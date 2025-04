Literatur, Kunst und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 29. April 2025, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 29. April 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Ben Salomo zur Lesung in Stadtbibliothek Magdeburg

In der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 beginnt am Dienstag, dem 29. April 2025, um 19.30 Uhr eine Lesung mit dem Rapper und Autor Ben Salomo. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit durchgeführt.

Ben Salomo, in Israel geboren, zählt zu den bekanntesten Rappern Deutschlands, der sich durch ein klares öffentliches Bekenntnis zum Judentum von vielen anderen Akteuren der deutschen Hip-Hop-Szene unterscheidet. In seinen Texten und öffentlichen Auftritten positioniert er sich deutlich gegen Antisemitismus sowie gegen Gewalt und Diskriminierung in der Musikszene.

Im Mittelpunkt der Lesung steht sein Buch, in dem er seine Erfahrungen als jüdischer Künstler in Deutschland schildert. Er berichtet von Ausgrenzung in seiner Jugend, Anfeindungen in der Musikbranche und der Entscheidung, seine eigene Konzertreihe »Rap am Mittwoch« im Jahr 2018 aufzugeben. Diese hatte zuvor ein großes Publikum erreicht.

Das Werk thematisiert gesellschaftliche Entwicklungen, die Rolle von Musik als kulturelles Sprachrohr und den persönlichen Umgang mit Identität, Ausgrenzung und Verantwortung. Der Titel der Lesung nimmt Bezug auf seinen Künstlernamen: "Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens".

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist über die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit erforderlich, telefonisch unter 030/22012634, per Mail an service@freiheit.org oder über deren Onlineshop.

Literarischer Rundgang in Magdeburg

Am Dienstag, dem 29. April 2025, beginnt um 17 Uhr eine literarische Stadtführung mit Annette Sohnekind. Treffpunkt ist das Dommuseum "Ottonianum" in Magdeburg. Der Rundgang führt durch die Innenstadt und verbindet literarische Themen mit Aspekten der Stadtgeschichte.

Im Fokus stehen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mit Magdeburg in Verbindung gebracht werden, darunter Clara Malraux und Carl Leberecht Immermann. Die Führung vermittelt Hintergrundwissen zu deren Leben und Werk und zeigt Orte, an denen sich historische und literarische Spuren überlagern.

Begleitet wird die Tour von interaktiven Elementen, bei denen das literarische Wissen der Teilnehmenden spielerisch gefordert ist. Der Rundgang ermöglicht eine neue Perspektive auf bekannte Plätze der Stadt und lädt dazu ein, literarische Zusammenhänge vor Ort zu entdecken.

Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro. Die Veranstaltung dauert eineinhalb Stunden.

Dr. Konrad Mahlfeld und norddeutsche Kunst in Magdeburger Galerie Himmelreich

In der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, beginnt am Dienstag, dem 29. April 2025, um 19 Uhr die Ausstellung "Küstenlinie" aus der Kunstsammlung von Dr. Konrad Mahlfeld. Gezeigt werden Werke der Malerei und Grafik, die sich mit der Landschaft und dem Licht norddeutscher Küstenregionen auseinandersetzen.

Die Ausstellung ist vom 29. April bis zum 30. Mai 2025 zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Künstler, die sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Künstlerkolonien an Nord- und Ostsee niedergelassen haben. Diese Kolonien entstanden insbesondere in Ahrenshoop, Schwaan, Hiddensee und Usedom, nachdem die Entwicklung der Eisenbahn eine bequeme Anreise aus städtischen Kunstzentren wie Berlin, München oder Paris ermöglicht hatte.

Gezeigt werden Werke unter anderem von Clara Arnheim, Max Beckmann, Bruno Beye, Elisabeth Büchsel, Franz Bunke, Elisabeth von Eicken, Lyonel Feininger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Loewenthal, Oskar Manigk, Else und Paul Müller-Kaempff, Otto Niemeyer-Holstein, Max Pechstein, Hugo Richter-Lefensdorf, Karl Schmidt-Rottluff und Julie Wolfthorn.

Zur Eröffnung spricht der Kunsthistoriker Norbert Eisold. Die musikalische Begleitung übernimmt Jörg Ratei mit Stücken für Westerngitarre im Fingerstyle.

"Flauberts Papagei" ist Thema im Literaturclub des Theaters Magdeburg

Der Literaturklub am Schauspielhaus wurde 2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich Literaturinteressierte ein- bis zweimal monatlich, um sich über ein zuvor gemeinsam ausgewähltes Werk auszutauschen. Die Auswahl reicht von Klassikern bis hin zu zeitgenössischer Literatur, wobei verschiedene Zeiten und Kontinente erkundet werden. Dabei werden nicht nur die Inhalte der Bücher diskutiert, sondern auch die Zeitumstände ihrer Entstehung sowie die Biografien der Autorinnen und Autoren.

Die Treffen bieten die Möglichkeit, aktuelle Inszenierungen des Theaters mit dem Gelesenen zu verknüpfen und dadurch neue Perspektiven zu gewinnen. Interessierte sind eingeladen, mit eigenen Vorschlägen oder einfach mit Freude am Lesen teilzunehmen. Die Treffen finden in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an bo.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich.

Die nächsten Termine sind am Dienstag, 29. April 2025, um 19.30 Uhr mit "Flauberts Papagei" von Julian Barnes. Es folgen Alfred Anderschs „Sansibar oder der letzte Grund“ am 20.5., Françoise Sagans „Bonjour Tristesse“ und Sigrid Nunez' „Der Freund“ am 1.7.

Lego-Technik im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge.

Duschek ist gelernter Stahlbauschlosser und arbeitete unter anderem im Musterbau des Traktorenwerks Schönebeck sowie später im technischen Bereich des Soleparks Bad Salzelmen. Seine Beschäftigung mit Modellbau begann 1992 mit Revell-Modellen im Maßstab 1:24. Anschließend widmete er sich dem RC-Modellbau, insbesondere ferngesteuerten US-Trucks im Maßstab 1:16, die er in der Interessengemeinschaft Schönebecker Truckmodellbau auf verschiedenen Veranstaltungen präsentierte. Seit dem Jahr 2016 liegt sein Schwerpunkt auf dem Bau und der Präsentation von Lego-Technic-Modellen. Die Sammlung umfasst derzeit über 425 Exponate.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Plakatausstellung im Magdeburger Antiquariat

Unter dem Titel „Gesammelte Kunst“ lädt das Magdeburger Antiquariat in den ersten Monaten des Jahres 2025 zu einer Ausstellungsreihe ein, die dem reichen Nachlass des Kunstsammlers Dr. Joachim Bartels gewidmet ist.

Vom 10. April bis Ende des Monats steht dabei die Ausstellung „Plakate – Ihre Aussagen und Gestaltung“ im Mittelpunkt. Gezeigt wird eine umfangreiche Auswahl historischer Plakate aus der DDR-Zeit sowie Plakate aus dem Magdeburger Kulturleben. Die Sammlung gewährt nicht nur einen Einblick in die gestalterischen Entwicklungen der Plakatkunst, sondern dokumentiert zugleich ein Stück regionaler Kulturgeschichte.

Dr. Joachim Bartels, der über Jahrzehnte hinweg mit Leidenschaft sammelte, hat mit seinem Nachlass ein bedeutendes grafisches Erbe hinterlassen. Die Ausstellung würdigt sein Engagement und macht seine Sammlung erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Das Magdeburger Antiquariat sitzt in der Liebigstraße 6. Geöffnet ist Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Margitta Thorwirth – "Metamorphosen im Refugium" im MDR-Funkhaus Magdeburg

Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird bis 25. Mai eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth gezeigt. Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in Thorwirths gestalterischen Prozess und ihre Art, durch Kunst den Alltag zu reflektieren. „Für mich bedeutet subtiles Lauschen und kreatives Tun, dem Alltag ein Stück Magie zu entlocken“, erklärt die Künstlerin. Sie beschreibt die Kunst als eine Form der Kommunikation, die über den Verstand hinausgeht und Herz sowie Seele berührt.

Thorwirth, die ihren jugendlichen Traum eines Grafik-Studiums nicht verwirklichen konnte, widmete sich trotz der familiären und beruflichen Verpflichtungen über 45 Jahre lang der kreativen Arbeit. Sie eignete sich autodidaktisch verschiedene handwerkliche Techniken an und nahm seit 1976, mit Unterbrechungen, an Kursen und Workshops bei Magdeburger Künstlern teil. Diese begleiteten sie in ihrer Entwicklung und vermittelten grundlegende Techniken und Gestaltungsprinzipien in den Bereichen Zeichnen, Malerei, Druckgrafik und Komposition.

Das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

