavierliteratur. In Magdeburg übernimmt die renommierte ukrainische Pianistin Regina Chernychko den Solopart.

Anschließend erklingt Rachmaninows 3. Sinfonie in a-Moll op. 44, die in den 1930er-Jahren in seinem Schweizer Exil am Vierwaldstättersee entstand. Im Gegensatz zu seinen früheren, spätromantischen Werken zeigt sich hier eine überraschend moderne Klangsprache mit Anklängen an das 20. Jahrhundert. Trotz eines leichteren, fast kammermusikalischen Tons blieben bei der Uraufführung 1936 Kritiker und Publikum zwiegespalten.

Die Magdeburgische Philharmonie unter der Leitung von GMD Anna Skryleva bringt mit diesem Konzert zwei bedeutende Werke Rachmaninows auf die Bühne, die seine stilistische Entwicklung von virtuosem Pianistenkomponisten hin zu einem eigenständigen Sinfoniker nachzeichnen.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Als Solopianistin wirkt Regina Chernychko an dem Konzert mit. Sie ist Gewinnerin zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe, u.a. des Wettbewerbes Maria Canals de Barcelona. Sie wurde mehrmals mit dem Dorothy MacKenzie Artist Recognition Scholarship Award in New York ausgezeichnet. Ihre Auftritte wurden u.a. vom SWR übertragen. Sie wirkte in einer Live-Sendung beim SWR 2 Kulturforum mit Joachim Kaiser als Gast mit.

Auf Telemanns Spuren durch Magdeburg

Im Rahmen des 13. Internationalen Telemann-Wettbewerbs wird an zwei Wochenenden eine Sonderführung zur Stadtgeschichte und zu Georg Philipp Telemann angeboten. Die Rundgänge finden vom 21. bis 23. sowie vom 28. bis 30. März 2025 statt und beginnen jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Breiter Weg 22.

Die Führung verbindet allgemeine historische Hintergründe mit Einblicken in das Leben des Komponisten. Besucht werden unter anderem Orte, die mit Telemanns Schulzeit, seiner Familie und seinem musikalischen Erbe in Verbindung stehen. So befand sich am heutigen Standort des Kaufhauses Papenbreer das Altstädtische Gymnasium, das Telemann zeitweise besuchte. Die Rathaustür trägt eine Erinnerung an ihn, und eine der Glocken des Glockenspiels am Alten Rathaus spielt ein Motiv aus seiner Musik.

Gegenüber der Wallonerkirche besaß seine Mutter ein Haus, und in der Kirche selbst kann eine Glocke aus der Heiliggeistkirche besichtigt werden, in der Telemann getauft wurde und sein Vater als Diakon wirkte. Der Rundgang führt weiter über die Elbuferpromenade zum Modell der Heiliggeistkirche, zur Konzerthalle mit Telemann-Denkmal und endet am Magdeburger Dom.

Neben historischen Fakten enthält die Führung auch Anekdoten, etwa zu Telemanns Leidenschaft für Blumen. Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden. Der Preis pro Person beträgt 13 Euro, ermäßigt 8 Euro.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 bis 21.3. gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Texazz in Magdeburg

Die Band Texazz tritt am Freitag, den 21. März 2025, im mach|werk, Breiter Weg 114a in Magdeburg, auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Trio bringt die Musik von ZZ Top auf die Bühne und orientiert sich dabei an Konzerten wie „ZZ TOP – Live at Rockpalast (1980)“ und „ZZ TOP – Live From Texas (2007)“. Die Show kombiniert markante Gitarrenriffs, energiegeladene Rhythmen und den charakteristischen Sound der Band. exazz besteht aus dem Reverend (Gitarre, Stimme), Holy G (Bass, Stimme) und Brando (Schlagzeug).

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für den Rundgang "Knattergebirge bei Nacht" mit Start um 19 Uhr am Lutherdenkmal an der Johanniskirche und für "Minihorror" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.