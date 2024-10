Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 27.10.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

„Cuboids“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, um 17:00 Uhr wird im Gesellschaftshaus Magdeburg, Schönebecker Straße 129, das Konzert „Cuboids“ im Rahmen von Sinuston, der 13. Tage der elektroakustischen Musik, präsentiert. Die Aufführung umfasst die Musiker Hyunkyung Shin am Kontrabass, Henrik von Coler am Modular Synth und Markus Müller mit seinem Instrument Nebula Euphone.

Das Konzert nutzt das Augmented Reality (AR) Interface ARCube, das es dem Duo ermöglicht, die Klänge ihrer Instrumente live zu manipulieren und mit virtuellen Elementen zu verbinden. Dadurch entsteht ein einzigartiges Raumklang-Erlebnis. Die eingesetzten VR-Headsets bieten dem Publikum die Möglichkeit, das Konzert durch die Augen der Musiker*innen zu erleben. In diesem Projekt arbeiten Künstler von der School of Music, Georgia Institute of Technology (USA) mit Markus Müller zusammen.

Die Ticketpreise betragen regulär 8 Euro im Vorverkauf und 11 Euro an der Kasse, ermäßigt 7 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Kasse. Für junge Besucher unter 27 Jahren gibt es ein Last-Minute-Ticket zum Preis von 5 Euro.

„immersend“ im Magdeburger Gesellschafshaus

Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, um 14 Uhr findet im Gesellschaftshaus Magdeburg, Schönebecker Straße 129, die Veranstaltung „immersend“ im Rahmen der 13. Tage der elektroakustischen Musik "Sinuston" statt. Das Mitmachprogramm richtet sich an alle, die ein Smartphone bedienen können. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Die Installation wurde von Orlando Kenny konzipiert und gestaltet. In dieser interaktiven Mobile-Augmented-Reality-Installation hat das Publikum die Möglichkeit, mit eigenen Smartphones aktiv in das Klanggeschehen einzugreifen. Auf den Geräten werden virtuelle Objekte angezeigt, die sich in die reale Welt einblenden und mit denen die Eigenschaften einer interaktiven Klanglandschaft beeinflusst werden können.

„Das Schlaue Füchslein“ im Magdeburger Opernhaus

„Das Schlaue Füchslein“ ist eine Oper in drei Akten von Leoš Janáček, basierend auf einem Libretto des Komponisten nach der Geschichte von Rudolf Těsnohlídek. Die Aufführung im Madeburger Opernhaus erfolgt in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln und ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet.

In der originellen Oper wird die Verbindung von Natur und Zivilisation sowie von Tier- und Menschenwelt auf faszinierende Weise dargestellt. Die Handlung folgt einer Füchsin, die beim Förster aufwächst, in die Freiheit entkommt, eine Familie gründet und schließlich vom Wilderer erschossen wird. Dieses Schicksal reflektiert das menschliche Unverständnis gegenüber der ungezähmten Natur sowie die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit, verkörpert durch die Figur Terynka.

Clara Weyde, bekannt für ihren poetisch-tragikomischen Zugang zu literarischen Stoffen, führt Regie und bringt mit diesem lyrisch-impressionistischen Werk ihre erste Opernregie in Magdeburg zur Aufführung.

Vorstellungen finden am 27. Oktober und 29.Dezember ab 16 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 sowie am 16. November ab 19.30 Uhr statt. Einen Einblick gibt es jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Café Rossini im Opernhaus.

„Reineke Fuchs“ im Magdeburger Forum Gestaltung

Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, um 20 Uhr wird im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10, das Stück „Reineke Fuchs“ aufgeführt, gespielt von Matthi Engel und vier Musikern. Diese Veranstaltung findet zu Ehren des 275. Geburtstags von Johann Wolfgang von Goethe statt und bietet einen unterhaltsamen Abend mit Musik. Die Karten kosten 30,00 Euro.

In „Reineke Fuchs“, das vor 230 Jahren basierend auf einer mittelalterlichen Geschichte erschien, beschäftigt sich Goethe mit der Frage nach Macht und deren Einfluss, ein Thema, das bis heute relevant ist. Obwohl ausschließlich Tiere zu Wort kommen, lassen sich Parallelen zum damaligen Hofstaat und heutigen Wahlkämpfen ziehen.

Die Aufführung thematisiert die Machtverhältnisse und die Frage, wer tatsächlich an die Macht kommt, sowie die Rolle der „Königsmacher“. In dieser eigenen Interpretation von Matthi Engel und den Musikern werden Goethes wunderbare Verse mit einer neuen Komposition von Marius Moritz kombiniert. Die Inszenierung ist geprägt von Heiterkeit, Theatralik und musikalischer Intensität.

"Auf hoher See" im Theater an der Angel

"Auf hoher See" ist eine heitere Farce von Sławomir Mrożek, in der drei schiffbrüchige Herren in Frack und Smoking um das Überleben verhandeln. In pointierten Dialogen treten die Lügen und Phrasen der Gesellschaft zutage, während der Hunger der Männer wächst. Das Stück wirkt wie eine Parabel auf moderne politische Wahlen und endet mit einer überraschenden, perfiden Wendung. Die Aufführung begeistert mit dem Spiel von Anne Struve, Ines Lacroix und Peter Wittig unter der Regie von Marcus Kaloff.

Die Vorstellungen finden im Theater an der Angel, Zollstraße 19, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr am 17., 20., 24., 27. und 31.10. sowie 3.11. Zu anderen Terminen sind die Karten im Vorverkauf bereits ausverkauft.

Winter-Orgelpunkt in der Kathedrale St. Sebastian

Der nächste Winter-Orgelpunkt 2024 findet am Sonntag, den 27. Oktober 2024, um 16 Uhr in der Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg, Max-Josef-Metzger-Straße, statt. Das Konzert umfasst eine Reihe von Kompositionen, Transkriptionen und Improvisationen, die von Stefan Madrzak an der Orgel präsentiert werden.

Das Programm beinhaltet Johann Sebastian Bachs „Toccata F-Dur BWV 540“, gefolgt von Ludwig van Beethovens „Allegretto“ aus der Symphonie Nr. 7, op. 92, in einer Transkription von A. M. Trovato. Außerdem wird Camille Saint-Saëns’ „Fantaisie“ über Themen aus Mozarts „Zauberflöte“ zu hören sein.

Zusätzlich wird Stefan Madrzak eigene Improvisationen darbieten, gefolgt von Gustav Holsts „Jupiter“ aus „The Planets“, ebenfalls in einer Transkription von A. Wills und S. Madrzak.

Stefan Madrzak, 1977 in Wesel (NRW) geboren, ist als Organist, Arrangeur und Improvisator aktiv. Er ist Domorganist und Kantor an St. Patrokli in Soest und verfügt über eine vielseitige Konzerttätigkeit. Nach seinem Studium der Kirchenmusik und der künstlerischen Reifeprüfung in Orgel bei Prof. Johannes Geffert in Köln wurde er 2009 zum Domorganisten ernannt. Madrzaks solistische Auftritte führten ihn zu bedeutenden Kirchen und Kathedralen in ganz Europa, darunter die St. Paul’s Cathedral in London und der Berliner Dom.

Im ersten Lockdown 2020 produzierte er eine 10-teilige Dokumentation über die Funktionsweise der Orgel, die auf seiner Homepage verfügbar ist. Neben Solo-Aufnahmen hat Madrzak auch CDs in der seltenen Kombination von Orgel und Schlagzeug veröffentlicht.

Premierenfieber zu „Anything Goes“ im Magdeburger Opernhaus

„Anything Goes“ ist ein Musical in zwei Akten mit Musik und Gesangstexten von Cole Porter. Die Handlung spielt an Bord des Ozeandampfers „S. S. America“ und folgt einer Vielzahl von Charakteren, darunter eine Nachtclubsängerin, britische Adelige und ein Gauner, die ihre Identitäten verwirren und entwirren. Cole Porter, bekannt für seine kreativen Musical-Hits, hat zahlreiche Songs beigesteuert, darunter beliebte Stücke wie „You’re the Top“ und „I Get a Kick Out of You“. Die Neufassung des Musicals stammt von Timothy Crouse und John Weidman, während die deutsche Fassung von Roman Hinze und Niklas Wagner erstellt wurde.

Die Premiere findet am Samstag, den 9. November 2024, im Opernhaus Magdeburg statt. Bereits am 27. Oktober um 11 Uhr gewährt aber das "Premierenfieber" dem Publikum in der Spielstätte am Universitätsplatz 9 Eindrücke aus der Produktion.

Fermersleber Abend mit Andacht und Liedern

Am 27. Oktober 2024 beginnt um 18 Uhr findet in der Martin-Gallus-Kirche ein Abend mit Andacht und Abendliedern. Die Veranstaltung wird von Thorsten Fabrizi am Klavier begleitet und bietet Kammermusik.

Die Kirche befindet sich in Fermersleben in der Mansfelder Straße 28. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Münzbörse im Magdeburger Amo

Der Münzverein Magdeburg lädt am Sonntag, 27. Oktober, zu seiner traditionellen Herbst-Münzbörse von 9 bis 14 Uhr in das Amo-Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27 ein. Münzhändler aus Sachsen-Anhalt, Berlin, Thüringen, Sachsen und darüber hinaus präsentieren ihr Angebot an Münzen, Medaillen, Postkarten und Notgeld von den Anfängen der Münzprägung bis hin zum Euro sowie numismatisches Zubehör und Literatur, teilte der Münzverein mit.

Für Heimatsammler sollen auch interessante Münzen und Medaillen der Stadt und des Erzbistums Magdeburg vom Mittelalter bis zur Neuzeit angeboten werden. Zu den weiteren Angeboten für Sammler und Besucher gehöre ein kleiner Restbestand von den nur in geringer Stückzahl geprägten Medaillen des Magdeburger Münzvereins sowie die „Magdeburger Münzblätter“, Heft 1 bis 4. Kostenlose Schätzungen von Münzen und Medaillen gehören zum Service vor Ort.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft sind "Die größten Hits von Udo Jürgens" um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "Die Frau von früher" um 18 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Kleinstadtnovelle" im Schauspielhaus in des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Tageskasse vor Veranstaltungsbeginn.