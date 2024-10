Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 25. bis 27. Oktober 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Buttergasse: Am 25.10. wird ab 16 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 die "Teen Halloween Party" mit DJ Pascal für Besucher von 9 bis 16 Jahren gefeiert. Für den 26.10. sind die Erwachsenen bei der "Halloween Party (80s 90s)" mit DJ Josy und Magic Marc an der Reihe.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ist am 25.10. ab 19 Uhr ein "Schwestern-Karaoke" angesagt. Um 0 Uhr folgt die "Havana Club Night". Für den 26.10. ab 23 Uhr hat sich das DJ-Duo Bianca Beat und ihr Boss angesagt.

Ellen Noir: "Böse laut" geht es am 25.10. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof zu. Hardtekk, Tekk und Hardtechno legen auf dem einen Floor Eycer, Fabitekk, Crackpots, Bassbilanz vs Hochtöner, Icaruzzz vs Quizzy sowie Prolu auf, auf dem anderen Fehlfunktion, 5XD und Echse.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 wird am 25.10. ab 23 Uhr ein "All In The Mix" geboten. Die "Magic Night" bricht am 26.10. ab 23 Uhr mit DJane Kim Noble an.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 25.10. die Party "Thank God it's Friday" mit DJ Alex Martura und mit Hip-Hop, Electro, Pop und Dance ab 23 Uhr im Kalender. Am 26.10. beginnt um 23 Uhr die "Mediparty" mit MC Martura.

Volksbad Buckau: "fem | tanz | bar" findet am 26. Oktober von 20 bis 24 Uhr im Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56, statt. Willkommen sind alle weiblichen sowie Flinta*-Personen.

Festung Mark: "Die große 80er Jahre Party" und eine "P-40 Party" stehen in der Festung Mark im Hohepfortewall am 26.10. auf dem Veranstaltungsplan. Beginn ist um 21 Uhr.

Idol: Eine Ü-30 Party wird im Idol im Rennebogen 177 am 19.10. gefeiert. Beginn ist um 21 Uhr.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 ist "Save the Rave – Vol. 2" Thema am 26.10. ab 23 Uhr. Für die Musik sorgen BagPack, Herr Macht, NMMRSTT, Benito, Limoncello, CO², DerDude, ND/AD und Cage.

Geheimclub: "25 Jahre Zyrix" werden am 26.10. ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 gefeiert. Zum Gratulieren dabei sind RO, Alter Schwede, Cece Clayton, D. Beel, El Gringo aka ROM, Marcy Hell, Seba Made, Shizzo, Sined, Toby 2000 sowie Rainr 2 Fast.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.