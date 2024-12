Magdeburg - Auch Dienstag, der 24. Dezember 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 23. und 24. Dezember und 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr. Für Heiligabend gibt es außer der Reihe einen Termin am 24. Dezember um 14 Uhr.

In einer Erklärung nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bringt der Circus seine Betroffenheit zum Ausdruck. Man werde jedoch die Veranstaltungen wie geplant anbieten - alles andere wäre eine Kapitulation vor dem Terror.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Dr Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. sowie 31. Dezember jeweils von 9 bis 14 Uhr.

Überblick über Gottesdienste in Magdeburg zu Weihnachten

Evangelische Kirche

Alt Olvenstedt, St. Laurentius, Stephan-Schütze-Str. 1, Christnacht, Di 22 Uhr; Christvesper, Di 16.30 Uhr, ord. GPn. Beyer & Bläser; Fest-GD, A, Do 9.30 Uhr, Dpr. i.R. Quast; Krippenspiel, Di 15 Uhr, K. Engel, P. Preetz.

Altstadt, Dom, Domplatz, Christnacht, Di 23 Uhr, LB Kramer; Christvesper, Di 16.30, Di 18 Uhr, Dpr. Uhle-Wettler; Fest-GD, A, Mi 10 Uhr, LB Kramer; Kinderchristvesper, Di 15 Uhr, GPn. Fitz. Altstadt, Dom (Remter), Domplatz, Fest-GD, A, Do 10 Uhr, Dpr. Uhle Wettler. Dom St. Mauritius und Katharina, Domplatz, Mittagsgebet, Di 12 Uhr.

Gemeindehaus in der Wallonerkirche, Neustädter Str. 6, Christvesper mit Krippenspiel, Di 15 Uhr, Pfn. Runkel.

Wallonerkirche St. Augustini, Neustädter Str. 6, Christvesper mit festlichen Trompetenklängen, Di 17 Uhr, Pfn. Peisker.

Brückfeld, Trinitatisgemeinde, Berliner Chaussee 42, Christvesper, Di 17 Uhr, Pfr. Dornblüth; Christvesper mit Krippenspiel, Di 15 Uhr, Pfr. Kulosa; Do s. Cracau; Fest-GD, Mi 10 Uhr, Pfr. Kulosa.

Buckau, St. Gertrauden, Schönebecker Str. 117, Christvesper mit musikalischem Krippenspiel, Di 15 Uhr, Kantoren Song & Yu, Pfr. Thiele; GD, A, Mi 10 Uhr, Pfr. Thiele.

Cracau, St. Briccius und Immanuel, Burchardstr. 2, Christvesper, Di 17 Uhr, Pfr. Kulosa; Christvesper mit Krippenspiel, Di 15 Uhr, Pfr. Dornblüth; Fest-GD, Do 10 Uhr, Pfr. Kulosa; Mi s. Brückfeld.

Diesdorf, St. Eustachius und Agathe, Am Denkmal, Christvesper, Di 17 Uhr, Pfrn. C. Hoenen; Christvesper mit Krippenspiel, Di 15.30 Uhr, Sup. St. Hoenen; GD, Do 10 Uhr, Pfrn. C. Hoenen; GD zur Christnacht, Di 22.30 Uhr, Pfrn. C. Hoenen.

Fermersleben, Martin-Gallus-Kirche, Mansfelder Str. 28, Christvesper, Di 15.30 Uhr, Propst Hackbeil.

Hopfengarten, ev. Christusgemeinde, Ahornweg 2 a, Christvesper, Di 18 Uhr, Pfr. Anacker; Open-Air-GD mit Krippenspiel, KGD, Di 15 Uhr, Pfr. Anacker & Team.

Leipziger Straße, St. Michael, Helmholtzstr. 4, Kirchspiel-GD, A, Mi 10 Uhr, Pfr. Anacker; Stadtlicht-Christvesper & Krippenspiel, Di 15.30 Uhr, Pastor Schmidt.

Lemsdorf, St. Sebastian, Harzburger Str. 5, GD mit Krippenspiel, KGD, Di 16.30 Uhr, Pfrn. Meißner & Team; Kirchspiel-GD, A, Do 10 Uhr, Pfrn. Meißner.

Neue Neustadt, Schinkelkirche St. Nicolai, Nicolaiplatz, Christvesper mit Bläser, Di 17 Uhr, Pfr. Möcker; Christvesper mit Krippenspiel, Di 15 Uhr, Pfr. Möcker, KMD Scholl; Weihnachts-Kirchspiel-GD, A, Chor, Do 10 Uhr, Pfr. Möcker, KMD Scholl.

Neustädter See, Hoffnungskirche, Krähenstieg 2, Christvesper mit Krippenspiel JG, Di 16.30 Uhr, Pfr. Peisker, KMD Scholl; Christvesper mit Krippenspiel Kinder, Di 15 Uhr, Pfr. Peisker, Petzold; Treffen an der Krippe mit Weihnachtsmusical, Mi 16 Uhr, Pfr. Peisker, KMD Scholl, Kinderchöre.

Nordwest, Kreuzgemeinde, Flachsbreite 17, Christnacht im Kerzenschein, Di 22.30 Uhr, Pfr. Schmiedchen; Christvesper mit Chor, Di 16.30 Uhr, Pfr. Schmiedchen; Familien-Christvesper, Di 15 Uhr, Pfr. Schmiedchen; Weihnachts-GD, Mi 9.30 Uhr, Pfr. Schmiedchen.

Ottersleben, St. Johann der Täufer, Lüttgen-Ottersleben 41, Christvesper im Kerzenschein, Di 19 Uhr, ord. GPn. Beyer; GD, A, Mi 10 Uhr, ord. GPn. Beyer. Ottersleben, Gemeindezentrum Friedenshöhe, Th.-Müntzer-Str. 24, Musikalische Christvesper, Di 15 Uhr, Pfr. Hillebrand. Ottersleben, Kirche St. Stephani, Alt Ottersleben 67, Christvesper, Krippenspiel, Di 17 Uhr, Pfr. Hillebrand; GD mit Wunschliedersingen, Do 10 Uhr, Pfr. Hillebrand.

Pechau, Kirche St. Thomas, Breite Str., Christnacht, Di 21.30 Uhr; Christvesper, Di 15, Di 17 Uhr; GD, Do 10 Uhr.

Randau, St. Sophie, Christvesper, Di 15 und 17 Uhr. Reform, Philippusgemeinde, Hoffnung-Privatweg 13, Christvesper, Di 15 Uhr, Präd. Heinrich.

Rothensee, Reformationsgemeinde, Turmstr. 13, Christvesper mit Krippenspiel, Di 15 Uhr, Pfr. Peisker, Barthel; GD, A, Mi 11 Uhr, Präd. Roloff.

Salbke, St. Gertraud, Greifenhagener Str. 8, Christvesper, Di 17 Uhr, Propst Hackbeil; GD, Do 10 Uhr, Pfrn. Hackbeil.

Stadtfeld Ost, Pauluskirche, Goe-thestr. 25, Besinnliche Christvesper, Di 18 Uhr, Pfr. Dr. Simon; Christnacht, Di 22 Uhr, ord. GP Friebel; GD mit Krippenspiel, Di 15 Uhr, Pfr. Dr. Simon; Di 16.30 Uhr, ord. GP Friebel; Musikalischer Fest-GD, Mi 10 Uhr, Pfr. Dr. Simon, KMD Börngen.

Stadtfeld Ost, Matthäusgemeinde, Freiherr-v.-Stein-Str. 45, Besinnliche Christvesper, Di 16.30 Uhr, Pfr. Dr. Simon; Fest-GD, A, Do 11 Uhr, Dpr. i.R. Quast; GD mit Krippenspiel, Di 15 Uhr, ord. GP Friebel.

Stadtfeld West, Markuskirche, Heinrich-Zille-Str. 4, Christvesper, Di 17 Uhr, Pfr. Schröder; Christvesper mit Krippenspiel, Di 15.30 Uhr, Pfrn. C. Hoenen; GD, Mi 10 Uhr, Sup. Langer.

Sudenburg, St. Ambrosius-Kirche, Ambrosiusplatz, Christvesper, Di 18 Uhr, Pfrn. Meißner; GD mit Krippenspiel, KGD, Di 15 Uhr, Pfrn. Meißner & Team; Orgel-Christvesper, Di 22 Uhr, Sora Yu.

Westerhüsen, Gartenkirche St. Stephanus, Eisenacher Str. 2, Christvesper mit der Jungen Gemeinde, Di 17 Uhr, Vikarin Dörr, Pfr. Thiele.



Evangelische Freikirche

Buckau, Selbständige ev.-lutherische Kirche (im ehemaligen Kindergarten), Schönebecker Str. 117, Christvesper, Di 16.30 Uhr; Gottesdienst, Mi 10 Uhr.

Kannenstieg, Pfingstgemeinde Vaters Haus, Johannes-R.-Becher- Str. 51, Weihnachts-GD, Di 16 Uhr.

Sudenburg, Scala-Gemeinde, Halberstädter Str. 135a, Weihnachts-GD mit Krippenspiel, Di 15.30 Uhr.

Katholische Kirche

Altstadt, St. Petri, Neustädter Str. 4, Christmette, Di 17 Uhr; Festmesse mit Chorgesang, Mi 11 Uhr; Heilige Messe, Do 11 Uhr; Vespergebet, Do 18.30 Uhr.

Altstadt, Kathedrale St. Sebastian, Max-Josef-Metzger-Str., Christmette (Pontifikalamt) mit Kathedralchor, Di 21.30 Uhr; Heilige Messe, Do 10.30 und 18 Uhr; Kapitelsvesper mit Männerschola, Mi 17 Uhr; Krippenandacht, Di 15 Uhr; Pontifikalamt mit Kathedralchor, Solisten und Orchester, Mi 10.30 Uhr.

Buckau, Kirche St. Norbert, Karl-Schmidt-Str. 5, Christmette, Di 21 Uhr; Heilige Messe, Do 10.30 Uhr; Heilige Messe (polnisch), Do 12.30 Uhr; Kinder-Christvesper, Di 15.30 Uhr; Pasterka (Christmette in polnischer Sprache), Di 23 Uhr.

Cracau, Kirche St. Andreas, Bassermannstr., Christmette, Di 18 Uhr; Heilige Messe, Do 9.30 Uhr.

Neu Olvenstedt, Kirche St. Josef, St.-Josef-Str. 13, Christmette, Di 17 Uhr; Heilige Messe, Do 9 Uhr.

Neue Neustadt, St. Agnes, Nachtweide 90, Festmesse mit Instrumentalisten, Mi 10 Uhr; Kinder-GD mit Krippenspiel, Di 16 Uhr.

Neustädter Feld, Kirche St. Mechthild, Milchweg 28, Christmette, Di 22 Uhr; Hl. Messe, Do 10.30 Uhr.

Ottersleben, Kirche St. Maria Hilfe der Christen, Müllergasse 2, Christmette, Di 20 Uhr; Hl. Messe, Do 10 Uhr; Krippenandacht, Di 15 Uhr.

Reform, Kirche St. Adalbert, Neptunweg 13, Christmette, Di 18 Uhr; Heilige Messe, Do 9 Uhr.

Rothensee, Rosenkranzkapelle, Akazienstr. 18, Festmesse, Mi 10.15 Uhr.

Stadtfeld West, St.-Marienstift-Kapelle, Harsdorfer Str. 30, Christvesper, Di 17 Uhr; Hl. Messe, Do 9 Uhr.

Sudenburg, Kirche St. Marien, Rottersdorfer Str. 9a, Christmette mit Chor und Bläsern, Di 22 Uhr; Festgottesdienst mit Bläsern und Chor, Mi 10 Uhr.

Neuapostolische Kirche

Leipziger Straße, Neuapostolische Kirche, Leipziger Str. 52, Gottesdienst, Mi 10 Uhr.

Neue Neustadt, Neuapostolische Kirche, Moritzplatz 5, Gottesdienst, Mi 10 Uhr.

Party in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.