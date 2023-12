Magdeburg - Theater, Konzerte und Kunst - auch Dienstag, der 26. Dezember 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Northern Lite in der Magdeburger Factory

Am zweiten Weihnachtsfeiertag macht die Band Northern Lite im Rahmen ihrer „A History of Love Tour“ Station in Magdeburg. Die Erfurter geben ab 20 Uhr ein Konzert in der Factory in der Sandbreite 2.

Northern Lite wurde im Jahr 1997 von Andreas Kubat und Sebastian Bohn (Dj Boon) gegründet. Bekannt wurden sie durch Live-Auftritte in kleinen Clubs in Deutschland, Spanien, England und Japan. Im Jahr 2005 gewann Northern Lite den Dance Music Award in der Kategorie „Best Indie/Electronic Artist“. Die Band hat sich durch ihre Mischung aus elektronischer Musik, Gitarrenelementen und der Live-Performance von Frontmann Andreas Kubat einen festen Platz in der Musiklandschaft erarbeitet.

Auf ihrer Tour präsentiert die Band ihre musikalische Entwicklung und ihre Leidenschaft für ihre Arbeit, angefangen bei den Anfängen bis hin zu den aktuellen Hits.

"Das Buch Homer" wird im Magdeburger Schauspielhaus gezeigt

Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr wird „Das Buch Homer“ im Schauspielhaus gezeigt. Für den 14. Januar um 18 Uhr ist die letzte Vorstellung in dieser Spielzeit geplant.

Auch interessant: Eintrittskarten gibt es auch unter Biberticket

In dem Stück geht es nicht um den antiken Helden. Es geht um die Mägde in Odysseus’ Palast. Während nämlich „der Listenreiche“, wie man ihn nennt, auf seiner Irrfahrt Abenteuer um Abenteuer erlebt, warten sie auf seine Ankunft – 20 Jahre lang. 20 Jahre, in denen das große Ereignis jeden Moment eintreten könnte und nicht eintritt. 20 Jahre, in denen Tag aus, Tag ein wieder nichts passiert, wo doch immer etwas passieren muss. Dieser unerzählten Facette der Geschichte widmet sich Bastian Reiber in seiner Interpretation der Odyssee.

Weihnachtskonzert im Magdeburger Opernhaus

Das diesjährige moderierte Weihnachtskonzert im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9 beginnt mit Auszügen aus Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“.

Die Composer in Residence am Theater Magdeburg, Elena Kats-Chernin, präsentiert die filigrane Eliza Aria aus ihrem Ballett „Wild Swans“. Der englische Komponist Philip Lane, bekannt für seine Beiträge zu verschiedenen BBC-Produktionen, wird durch seine Pantomime für Streichorchester vorgestellt. Neben Haydns Abschiedssinfonie steht auch das Cellokonzert Nr. 2 von Luigi Boccherini auf dem Programm, bei dem der amtierende 1. Solocellist der Magdeburgischen Philharmonie, Fermín Villanueva, als Solist auftritt. Das Konzert, für die ganze Familie geeignet, wird von Luise Hart aus dem Schauspielensemble moderiert.

Das Konzert wird zu zwei Terminen am zweiten Weihnachtsfeiertag gegeben. Für 16 Uhr gibt es nur noch Restkarten, für 11 Uhr ist eine größere Auswahl an Tickets verfügbar.

Museen in Magdeburg

Das Kulturhistorische und das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 haben am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gezeigt werden die Dauerausstellungen sowie die Sonderausstellungen zu Puppen und zu Urzeitkrebsen.

Im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 werden auch die Dauerausstellungen sowie Sonderausstellungen gezeigt. Hier sind unter anderem Fotos von Ulrich Wüst zu sehen.

Geöffnet haben auch das Technikmuseum - hier ist am zweiten Weihnachtsfeiertag aber nur von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenso empfangen das Dommuseum im Domplatz 15 und die Mitteldeutsche Figurensammlung in der Villa p. des Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 die Besucher.

Weihnachts- und Wintermärkte

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf und um den Alten Markt hat am Dienstag, 11 Uhr, wieder geöffnet. Unter anderem gibt es hier ein Riesenrad und den Historischen Weihnachtsmarkt.

„De Wienachtmärt“ hat ebenfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder geöffnet – wie an den übrigen Tagen ab 12 Uhr.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Ausverkauft sind für Dienstag, 26.12.2023, das Weihnachtssingen im Moritzhof, das Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle, Evita im Opernhaus, "König Drosselbart" im Theater in der Grünen Zitadelle, "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Puppentheater und "Das lange Weihnachtsmahl" im Theater an der Angel.