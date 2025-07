Fußball im Kino, Kunst und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 22. Juli 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 22. Juli 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

"Copa 71" zeigt Meilenstein des Fußballs im Magdeburger Moritzhof

Dieser Tage steht mit der Europameisterschaft der Frauenfußball im Mittelpunkt des Interesses. Einen Blick auf einen Meilenstein dieses Sports wirft der Moritzhof am morgigen Mittwoch. Ein Film mit anschließendem Gespräch steht auf dem Spielplan.

Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Copa 71“. Im August 1971 wurde Mexico City zum Schauplatz eines bislang einzigartigen Fußballspektakels: Teams aus England, Argentinien, Mexiko, Frankreich, Dänemark und Italien traten im legendären Azteca-Stadion gegeneinander an.

Über 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine mitreißende Atmosphäre, das Fernsehen berichtete live. Doch dieses Turnier unterschied sich grundlegend von allem, was der internationale Fußball bis dahin erlebt hatte – denn auf dem Spielfeld standen ausschließlich Frauen.

Die „Copa ’71“ gilt als die erste inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Obwohl sie von der Fifa und den nationalen Verbänden nicht anerkannt wurde und später weitgehend in Vergessenheit geriet, war sie ein Meilenstein für den Frauenfußball. Der Dokumentarfilm „Copa 71“ erzählt die Geschichte dieses außergewöhnlichen Turniers und würdigt die damaligen Spielerinnen als mutige Pionierinnen ihrer Sportart.

In Kooperation mit dem Fanprojekt Magdeburg wird der Film am 22. Juli um 19 Uhr im Moritzhof gezeigt – inklusive anschließendem Gespräch. "Copa 71" beginnt diesen Dienstag, 22. Juli, um 19 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Für Senioren: Spaziergang zur Düppler Mühle mit dem ASZ Olvenstedt

Ein gemeinsamer Spaziergang zur Düppler Mühle wird vom Alten- und Servicezentrum Olvenstedt (ASZ) am Dienstag der neuen Woche angeboten. Vor Ort wird in dem Objekt eine Führung angeboten. Am ASZ mit Sitz im Bruno-Beye-Ring 3 startet das Angebot um 10 Uhr.

Zu erreichen ist die Einrichtung telefonisch unter der Rufnummer 0391/722 15 63 sowie unter asz-olvenstedt@volkssolidaritaet.de per E-Mail.

Gabriele Schulz und Detlev Schwarz in der Galerie Himmelreich Magdeburg

In der Galerie Himmelreich in Magdeburg, Breiter Weg 213b, wird eine Ausstellung mit Arbeiten von Gabriele Schulz und Detlev Schwarz gezeigt. Unter dem Titel "Arkadien in Mecklenburg" werden Malerei und Grafik beider Künstler gemeinsam gezeigt. Bis 8. August ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Gabriele Schulz entwickelt ihre Arbeiten aus einem unmittelbaren Bezug zum eigenen Lebensumfeld. Thematisch sind es Stillleben, Landschaften, Akte, Mutter-Kind-Figuren, Porträts und insbesondere Selbstporträts, die sie immer wieder aufgreift. Ihre Werke entstehen aus der Farbe und entfalten sich im Prozess. Frühere, streng konstruierte Ölbilder, gespachtelte Arbeiten und Wandmalereien bildeten den Ausgangspunkt. Über die Zeit wandte sie sich Techniken zu, die ein spontanes, impulsives Arbeiten ermöglichen. Die Bildsprache von Gabriele Schulz bleibt dabei im Gegenständlichen verankert, ohne auf expressive Gestaltungsmittel zu verzichten.

Detlev Schwarz, beeinflusst vom Dresdener Kolorismus, verarbeitet Erlebnisse intuitiv in malerische Kompositionen. Seine Bilder auf Leinwand und Papier bestehen häufig aus komplexen, farblich fein abgestimmten Strukturen. In vielen Arbeiten entsteht der Eindruck eines musikalischen Flusses, bei dem sich Farbelemente zu stimmigen Gesamtbildern fügen. Trotz der vorherrschenden Farbwirkung bleibt eine gegenständliche Komponente stets erhalten. Typisch ist die wiederkehrende, heitere Ausstrahlung der Werke, oft mit südlich anmutenden Szenen und Landschaften. Die Idee eines arkadischen Ortes wird so bildlich umgesetzt.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 22. Juli vorgesehen. Beginn ist um 20.10 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.