Magdeburg - Auch Dienstag, der 27. Mai 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Filmpremiere „Blindgänger“ im Magdeburger Magdeburg: Drama und Gespräch im Anschluss

Am Dienstag, dem 27. Mai 2025, beginnt um 19.30 Uhr die Premiere des Films „Blindgänger“ im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Im Mittelpunkt steht die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Zentrum Hamburgs – ein Ereignis, das weitreichende Folgen für die betroffenen Bewohner hat.

Der Film nähert sich dem Ausnahmezustand nicht nur aus sicherheitstechnischer, sondern vor allem aus zwischenmenschlicher Perspektive. Traumata und Ängste, bislang verdrängt, treten bei den Betroffenen zutage. Gleichzeitig entstehen unerwartete Begegnungen und neue Formen der Nähe. „Blindgänger“ erzählt aus unterschiedlichen Blickwinkeln über Unsicherheit, Verletzlichkeit und das Streben nach Zugehörigkeit. Die Geschichte rückt Menschen in den Mittelpunkt, die im Chaos ihre Verletzbarkeit zeigen und dennoch füreinander da sind.

Die Handlung greift auch die reale Gefahr alter Weltkriegsmunition auf, die – wie viele gesellschaftliche Spannungen – unter der Oberfläche fortbesteht. Nach der Premiere schließt sich ein Gespräch an, das den Film thematisch ergänzt. Zu Gast sind dazu Claudia Michelsen und Lukas von Horbatschewsky.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Filmvorführungen sind für die folgenden Tage am 29.5. und 18.6. um 16.15 Uhr, den 30.5. um 15 Uhr, den 31.5. um 20.45 Uhr, den 1. und 7.6. um 20.15 Uhr, den 4.6. um 15.45 Uhr, am 8.6. um 18.30 Uhr sowie am 11.6. um 19.15 Uhr geplant.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinmaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 27. Mai vorgesehen. Beginn ist um 20 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Berichterstattung über Weihnachtsmarkt-Anschlag ist Thema an Magdeburger Hochschule

Auch vier Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist die Stadt weiterhin spürbar von den Ereignissen geprägt. Die öffentliche Debatte über Ursachen, Verantwortung und die gesellschaftlichen Folgen hält an – begleitet von der Frage, wie sich das Leben in Magdeburg seither verändert hat, und dem Wunsch nach Aufarbeitung. Vor diesem Hintergrund startet die Hochschule Magdeburg-Stendal im Sommersemester 2025 die interdisziplinäre Ringvorlesung „Der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und seine Folgen“.

Zum Termin am 27. Mai 2025 widmet sich die Veranstaltung dem Thema „Berichterstattung über den Anschlag“. Journalistin Emma Mack (MDR) und Journalist Hassan Rascho (ZDF) berichten über ihre Erfahrungen in der medialen Auseinandersetzung mit dem Ereignis. Die Moderation übernimmt Hochschulprofessorin Claudia Nothelle vom Institut für Journalismus. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in Haus 14, Hörsaal 2, auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal statt. Der Eintritt ist frei.

Digitaler Dienstag der Volkshochschule Magdeburg: Kühler wohnen bei Hitze

Eine kostenfreie Onlineveranstaltung unter dem Titel "Kühler wohnen bei Hitze" bietet die Volkshochschule Magdeburg am 27.5. um 18 Uhr an. Anmeldungen sind bis zu diesem Tag um 16 Uhr online unter www.vhs.magdeburg.de möglich.

Wirksamer Hitzeschutz in der Wohnung und fürs Haus wird damit für das Wohlbefinden beim Wohnen, Arbeiten und Schlafen zur Notwendigkeit, um gesundheitliche Belastungen zu vermeiden. Die eigenen vier Wände vor Hitze zu schützen, bewahrt vor gesundheitlichen Belastungen, steigert den Wohnkomfort und nicht zuletzt den Wert der Immobilie.

Maßnahmen, richtig aufeinander abgestimmt, bewirken, dass Innenräume auch bei Hitze kühlere Temperaturen und eine gute Raumluftqualität aufweisen. Eine Energieberaterin der Verbraucherzentrale geht im Vortrag auf die Themen Verschattung des Gebäudes, Nutzerverhalten beim Lüften sowie die energetische Sanierung der Gebäudehülle mit geeigneten Baustoffen ein. Bedarfsgerechte Konzepte zur Lüftung und Kühlung von Innenräumen werden mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt.

Sudenburger Feuerwache Magdeburg präsentiert Aquarelle von Lorenz Wühler

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 werden unter dem Titel „Paintbox“ Aquarelle von Lorenz Wühler gezeigt. Die Ausstellung umfasst verschiedene Werke, die unterschiedliche Aspekte und Techniken der Aquarellmalerei thematisieren.

Der Zugang zur Ausstellung ist bis zum 12. Juni 2025 jeweils dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr sowie im Rahmen von Veranstaltungen möglich.

Dr. Konrad Mahlfeld und norddeutsche Kunst in Magdeburger Galerie Himmelreich

In der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, wird die Ausstellung "Küstenlinie" aus der Kunstsammlung von Dr. Konrad Mahlfeld gezeigt. Präsentiert werden Werke der Malerei und Grafik, die sich mit der Landschaft und dem Licht norddeutscher Küstenregionen auseinandersetzen. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung

Die Ausstellung ist vom 29. April bis zum 30. Mai 2025 zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Künstler, die sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Künstlerkolonien an Nord- und Ostsee niedergelassen haben. Diese Kolonien entstanden insbesondere in Ahrenshoop, Schwaan, Hiddensee und Usedom, nachdem die Entwicklung der Eisenbahn eine bequeme Anreise aus städtischen Kunstzentren wie Berlin, München oder Paris ermöglicht hatte.

Gezeigt werden Werke unter anderem von Clara Arnheim, Max Beckmann, Bruno Beye, Elisabeth Büchsel, Franz Bunke, Elisabeth von Eicken, Lyonel Feininger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Loewenthal, Oskar Manigk, Else und Paul Müller-Kaempff, Otto Niemeyer-Holstein, Max Pechstein, Hugo Richter-Lefensdorf, Karl Schmidt-Rottluff und Julie Wolfthorn.

Lego-Technik im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge.

Duschek ist gelernter Stahlbauschlosser und arbeitete unter anderem im Musterbau des Traktorenwerks Schönebeck sowie später im technischen Bereich des Soleparks Bad Salzelmen. Seine Beschäftigung mit Modellbau begann 1992 mit Revell-Modellen im Maßstab 1:24. Anschließend widmete er sich dem RC-Modellbau, insbesondere ferngesteuerten US-Trucks im Maßstab 1:16, die er in der Interessengemeinschaft Schönebecker Truckmodellbau auf verschiedenen Veranstaltungen präsentierte. Seit dem Jahr 2016 liegt sein Schwerpunkt auf dem Bau und der Präsentation von Lego-Technic-Modellen. Die Sammlung umfasst derzeit über 425 Exponate.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Alle da! Unser kunterbuntes Leben" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls gibt es an der Tageskasse noch Restkarten.