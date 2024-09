True Crime, die Interkulturellen Wochen, Kabarett, Party und mehr stehen am 26.9.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 26. September 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Alexander Stevens und Constantin Schreiber „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ im Amo

Der Strafverteidiger Alexander Stevens und der Journalist Constantin Schreiber sind gemeinsam auf Crime-Tour durch Deutschland. In ihrem Live-Programm „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ diskutieren sie reale Kriminalfälle mit überraschenden Wendungen und ungewöhnlichen Motiven. Am 26. September 2024 treten sie im Amo Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27 Magdeburg auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Stevens bringt seine jahrelange Erfahrung aus aufsehenerregenden Prozessen ein, während Schreiber, ebenfalls Jurist, seine journalistische Perspektive beisteuert. Beide stellen sich die Frage, ob die Angeklagten schuldig sind oder nicht. Stevens ist bekannt aus dem Bayern3 True-Crime-Podcast, während Schreiber als Tagesschau-Sprecher und Bestseller-Autor erfolgreich ist.

Veranstaltungsmarathon für den 26.9. im Rahmen der Interkulturellen Wochen Magdeburg

Am Donnerstag, den 26. September 2024, finden im Rahmen der Interkulturellen Woche in Magdeburg zahlreiche spannende Veranstaltungen statt. Der Tag beginnt von 9 bis 11.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg (Breiter Weg 109) mit einem Workshop, einer Lesung und einer Fachdiskussion rund um das Kinderbuch „Mina entdeckt eine neue Welt“.

Anschließend wird von 14 bis 18 Uhr, ebenfalls in der Stadtbibliothek, die Ausstellung „Identität im Wandel: Trachten und Heimat“ von Ava Basiri eröffnet. Parallel dazu lädt das Bürgerhaus Kannenstieg (Johannes-R.-Becher-Straße 57) von 14 bis 17 Uhr zum Fest der Begegnung ein. Ab 15 Uhr startet die Sprachen-Rallye des „Interkulturellen Campus“ am InterKultiTreff (Max-Otten-Straße 4), während im Einewelthaus (Schellingstraße 3–4) von 16 bis 20 Uhr ein Europäischer Sprachennachmittag stattfindet.

Weitere Angebote des Nachmittags umfassen einen Online-Workshop „Interkulturelle Kompetenz“ von 14 bis 15.30 Uhr und einen Vortrag über das Bildungssystem in Sachsen-Anhalt für Eltern von 16.30 bis 18 Uhr im Jugendmigrationsdienst der IB Mitte gGmbH (Lübecker Straße 75). Ab 17 Uhr wird im einewelt haus die Dokumentation „Herold Belger – ein Mensch dreier Kulturen“ gezeigt, und der Tag endet mit einem geselligen AperiCENA ab 18.30 Uhr im Strada Statale 106 (Halberstädter Straße 106).

"Leaving Spirit" spielen im "Blue Note"

Die Band "Leaving Spirit" präsentiert am 26. September ihr drittes Studioalbum "Guide to the Spirit World" im Rahmen ihrer "Spirit World" Tour. in Konzert gibt sie ab 20.30 Uhr im "Blue Note" am Lessingplatz.

Das neue Album kombiniert handgemachte Rockmusik mit Einflüssen aus Blues, Rock und Country und führt die Hörer in eine atmosphärische Welt aus Wüstenlandschaften und Horizonten. Angeführt von der markanten Stimme von Paula Frecot, behandelt die Band Themen wie Freiheit, Sehnsucht und Identität. Nach der erfolgreichen Tour im letzten Jahr mit Künstlern wie Markus Rill und Erja Lyytinen, umfasst die diesjährige Tour 40 Konzerte, darunter 28 in ganz Deutschland

„Nicht von schlechten Eltern“ im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann traten am 8. November 2003 erstmals mit ihrem eigenen Kabarettprogramm gemeinsam auf die Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen so lange die Verwandten reichen!“ folgten zahlreiche weitere Vorstellungen, die bis heute andauern. Im Rahmen ihres 19. Programms „Nicht von schlechten Eltern“ geben die Kabarettbrüder Einblicke in die vielen Erlebnisse, die sie gemacht haben – sowohl die schönen als auch die herausfordernden. Aufgrund der Vielzahl an Ereignissen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein einziges Programm nicht ausreicht, um alles zu erzählen. Daher haben sie beschlossen, zusätzlich ein Buch zu veröffentlichen, das diese Geschichten weiterführt. Mit diesem Jubiläum reihen sich die HengstmannBrüder in die Reihe derer ein, die glauben, dass ein Buch das passende Medium ist, um ihre Erlebnisse umfassend festzuhalten.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ befindet sich am Breiten Weg 37. Vorstellungen finden am 19., 26. und 27. September sowie am 3., 5., 16., 23. und 31. Oktober jeweils um 19.30 Uhr und am 20. Oktober um 15 Uhr statt.

Gisela Renker zeigt „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau

Eine visuelle Zeitreise bietet sich ab dem 26. September in Magdeburg. Um 19.30 Uhr eröffnet Gisela Renker ihre Ausstellung „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau. Die Ausstellung zeigt den Wandel der Stadt Magdeburg über fünf Jahrzehnte, festgehalten durch Renkers einzigartige fotografische Perspektive. Ihre Fotografien dokumentieren sowohl architektonische Veränderungen als auch das städtische Leben in Magdeburg und laden die Betrachter ein, Geschichten und Erinnerungen zu entdecken.

Renker, die nach einer Fotografenlehre und einem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ihre Karriere begann, ist seit 1982 als freiberufliche Fotografin in Magdeburg tätig. Ihre Arbeit für das Kloster Unser Lieben Frauen und als Regiefotografin bei der Dewag Magdeburg prägten ihren Stil.

Die Ausstellung ist bis zum 9. November 2024 bei freiem Eintritt im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Vortrag über die Musik der Reformation in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 26. September um 19.30 Uhr hält der Musikwissenschaftler Christian Döhler in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in Magdeburg einen Vortrag mit dem Titel „Die Musik der Reformation“. In diesem Vortrag beleuchtet er die Entwicklung der Kirchenmusik zur Zeit der Reformation und die Entstehung der Liedbewegung.

Dabei geht er auch auf die Rolle des Kantors ein und gibt spannende Einblicke in die damalige Musizierpraxis. Döhler präsentiert außerdem erste Musikdrucke der Reformationszeit und widmet sich der Bedeutung von Martin Luther und den Kantoren der Magdeburger Altstädtischen Schule als einflussreiche Musiker. Mit Musikbeispielen veranschaulicht er, wie diese Persönlichkeiten den Weg für eine neue Ära der Kirchenmusik bereiteten.

Anfänge der Fotografie in der Magdeburger Altstadt

Am Donnerstag, den 26. September 2024, von 15 bis 16.30 Uhr lädt das Erzählcafé Altstadt zu einer faszinierenden Reise in die Anfänge der Fotografie in Magdeburg ein. In diesem Vortrag, geleitet von Frank Kornfeld, erfahren die Teilnehmenden, wie das „Malen mit Licht“ vor rund 180 Jahren die Menschen begeisterte. Carl Rabolsky, ein Magdeburger Lithograph, war damals der erste Daguerreotypist der Stadt und eröffnete ein eigenes fotografisches Atelier.

Der Vortrag bietet spannende Einblicke in die frühen Tage der Fotografie, als das Festhalten von Bildern noch eine handwerkliche Meisterleistung war. Der Kurs findet in der Jugendherberge in der Leiterstraße 10 statt und kostet 8 Euro. Anmeldungen sind online möglich.

Arbeiten von Bernd Bluhm in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die Ausstellung "Malerei & Grafik" mit Arbeiten von Bernd Bluhm läuft in der Feuerwache Magdeburg in der Halberstädter Straße 140. Die Ausstellung zeigt Werke des 1944 in Brandenburg an der Havel geborenen Künstlers, der seit vielen Jahren in Magdeburg tätig ist. Die Laudatio zur Eröffnung wird von Bettina Kieslich gehalten, für die musikalische Begleitung sorgt die Harfenistin Isabel Völz.

Bernd Bluhm studierte von 1963 bis 1968 Werkstoffkunde an der Technischen Hochschule Chemnitz und war anschließend als Angestellter im Sket Magdeburg tätig. 1969 begann er seine künstlerische Laufbahn im von Jochen Aue geleiteten Mal- und Zeichenzirkel des Skt. Von 1975 bis 1977 besuchte er die Spezialschule für Leiter im bildnerischen Volksschaffen, und zwischen 1978 und 1990 nahm er am Förderzirkel „Aktzeichnen“ des Magdeburger Stadtkabinetts für Kulturarbeit unter der Leitung von W. Paulks teil. Von 1977 bis 1990 leitete er den Zirkel "Malerei und Grafik I!" des Sket Magdeburg und vertiefte seine künstlerische Ausbildung von 1986 bis 1988 in einem Lehrgang „Malerei“ an der Abendhochschule der Kunstakademie Dresden. 1990 trat er der Magdeburger Künstlergemeinschaft „Gruppe 90“ bei.

Die Ausstellung ist bis zum 7. November 2024 immer dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

Bibelausstellung im Magdeburger Dom und Vortrag im Café Connect

Bis 27. September 2024 wird im Magdeburger Dom die Bibelausstellung „Von der Keilschrift zur Nanobibel“ gezeigt. In 10 Abteilungen wird die Geschichte der Bibel, von der Entstehung der Schrift über die Überlieferung und Verbreitung der Bibel bis zur High-Tech-Bibel, auf über 100 Schautafeln und zusätzlich durch eine Fülle von Exponaten dokumentiert.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

"Natürlich" - Kunst im Haus der Heilberufe

„Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt werden.

„Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels. Als Kunsterzieherin kann sie ihr Hobby sehr gut mit ihrem Beruf verbinden. In der Schule leitet sie Schüler im Kunstunterricht an, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und kunsthistorisches Wissen. Parallel unterstützt Sie Kunstkollegen in diesem Unterrichtsfach auf der Fortbildungsebene.

Party in Magdeburg

Luises Garten: Luises Garten lädt von 17 bis 22 Uhr zu leckeren Drinks, Food und feinsten, elektronischen Beats ein. Zu finden ist die Location an der Festung Mark im Hohpfortewall.

SC Baracke: Der Studentenclub Baracke veranstaltet am 26.9. einen "Durstigen Donnerstag". Beginn in dem Club auf dem Unicampus ist um 23 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Zwangst" m 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.