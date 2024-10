Konzerte, ein Gespräch über Richard Wagner, ein Vortrag über das Wesen der Flüsse und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 22. Oktober 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Georg Stengel und mehr Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 22. Oktober 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Georg Stengel gibt im Alten Theater am Jerichower Platz ein Konzert

Georg Stengel wird am Dienstag, den 22. Oktober 2024, um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 auftreten. Mit seiner Single "Mars", die 2020 für 15 Wochen in den Deutschen Singlecharts vertreten war, hat er bereits große Erfolge erzielt. Diese Single wurde zudem auf der Compilation "Bravo Hits 110" veröffentlicht.

Seine Musikkarriere nahm 2015 ihren Anfang, als er erstmals als Kandidat in der fünften Staffel von "The Voic of Germany" antrat. Dort scheiterte er knapp, da alle Musikerteams bereits voll besetzt waren. Aufgrund der Einladung der Produktionsfirma nahm er jedoch auch an der sechsten Staffel teil. In den Blind Auditions sang er das Lied "Pocahontas" von AnnenMayKantereit und erregte damit die Aufmerksamkeit von Andreas Bourani sowie von Michi Beck und Smudo, Mitgliedern der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier, die ihn in ihrem Team haben wollten. Stengel entschied sich für Michi Beck und Smudo, schied jedoch in der Battle Round mit dem Song "Dein Hurra" von Bosse aus.

"Il Civetto" mit "Liebe auf Eis" in der Magdeburger Factory

"Il Civetto" wird am 22. Oktober 2024 im Rahmen ihrer Album-Tour „Liebe auf Eis“ im Factory Magdeburg in der Sandbreit 2 auftreten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Die Berliner Band präsentiert mit „Liebe auf Eis“ ihr neues Album, das am 15. März 2024 veröffentlicht wird. Die gleichnamige Single erschien im August 2024 und eröffnet das Tour-Jahr von "Il Civetto". Die Tour verspricht, die neuesten musikalischen Werke der Band einem breiten Publikum vorzustellen und eine unvergessliche Live-Performance zu bieten.

Richard-Wagner-Verband Magdeburg hat Jasmin Solfaghari im Opernhaus zu Gast

Der Richard-Wagner-Verband Magdeburg lädt zu einem besonderen Gespräch mit der Regisseurin und Autorin Jasmin Solfaghari ein, in dem es um ihre Inszenierung von Richard Wagners "Parsival" im Goetheanum Dornach geht.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 115. Jubiläum des Richard-Wagner-Verbands Magdeburg wird Jasmin Solfaghari als Special Guest über ihre außergewöhnliche Inszenierung sprechen, die 2023 in der Schweiz Premiere feierte. In Zusammenarbeit mit dem Ideengeber und Produzenten Alexander von Glenck entstand eine einzigartige Produktion, die Wagners "Parsival" mit abendfüllender Eurythmie verbindet – eine Neuheit in der Theaterwelt. Solfaghari wird in ihrem Vortrag die Entstehung, die Hintergründe und die Besonderheiten dieser ungewöhnlichen Inszenierung beleuchten.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird Jasmin Solfaghari ihr neuestes Buch, einen Opernführer für Einsteiger, signieren. Der Abend wird mit einem Empfang abgerundet, bei dem alle Gäste die Gelegenheit haben, das 115-jährige Bestehen des Richard-Wagner-Verbands Magdeburg gemeinsam zu feiern.

„Vom Wesen der Flüsse“ mit Stefan Schomann im Magdeburger Literaturhaus

Ein Vortrag von Stefan Schomann steht am 22. Oktober 2024 im Rahmen der Landesliteraturtage im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 auf dem Programm. Unter dem Titel „Vom Wesen der Flüsse“ wird Schomann ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) von seinen eindrucksvollen Reisen auf und entlang von Flüssen auf der ganzen Welt berichten.

Stefan Schomann hat zahlreiche Flüsse erkundet, von großen Strömen wie dem Amazonas bis hin zu kleineren Gewässern wie der Hase im Emsland. Seine Reisen führten ihn von der Quelle der Sorgue in Frankreich bis in die Karsthöhlen der Reka, vom Rafting im Himalaja bis zur Begleitung eines Seenotretters in Südafrika. In seinen Erzählungen widmet er sich sowohl den letzten unberührten Landschaften der Erde als auch mythologischen Themen, wie den Flüssen des Paradieses und der Unterwelt.

Schomann, 1962 in München geboren, ist freier Schriftsteller und hat bereits Reportagen, Porträts und Feuilletons in namhaften Magazinen wie Geo, Stern und Zeit veröffentlicht. Seine Bücher behandeln Themen wie China, die Geschichte des Roten Kreuzes und das Reisen zu Pferd.

„Autoritärer Kapitalismus“ ist Thema in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 22. Oktober 2024 findet im Breiten Weg 109 in Magdeburg ein Diskussionsabend mit dem renommierten Politikwissenschaftler Frank Deppe statt. Unter dem Titel „Autoritärer Kapitalismus“ beleuchtet Deppe die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und zeigt auf, wie die Finanzkrise von 2008 den Übergang zu einem autoritär geprägten Kapitalismus beschleunigt hat.

Dabei richtet er den Blick auf die politische und wirtschaftliche Lage in den USA, Russland, China und Indien. Zudem wird diskutiert, ob und in welchem Ausmaß demokratische Bewegungen in der Lage sind, dieser autoritären Tendenz entgegenzuwirken.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Heinz-Jung-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert. Der Diskussionsabend beginnt in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 um 19:30 Uhr und endet gegen 21:00 Uhr.

„Wildes Land – Die Rückkehr der Natur“ wird im Moritzhof gezeigt

Der Dokumentarfilm „Wildes Land – Die Rückkehr der Natur“ aus dem Jahr 2023, unter der Regie von David Allen, basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Isabella Tree. Gezeigt wird er im Moritzhof in der Magdeburger Neustadt.

Der Film erzählt die eindrucksvolle Geschichte eines jungen Paares, das sich dafür entscheidet, das Schicksal seines heruntergekommenen, 400 Jahre alten Landguts in die Hände der Natur zu legen. Sie brechen mit traditionellen landwirtschaftlichen Praktiken, reißen Zäune ein und lassen das Land sich selbst überlassen. Unterstützt wird dieser Renaturierungsprozess durch eine Mischung aus wilden und domestizierten Tieren. Was als kleines Experiment beginnt, entwickelt sich zu einem der bedeutendsten Renaturierungsprojekte Europas.

Der Film ist freigegeben ab 0 Jahren und hat eine Laufzeit von 75 Minuten. Aufführungstermine sind am 22. und 23.10. um 16 Uhr sowie am 19.10. um 19 Uhr. Der Moritzhof befindet sich in Magdeburg am Moritzplatz 1.

Gisela Renker zeigt „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau

Eine visuelle Zeitreise bietet Gisela Renker in ihrer Ausstellung „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau. Die Ausstellung zeigt den Wandel der Stadt Magdeburg über fünf Jahrzehnte, festgehalten durch Renkers einzigartige fotografische Perspektive. Ihre Fotografien dokumentieren sowohl architektonische Veränderungen als auch das städtische Leben in Magdeburg und laden die Betrachter ein, Geschichten und Erinnerungen zu entdecken.

Renker, die nach einer Fotografenlehre und einem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ihre Karriere begann, ist seit 1982 als freiberufliche Fotografin in Magdeburg tätig. Ihre Arbeit für das Kloster Unser Lieben Frauen und als Regiefotografin bei der Dewag Magdeburg prägten ihren Stil.

Die Ausstellung ist bis zum 9. November 2024 bei freiem Eintritt im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Arbeiten von Bernd Bluhm in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die Ausstellung "Malerei & Grafik" mit Arbeiten von Bernd Bluhm läuft in der Feuerwache Magdeburg in der Halberstädter Straße 140. Die Ausstellung zeigt Werke des 1944 in Brandenburg an der Havel geborenen Künstlers, der seit vielen Jahren in Magdeburg tätig ist.

Bernd Bluhm studierte von 1963 bis 1968 Werkstoffkunde an der Technischen Hochschule Chemnitz und war anschließend als Angestellter im Sket Magdeburg tätig. 1969 begann er seine künstlerische Laufbahn im von Jochen Aue geleiteten Mal- und Zeichenzirkel des Skt. Von 1975 bis 1977 besuchte er die Spezialschule für Leiter im bildnerischen Volksschaffen, und zwischen 1978 und 1990 nahm er am Förderzirkel „Aktzeichnen“ des Magdeburger Stadtkabinetts für Kulturarbeit unter der Leitung von W. Paulks teil. Von 1977 bis 1990 leitete er den Zirkel "Malerei und Grafik I!" des Sket Magdeburg und vertiefte seine künstlerische Ausbildung von 1986 bis 1988 in einem Lehrgang „Malerei“ an der Abendhochschule der Kunstakademie Dresden. 1990 trat er der Magdeburger Künstlergemeinschaft „Gruppe 90“ bei.

Die Ausstellung ist bis zum 7. November 2024 immer dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

"Natürlich" - Kunst im Haus der Heilberufe

„Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt werden.

„Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels. Als Kunsterzieherin kann sie ihr Hobby sehr gut mit ihrem Beruf verbinden. In der Schule leitet sie Schüler im Kunstunterricht an, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und kunsthistorisches Wissen. Parallel unterstützt Sie Kunstkollegen in diesem Unterrichtsfach auf der Fortbildungsebene.

Unterwegs mit der Weißen Flotte Magdeburg

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab. Für den Oktober gilt der Fahrplan der Nachsaison.

Von Montag bis Freitag findet die Stadtfahrt täglich von 11.15 bis 12.15 Uhr statt. Anschließend gibt es von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen, gefolgt von einer Fahrt in Richtung Schönebeck von 15 bis 17.15 Uhr.

Mittwochs, samstags und sonntags beginnt der Tag ebenfalls mit einer Stadtfahrt von 11.15 bis 12.15 Uhr. Ab 13 Uhr gibt es eine Wasserstraßenkreuzfahrt ("Große Acht"), die bis 17 Uhr dauert. Zusätzlich findet von 13.30 bis 14.30 Uhr eine weitere Stadtfahrt statt, und von 15 bis 17.15 Uhr geht es wieder in Richtung Schönebeck.

Mittwochs ist zu beachten, dass die Wasserstraßenkreuzfahrt am 9. und 16. Oktober bereits ausreserviert ist. Eine Wasserstraßenkreuzfahrt wird zusätzlich am 3. Oktober um 13 Uhr angeboten. Am Samstag, den 19. Oktober, entfällt die Wasserstraßenkreuzfahrt. Zusätzlich gibt es an den Samstagen, dem 12. und 26. Oktober, eine abendliche Fahrt mit kulinarischen Genüssen von 19 bis 22 Uhr.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist. Das Büro der Weißen Flotte am Petriförder 1 ist erreichbar unter Telefon 0391/5328891 sowie an info@weisseflotte-magdeburg.de per E-Mail.

Banksys Kunst in der Magdeburger Hyparschale

Banksy - ein weltbekannter Revolutionär der zeitgenössischen Kunst, dessen Identität nach wie vor ein Geheimnis ist und dessen Schaffen sich weltweit stets weiterwachsender Beliebtheit erfreut. Nach rund 50.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern kommt die Ausstellung nach ihrer Deutschland-Premiere in Berlin nun nach Magdeburg. Diese einzigartige Kollektion aus Originalwerken und Prints des Künstlers wird derzeit in der Magdeburger Hyparschale am Heinrich-Heine-Weg gezeigt.

Neben Berlin lockte diese Kollektion im Rahmen von verschiedenen Ausstellungen in Madrid, Málaga, Moskau, Hongkong, Mailand, Lissabon, Las Vegas, Yokohama, Osaka und Nagoya bereits über drei Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Es ist eine Premiere in doppelter Hinsicht: "Baknksy - a vandal turned idol" kommt erstmals nach Magdeburg und ist gleichzeitig das erste Event in der neueröffneten Hyparschale. Die 1974 eröffnete Hyparschale war lange Zeit eine absolute Kultur-Institution der DDR, neben Messen wurden auch Ausstellungen wie eine Nationale Volkkunstausstellung durchgeführt. Nach der Wiedervereinigung verfiel das Gebäude zunehmend, bevor 2017 die Planung zur denkmalgerechten Sanierung begann. Die Veranstalter Burghard und Alexander Zahlmann sind stolz, dieses denkwürdige Bauwerk nun kulturell wiedereröffnen zu dürfen.

Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Bereiche, die Banksys zumeist politisch geprägte Werke in einen Gesamtkontext einordnen. Begleitet werden die Besucherinnen und Besucher hierbei durch einen kostenlosen Audioguide (verfügbar in deutscher und in englischer Sprache), der über das eigene Smartphone via dem kostenfreien Ausstellungs-WLAN abrufbar ist. In rund zwei Stunden werden Hintergründe zur Entstehung der Werke sowie Interpretationsansätze erläutert und legen so einen neuen Blickwinkel auf Banksys Schaffen.

Hauptbestandteil der Ausstellung sind 11 Originalwerke und 44 limitierte Originalprints aus privaten Sammlerbeständen. Publikumslieblinge wie das weltbekannte „Girl With Balloon“ werden als einer zweiteiligen Serie auf Leinwand ausgestellt, Banksys berühmten Ratten widmet sich ein gesamter Teilbereich der Ausstellung mit zahlreichen limitierten Prints. Auch Kunstwerke verwandter Künstler wie Andy Warhol, werden ausgestellt, denn diese prägten Banksy maßgeblich in seinem Schaffen.

Treffen mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft.

Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“ Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat.

Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 22.10., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Sonderschauen im Jahrtausendturm des Magdeburger Elbauenparks

Der Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark ist von März bis Oktober Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, mit dem letzten Einlass um 17.30 Uhr, geöffnet. Gezeigt wird hier in der Ausstellung in Einblick der Menschheits- und Technikgeschichte gegeben.

Zurzeit werden neben der Dauer- auch zwei Sonderausstellungen gezeigt. "Achterbahn - drunter und drüber!" heißt die eine. In der Ebene 5 des Turmes können hier die trotz strenger Konstruktionsvorgaben sehr kreativen sachsen-anhaltischen Modelle des bundesweiten Junior.Ing- Schülerwettbewerbs bestaunt werden.

Die andere Sonderausstellung heißt "Staun Dich Schlau mit PLAYMOBIL". Anlässlich des 25. Geburtstag des Elbauenpark und des Jahrtausendturms hat der Künstler Oliver Schaffer eine einzigartige Jubiläumsausstellung entworfen und eindrucksvolle Schaulandschaften inszeniert. 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte werden in riesigen Vitrinen fantasievoll und detailreich dargestellt. Zusätzlich erzählen 25 bedeutende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technik und Medizin von ihren Entdeckungen oder Erfindungen. Ob Galilei oder Archimedes, Otto von Guericke oder Albert Einstein.

Kunstmuseum Magdeburg zeigt historische Kunst

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz wird dienstags gefeiert. Ab 23 Uhr ist die Oldie-Party angesagt.

Buttergasse: Jeden Dienstag ab 23 Uhr finden in der Buttergasse am Alten Markt 13 der Studententag und die Afterwork Party statt. Geboten werden Querbeet, Fetenhits, POP, Schlager, Black, 80er, 90er, 2000er und Charts.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Nachbarn" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 10 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls gibt es an der Tageskasse noch Restkarten.