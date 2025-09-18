Vier Kilogramm explosiver Giftmüll, verteilt über 60 Meter Wiese: Der Batteriefund einer Spaziergängerin sorgt für Aufregung in Magdeburg.

Katrin Rieder fand bei einer Hunderunde mit ihrem Beagle Sir Henry Hunderte Batterien - verteilt auf einer Grünfläche gegenüber einer Kita in Magdeburg.

Magdeburg. - Metallisch glitzerte es im Gras. Katrin Rieder beugt sich hinab, hebt eine Batterie auf. Dann noch eine. Und noch eine. Am Ende hat sie 245 Stück eingesammelt – weit verteilt auf einer Wiese mitten in einem Magdeburger Wohngebiet. Direkt gegenüber einer Kita. Ein Hund starb bereits wegen des Giftmülls.