Magdeburg - Auch Dienstag, der 28. Januar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Stephan Michmes „Liebe quält“ im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Am 28.1. gastiert Stephan Michme im Kabarett „... nach Hengstmanns“ mit dem Programm „Liebe quält“. An diesem Soloabend setzt sich Michme humorvoll und pointiert mit den Widersprüchen des Lebens und der Liebe auseinander.

Das Stück sei kein Herz-Schmerz-Programm und keine Aufzählung oder Abrechnung mit verflossenen Dates, so die Veranstalter. Es geht darum, dazwischen gefangen zu sein, sich nicht entscheiden zu können – zwischen ankommen und nach vorne rennen, zwischen Haltung laut vertreten oder clever gelassen schweigen. Absurde, echt beobachtete Geschichten und wirre, wilde Ideen werden zu Pointen. Im besten Fall bleibt am Ende auch mal ein Lachen zwischen Inspiration, Zustimmung oder auch Ablehnung stecken, ist der Ankündigung weiter zu entnehmen.

Stephan Michme, 52, Magdeburger Kind mit Kind, Musiker, Medienchamäleon und Reisender, probiert sich aus. Geboten wird ein Abend, der zeigt, dass das Leben und die Liebe manchmal quälen, aber auch immer wieder überraschen und begeistern können – als spannendes Experiment und mit Sicherheit einer wilden Reise.

"Liebe quält mit Stephan Michme" beginnt um 19.30 Uhr im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Tribut an Joy Division im Moritzhof

Die britische Tribute-Band „Transmission – The Sound of Joy Division“ gibt diesen Dienstag in Magdeburg ein Konzert. Die Gruppe ist grade auf der „45 years of Closer Tour 2025“ in Deutschland unterwegs. Veranstaltungsort für das Konzert in der Elbestadt ist der Moritzhof.

Die Band gehört zu den führenden Gruppen, die die Musik von Joy Division, einer der einflussreichsten Post-Punk-Bands der Musikgeschichte, auf die Bühne bringen. Mit großer Hingabe und einem authentischen Klangbild lässt „Transmission“ die musikalische Welt von Ian Curtis und seinen Mitstreitern lebendig werden. Die Band interpretiert Klassiker wie „Love Will Tear Us Apart“ und „She“s Lost Control“ und ergänzt sie mit einem eigenen Stil, der die Illusion perfekt macht. Dabei ist die Soundkulisse so authentisch, dass sich Zuhörer in die Zeit zurückversetzt fühlen, in der Joy Division mit ihrem experimentellen und düsteren Klang die Musikwelt revolutionierten. „Transmission – The Sound of Joy Division“ ist seit mehr als 30 Jahren aktiv und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Erbe der britischen Kultband am Leben zu erhalten.

Die Musik von Joy Division, die sich durch ihre Mischung aus Indie, Punk und New Wave auszeichnete, prägte nicht nur eine Generation, sondern inspirierte unzählige Künstler weltweit. Songs wie „Atmosphere“, „Shadowplay“ oder „Transmission“ selbst haben bis heute Kultstatus und sind fester Bestandteil der Musikgeschichte. Joy Division verkörperte einen experimentellen und neuen Sound, der die Grundsteine für zahlreiche Genres legte und den Weg für spätere Bands wie New Order ebnete. „Transmission – The Sound of Joy Division“ bietet Fans eine Gelegenheit, die Energie und die Atmosphäre der Musik dieser legendären Band live zu erleben.

"Transmission – The Sound of Joy Division" geben ihr Magdeburg-Konzert am Dienstag, 28. Januar, ab 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Überraschungsfilm im Magdeburger Cinemaxx

Einen Film im Kino noch vor dem offiziellen Filmstart sehen, das ist das Wesen der Preview. Wenn man nun vor dem Beginn der Filmvorführung noch nicht einmal weiß, um welchen Film es sich handelt – dann handelt es sich um eine Sneak Preview.

Wer sich auf ein solches Abenteuer einlassen möchte, hat dazu am Dienstag im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof die Gelegenheit dazu. Beginn ist am 28.1.2015 um 19.15 Uhr.

"Mystisches Sachsen-Anhalt" mit Fotografien von Susanne Scharfenberg

Die Ausstellung "Mystisches Sachsen-Anhalt" von Susanne Scharfenberg wird derzeit im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg gezeigt. Die Fotografin entführt die Besucher in eine düstere und zugleich faszinierende Welt, in der bekannte Sehenswürdigkeiten und Landschaften Sachsen-Anhalts in ein mystisches Licht gerückt werden.

Für ihre Aufnahmen besuchte Susanne Scharfenberg mit ausgewählten Models Orte wie die Sandsteinhöhlen bei Blankenburg, die Roseburg nahe Ballenstedt, die Teufelsmauer und eine alte verfallene Kirche. Mit Nebel, Kerzen und aufwendigen Kostümen schuf sie eine stimmungsvolle, geheimnisvolle Atmosphäre. Die eindrucksvollen Bilder entstanden nicht nur durch sorgfältige Planung vor Ort, sondern auch durch stundenlange digitale Nachbearbeitung, in der die Künstlerin ihrer Kreativität freien Lauf ließ. Das Ergebnis sind einmalige Fotografien, die durch Ästhetik und Detailreichtum begeistern.

Die Ausstellung ist bis 28. Februar geöffnet und kann montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 14 Uhr besucht werden.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Magdeburger Allerlei" um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten erhältlich.