Musik, Kunst und mehr stehen unter anderem am 25.7.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 25. Juli 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Carlo Karacho in der Datsche in Magdeburg-Buckau

Carlo Karacho bewegt sich mit seiner Musik zwischen Synthpop, Post-Punk und der Neuen Deutschen Welle der 80er Jahre, gespickt mit modernen Elementen der Gegenwart - facettenreich an Themen und Ansichten und mit Hang zu einnehmenden, tanzbaren Beats. Der Produzent und Sänger gewährt durch seine ausschließlich deutschen Texte einen Einblick in seine Lebenswelt und behandelt verschiedene Stimmungen und Themen auf ironisch-witzige oder gefühlvolle Weise.

Sein Konzert in Magdeburg beginnt am 25.7. gegen 20 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42. Geöffnet ist das Lokal ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Under Bridges und isuma im Magdeburger Moritzhof

Solokünstlern und Bands aus der Region bietet der Moritzhof mit der Reihe Magdebands eine Bühne. Die nächste Folge ist für Donnerstag, den 25.7., ab 20 Uhr geplant. Es spielen auf dem Innenhof einer Einrichtung am Moritzplatz 1 Under Bridges und isuma.

Straßenmusik ist für den Streetfolkrocker Karsten Fein alias Under Bridges lebenswichtig. Er möchte die Menschen mit seiner Musik zum Lachen & Tanzen bringen. Seit rund drei Jahren ist er als Straßenmusiker unterwegs und spielt zusätzlich circa 20 Konzerte im Jahr, wobei seine Passion noch immer die spontanen Konzerte auf Hubbrücke oder Sternbrücke sind. Hieraus resultieren viele tolle Bekanntschaften, wie zum Beispiel mit Conny von Ventura Vox, der ein wunderbares Video mit ihm gedreht hat und den Titel „A Girl Downstairs“ produzierte.

Zwei Menschen – eine Leidenschaft. Das sind isuma. Ihre Musik ist bunt, experimentell und erzählt von den Wundern des Lebens. Hoffnungslos optimistisch, und dennoch voller Tiefe. Zwischen Ukulele und Akkordeon, zwischen politischem Anspruch und Empowerment-Lyrics, zwischen Weltschmerz und der Faszination Leben erschaffen Isuma Herzensmusik für alle.

Fotoausstellung im Magdeburger Moritzhof

Éric Vazzoler präsentiert "Meine Heldinnen / Mes héroïnes", eine Ausstellung von Porträts und Kommentaren französischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sportlerinnen, einschließlich Para-Athletinnen und Sportlerinnen der Special Olympics. Obwohl nicht alle an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen werden, wurde das Projekt vom Organisationskomitee #Paris2024 mit dem Label „Olympiade culturelle Paris2024“ ausgezeichnet. Insgesamt hat Vazzoler 60 Porträts in vier Ländern erstellt und zusammengestellt.

Die Sportlerinnen wurden gebeten, persönliche, weibliche Beiträge zu ihren Porträts zu schreiben, die im Katalog gesammelt und übersetzt wurden. Diese Kommentare thematisieren die Unwägbarkeiten des Spitzensports, Herausforderungen, Verletzungen, erbrachte Opfer, hormonelle Störungen, sexuellen Missbrauch im Sport und weitere Aspekte.

Die Ausstellung ist vom bis 18. August in der HofGalerie zu sehen.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zeigt derzeit „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz. Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Ausstellung kann bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

SC Baracke: Jeden zweiten Donnerstag öffnet der SC Baracke um 23 Uhr die Türen. Der Abend steht unter dem Titel "Durstiger Donnerstag".

Flowerpower: „Love, Peace and Rock'n'Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.