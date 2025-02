Musik, Humor, Kunst und Wissen - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 26.2.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 26. Februar 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Konzert mit Jens Burger und Micha Rohrbeck im Moritzhof Magdeburg

Jens Burger und Micha Rohrbeck gastieren mit dem Programm "Lagerfeuerotz" im Moritzhof am Moritzplatz 1 in Magdeburg. Das Konzert beginnt am 26. Februar 2025 um 20 Uhr.

Jens Burger begann seine musikalische Karriere Anfang der 1990er Jahre und war Mitglied der Punkrock-Band "Die Schröders", mit der er zwei goldene Schallplatten und zwei Platin-Auszeichnungen erhielt. Zudem ist er als einer der sechs Künstler der "Monsters of Liedermaching" bekannt. Seine Songs vereinen verschiedene Elemente von humorvollen und emotionalen Inhalten bis hin zu kritischen Themen.

Micha Rohrbeck war mit seiner Band "Lekker" auf zahlreichen Bühnen in Deutschland zu sehen. Er wirkte als Mitautor für die Band "Die Prinzen" und engagierte sich auch im Bereich der Kinderlieder. Seine Texte zeichnen sich durch sprachliche Raffinesse aus und verbinden Elemente des Hip-Hop mit klassischen Rock-Einflüssen. Musikalisch bewegt er sich zwischen Einflüssen aus dem Beat der späten 1960er Jahre und Punkrock der 1980er Jahre.

Gemeinsam setzen Jens Burger und Micha Rohrbeck ihre musikalischen Ideen in einem Programm um, das durch eingängige Melodien und abwechslungsreiche Arrangements geprägt ist. Die Mischung aus energiegeladenem Punkrock und akustischen Elementen sorgt für eine besondere Atmosphäre.

"Niemand mag Klugscheißer" im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Sebastian Hengstmann präsentiert sein drittes Soloprogramm "Niemand mag Klugscheißer" im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 in Magdeburg. Die Vorstellungen finden am 26. Februar und 2. Mai 2025 um 19.30 Uhr sowie am 19. April 2025 um 15 Uhr statt.

Die Premiere des Programms wurde ein Jahr vorgezogen. Inhaltlich befasst sich Sebastian Hengstmann mit politischen und gesellschaftlichen Themen, die er mit scharfem Humor und analytischer Präzision präsentiert. Dabei verbindet er seine Beobachtungen mit pointierten Kommentaren und sorgt für eine unterhaltsame Mischung aus Satire und Kabarett.

Das Programm zeichnet sich durch eine vielseitige Themenwahl aus, wobei der Künstler sein Wissen gezielt einsetzt, um sein Publikum mit treffenden Pointen und einem abwechslungsreichen Vortrag zu begeistern. Wie bereits in seinen vorherigen Soloprogrammen gelingt es ihm, mit sprachlicher Gewandtheit und einem hohen Maß an Ironie eine unterhaltsame Atmosphäre zu schaffen.

Sebastian Hengstmann bietet mit seinem neuen Programm einen Abend voller intelligenter Satire und humorvoller Reflexionen. Das Publikum kann sich auf eine gelungene Kombination aus Wortwitz, analytischem Scharfsinn und pointierter Gesellschaftskritik freuen.

Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" wird in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a aufgeführt. Die aktualisierte Fassung des Programms für 2023-2024 wird von Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend von Rolf Schinzel oder Oliver Vogt präsentiert. Die Regie führen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz. Das Buch stammt von Hans-Günther Pölitz mit Beiträgen von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalische Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler begleiten das Programm.

Die Vorstellungen finden am 26. Februar um 15 Uhr sowie am 28. Februar, am 1., 8., 12., 15., 20., 26. und 27. März sowie am 20., 23., 24. und 30. April jeweils um 20 Uhr statt.

Das Programm setzt sich humorvoll mit der Bedeutung von Mut in verschiedenen gesellschaftlichen und historischen Kontexten auseinander. Es greift Zitate von historischen Persönlichkeiten auf und verbindet sie mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Kabarett bietet eine Mischung aus Satire und musikalischen Einlagen, die das Publikum zum Nachdenken anregen soll.

Vortrag zur Kulturgeschichte des Würzens in Magdeburger Urania

Am Mittwoch, den 26. Februar 2025, um 15 Uhr hält Diplom-Philosoph Ingo Bringezu einen Vortrag zur Kulturgeschichte des Würzens. Die Veranstaltung in der Urania im Nicolaiplatz 7 beleuchtet die geschichtliche Entwicklung von Gewürzen wie Pfeffer, Chili und anderen Aromen, die heute fester Bestandteil der internationalen Küche sind.

In Deutschland sind Gewürze aus nahezu allen Teilen der Welt erhältlich, darunter Mischungen wie Ras al Hanut, Biriani und verschiedene Curry-Varianten. Auch Zubereitungen wie Ajvar, Auberginen in Tomatensoße oder koreanische Chili-Knoblauchsoße bereichern die heimische Küche. Der Vortrag vermittelt nicht nur historische Hintergründe, sondern bietet zudem praktische Tipps zur Verwendung und Lagerung von Gewürzen.

Eine Verkostung ist Bestandteil der Veranstaltung. Der Eintritt beträgt 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 0391/255060 erfolgen.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 26. Februar. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Kunst aus Litauen im Magdeburger Antiquariat

Im Jahr 2025 zeigt das Magdeburger Antiquariat in vier Ausstellungen Originalgrafik und andere künstlerische Arbeiten auf Papier. Die zweite Ausstellung präsentiert Kunst aus Litauen und ist vom 10. Februar bis zum Monatsende zu sehen.

Die Buch- und Graphikhandlung befindet sich in der Liebigstr. 6. Die Öffnungszeiten des Antiquariats sind wie folgt: Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Landtag von Sachsen-Anhalt mit Taschenlampenführung

Der Landtag von Sachsen-Anhalt bietet spezielle Taschenlampenführungen an, die sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren richten. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, das Landtagsgebäude in besonderer Atmosphäre zu erkunden und verschiedene Bereiche wie ein Abgeordnetenbüro, die Bibliothek und den Plenarsaal zu besichtigen. Eine Führung findet am Mittwoch, 26. Februar 2025, statt.

Treffpunkt ist um 17.45 Uhr vor dem Haupteingang des Landtags am Domplatz. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Taschenlampen werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann per E-Mail an besucherdienst@lt.sachsen-anhalt.de erfolgen. Dabei müssen Vor- und Nachname, Alter sowie die Information angegeben werden, ob die Teilnahme allein oder in Begleitung eines Erwachsenen erfolgt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

"Deutschland, was nun?" – Diskussionsrunde in Magdeburg

Der Kompaktsalon thematisiert am 26.2. die politischen Entwicklungen nach der Wahl in Deutschland. Beginn ist um 18.30 Uhr im mach|werk im Breiten Weg 114a. Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0391/79294310 erbeten.

Diskutiert werden Fragen zur Regierungsbildung, möglichen politischen Mehrheiten und den Auswirkungen des Wahlergebnisses auf die Parteienlandschaft. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und wie Deutschland nach der Wahl wieder in eine handlungsfähige Position gelangen kann. Als Gäste nehmen teil Lutz Trümper (ehemaliger Oberbürgermeister von Magdeburg, ehemals SPD-Mitglied), Prof. Dr. Markus Karp (Staatssekretär a. D., Volkswirtschaftler und Kommunikationswissenschaftler, CDU) sowie Patrick Meinhardt (ehemals FDP, jetzt Freie Wähler).

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Blutbuch" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und für den Auftritt von Lisa Feller um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.