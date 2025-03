Literatur, Humor und Talk - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 26.3.2025, in Magdeburg.

Ilko-Sascha Kowalczuk ist im Rahmen der Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 26. März 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Lesung von Ilko-Sascha Kowalczuk in der Stadtbibliothek Magdeburg

Ilko-Sascha Kowalczuk stellt sein Buch „Freiheitsschock“ vor, in dem er die Entwicklung Ostdeutschlands seit 1990 als einen fortwährenden Kampf um die Freiheit beschreibt. Seine Analyse thematisiert die Auswirkungen der Wiedervereinigung und setzt sich kritisch mit antifreiheitlichen Strömungen auseinander.

Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 statt. Der Beginn ist am 26.3. um 19.30 Uhr.

Lesung von Christine Hoba in Magdeburg bei Querstyle Modedesign

Die Autorin Christine Hoba präsentiert Erzählungen am 26.3. unter dem Titel „Kellerleute“ im Rahmen der Landesliteraturtage 2025. In ihren Texten berichtet sie von Grenzerfahrungen und gewährt Einblicke in Kindheitserinnerungen aus der Stadt Magdeburg.

Die Lesung findet in den Räumlichkeiten von Querstyle Modedesign in der Engpass, Schönebecker Straße 31 statt. Der Beginn ist um 19 Uhr.

Reise auf dem Grünen Band ist im Magdeburger Oli Thema

Über 40 Jahre lang war Deutschland geteilt. Eine 1.393 Kilometer lange Grenze trennte das Land und war von Stacheldraht, Minenfeldern und Wachtürmen geprägt. Der Fotojournalist Roland Marske, der selbst im Berlin des Kalten Krieges aufwuchs, nimmt die Besucher des Oli auf seinem Vortrag am 26.3. mit auf eine Reise entlang dieses historischen Grenzverlaufs.

Dabei dokumentiert er nicht nur die Spuren der Vergangenheit, sondern auch die Natur, die sich dort entwickelt hat. Aus dem einstigen Todesstreifen ist Deutschlands größtes Naturschutzgebiet geworden – das Grüne Band. Roland Marskes Vortrag verbindet Landschaftsaufnahmen mit fundierten geschichtlichen Einblicken. Er berichtet von den Herausforderungen seiner Wanderung mit Rucksack, Zelt und Kamera.

Gleichzeitig zeigt er, wie sich die Natur das Gebiet zurückerobert hat. "Das Grüne Band – Grenzgang" beginnt morgen, 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Klassik am Tresen: Cello und Harfe in der Xampanyeria Magdeburg

Die Veranstaltung „Klassik am Tresen“ bringt am 26. März die Musiker Ambra Sorrentino und Richard Glaser-Beisken in die Xampanyeria im Breiten Weg 226. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Ambra Sorrentino ist eine italienische Harfenistin und Theatermanagerin, die international als Solistin und Ensemblemitglied auftritt. Richard Glaser-Beisken stammt aus der Sächsischen Schweiz und ist seit 2024 festes Mitglied der Magdeburgischen Philharmonie. Beide Künstler präsentieren ein vielfältiges Programm für Cello und Harfe. „Klassik am Tresen“ ist eine Reihe der Philharmonischen Gesellschaft Magdeburg in Zusammenarbeit mit der Xampanyeria.

Jeden Monat treten Musiker der Magdeburgischen Philharmonie und des Theaters in dieser besonderen Atmosphäre auf. Aufgrund begrenzter Plätze wird eine frühzeitige Ticketreservierung empfohlen.

"Wir müssen immer lachen" im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Das Kabarett "... nach Hengstmanns" präsentiert das Programm "Wir müssen immer lachen" am Breiten Weg 37. Passend zur Premiere erschien das gleichnamige Buch "Wir müssen immer lachen", das Geschichten aus dem Leben der Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann enthält.

Tobias und Sebastian Hengstmann bringen mit ihrem mittlerweile 20. Programm eine Mischung aus Satire, Musik und Improvisation auf die Bühne. Thematisiert werden politische und gesellschaftliche Ereignisse der letzten Jahre, immer mit einem humorvollen Blick auf das Zeitgeschehen.

Vorstellungen sind in diesem Monat noch für den 26. und 28. März um 19.30 Uhr angesetzt. Jeweils um 19.30 Uhr folgen Auftritte von Sebastian und Tobias Hengstmann am 2., 9., 11., 16. und 30. April sowie am 7., 10., 14., 15. und 16. Mai.

„An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das Kabarettprogramm „An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“ wird in der Magdeburger Zwickmühle präsentiert. Die Inszenierung wurde für die Spielzeit aktualisiert. Mit dabei sind Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie Rolf Schinzel oder Oliver Vogt in wechselnder Besetzung.

Thematisch setzt sich das Programm satirisch mit Mut und seinen gesellschaftlichen Facetten auseinander. Historische und literarische Zitate werden humorvoll in aktuelle politische Debatten eingebettet. Die Inszenierung nimmt sowohl vergangene als auch gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen kritisch in den Blick. Dabei werden Zusammenhänge zwischen historischem Heldenmut und heutigen Herausforderungen hergestellt. Das Stück hinterfragt Ängste und Unsicherheiten in der Gesellschaft.

Die Aufführungen finden in der Leiterstraße 2a statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr an den Terminen 26. und 27. März sowie 20., 23., 24. und 30. April.

Sicherheit für Zuhause ist Thema bei Magdeburger Urania

Die Urania Magdeburg lädt zu einem informativen Vortrag über Wohnungs- und Hauseinbrüche ein. Die Veranstaltung findet diesen Mittwoch, 26.3., um 15 Uhr in der Urania, Nicolaiplatz 7 statt.

Referent ist Manfred Knechtel, Seniorensicherheitsbeauftragter, der wertvolle Tipps gibt, wie man sich vor Einbrüchen schützen und diese erschweren kann. Die eigene Wohnung gilt als Rückzugsort und sollte Sicherheit bieten – ein Einbruch kann nicht nur materielle, sondern auch psychische Folgen haben. Der Vortrag des Sicherheitsexperten soll dem Publikum deutlich machen, welche Maßnahmen zu, Schutz vor Einbrüchen sinnvoll sind und wie man das eigene Zuhause besser absichern kann.

Der Eintritt beträgt fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0391/255060 ist erforderlich.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 26. März. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Stadtbibliothek Magdeburg zeigt kalligraphischen Kunstkalender der Kritzelstube

Die Kritzelstube Magdeburg präsentiert in der Stadtbibliothek Magdeburg, Zentralbibliothek, eine Ausstellung mit den Monatsblättern ihres kalligraphischen Kunstkalenders 2025. Der Kalender steht unter dem Motto "Jeder Abschied ist ein Anfang" und enthält kalligraphisch gestaltete Texte von Gisela und Kirsten Steineckert. Die Ausstellung zeigt die künstlerische Umsetzung dieser literarischen Beiträge in kalligraphischen Werken.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Gestaltung und Typografie der Monatsblätter näher zu betrachten. Die Stadtbibliothek Magdeburg befindet sich am Breiten Weg 109.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

„Freizeit kontra Arbeit“ in Magdeburg

Die Veranstaltung „Freizeit kontra Arbeit“ findet am 26.3. im mach|werk in der Breiter Weg 114a statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter 0391/79294310 wird jedoch erwünscht.

Gäste sind Martin Kröber (SPD), Moritz Eichelmann (FDP) und der Journalist Thomas Wischnewski. Diskutiert wird das Spannungsfeld zwischen beruflichen Anforderungen und Freizeitgestaltung.

