Theater, Musik, Wissen, Party und mehr stehen unter anderem am 29.8.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 29. August 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

ElectronicAfroDub mit Tasheeno in der Datsche in Magdeburg-Buckau

Tasheeno, die nach eigenen Angaben weltweit erste ElectronicAfroDub (EAD) Band, wird am 29. August ab etwa 20 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 auftreten. Geöffnet ist ab 14 Uhr.

Die Band präsentiert eine hybride Live-Performance, die durch ihre einzigartige Mischung aus elektronischer, monotoner Musik, Dub-Elementen und technoiden Patterns beeindruckt. Inspiriert von afro-karibischer und südamerikanischer Musik und Rhythmen, haben Tasheeno einen unverwechselbaren Sound kreiert, der als Wegbereiter neuer Genres wie ElectronicAfroDub, CyberSka und Jamdown House gilt.

Die Band, die live als Quartett mit Drums und Electronics, Bass und Synthesizer, Posaune und Trompete sowie Gitarre auftritt, überzeugt durch ihre außergewöhnliche Besetzung und den innovativen Sound. Ihr Crossover-Stil ist sowohl für Dance-Music-Fans nicht zu soft als auch für Live-Music-Enthusiasten nicht zu hart. Tasheeno bezeichnen ihre Musik als World Music 3.0 und Urban Dance Music, die kein Tanzbein stillstehen lässt. Ihre Kreativität hat auch internationale Aufmerksamkeit erregt, so wurde einer der führenden Radiosender Österreichs, FM4, auf die Band aufmerksam, und ihr Debüt ging direkt in die Rotation.

„Hope Spot Ocean“ zum Start in die Magdeburger Literaturwochen

Die 33. Magdeburger Literaturwochen „Stille Wasser“ werden im Turmpark Salbke in Alt Salbke 110 mit dem Monolog-Theaterstück „Hope Spot Ocean“ am 29.8. eröffnet, gespielt von Ronja Donath. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Nach der Begrüßung durch Regina-Dolores Stieler-Hinz, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, hält Prof. Dr. Christian Antz, Kulturmanager und Engagementbotschafter des Landes Sachsen-Anhalt für Kultur, die Eröffnungsrede.

Das Theaterstück „Hope Spot Ocean“ dauert 45 Minuten und nimmt die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise in die Tiefe der Ostsee. Die Protagonistin Stella kämpft mit dem Verlust eines geliebten Menschen und projiziert ihren Schmerz auf die Verschmutzung und Zerstörung des Meeres. Inmitten dystopischer Gedanken über den selbstverschuldeten Untergang der Welt erreicht Stella einen Wendepunkt und begibt sich auf die Suche nach Hoffnung im Meer, an Land und in sich selbst.

Der Abend wird musikalisch umrahmt vom Shantychor Magdeburg, der sowohl vor als auch nach dem Theaterstück auftritt. Zusätzlich wird ab 17.15 Uhr eine geführte Begehung des Wasserturms angeboten. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 € und ermäßigt 10 Euro.

Paula Peterssen singt im Moritzhof

Paula Peterssen, die mit ihrem Songwriter-Pop eine besondere Verbindung zu alltäglichen Gedanken und Erlebnissen schafft, tritt am Donnerstag, den 29. August 2024, um 21 Uhr im Innenhof des Moritzhofs am Moritzplatz auf. Ihre Musik widmet sich den kleinen Gedanken, die zwischen den alltäglichen Aufgaben wie Zähneputzen und Müllrausbringen entstehen und manchmal so bedeutend werden, dass sie zu Lebensentscheidungen führen. Mit ihren frischen Gitarrenriffs und einer ehrlichen Stimme verwandelt sie das normale Leben in etwas Besonderes, ähnlich wie es zuletzt bei „Wir sind Helden“ zu hören war.

Paula Peterssen, die 2018 ihre erste Solo-EP „Heb die Kiesel auf“ veröffentlichte, nutzte die Corona-Pandemie, um gemeinsam mit ihrer Band und Gastmusiker die Studio-EP „Kleinstadtherz“ aufzunehmen, die im Herbst 2021 erschien. Ihre Vita umfasst mehrere Deutschlandtourneen mit Band sowie Support-Auftritte für Künstler wie Dota, Kicker Dibs und Port Cities. Jedes ihrer Konzerte fühlt sich an wie ein Treffen mit einer guten Freundin, bei dem man mit einem Lied auf den Lippen verabschiedet wird: „Das ist nicht das Ende. Wir fangen grade erst an!“

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Es gibt Steh- und Sitzplätze im Innenhof. Ursprünglich war an gleicher Stelle ein Konzert mit Bokeh geplant.

Nachtgeschwätz in der Magdeburger Altstadt

Am Donnerstag, den 29. August, beginnt um 19 Uhr unter dem Titel "Nachtgeschwätz – Im Dunkeln lässt es sich gut…" ein besonderer Spaziergang zur Blauen Stunde. Die Gastgeberinnen Heike und Carmen laden Magdeburger und Gäste herzlich ein, gemeinsam über die Stadt Magdeburg zu schwätzen und dabei Kunst, Architektur, große Persönlichkeiten sowie märchenhafte Geschichten zu erkunden. Während der Blauen Stunde, bevor die Dunkelheit vollständig eintritt, werden mystische und humorvolle Gespräche über ungewöhnliche und beeindruckende Orte geführt, darunter der Jaguar und andere interessante Bauwerke sowie sagenumwobene Häuser, die auch bestiegen werden können. Ein kleiner Tropfen zum Genuss ist ebenfalls inbegriffen.

Treffpunkt ist der Jaguar vor dem Kloster Unserer Lieben Frau in Magdeburg. Eine Anmeldung wird aufgrund der bereitgestellten Getränke bei Carmen Niebergall unter Telefon 0391 73347784 oder carmen.niebergall@tourenreich.de oder bei Heike Bodemann-Schenk unter Telefon 0391 8106644 erbeten. Der Preis beträgt 17,00 Euro pro Person, Überraschungen inklusive.

Lesung und Gespräch der Podcasterinnen Josi Wismar und Sarah Grund

Das bekannte Podcast-Duo von #Ausgelesen ist live am 29.8. ab 20.15 Uhr bei Thalia im Magdeburger Allee-Center zu Gast. Josi Wismar liest aus ihrem neuen Buch "Wandering Hearts" und spricht mit Sarah Grund über das Schreiben und ihre gemeinsame Leidenschaft für Bücher. Trefft die beiden, erfahrt ihre aktuellen Reading-Tipps und stellt eure Fragen rund um das Podcasten und "Wandering Hearts".



Sarah Grund hat Onlinejournalismus in Darmstadt studiert und neben dem Studium beim ZDF gearbeitet und immer wieder eigene Artikel in verschiedenen Zeitungen und Magazinen veröffentlicht. Inzwischen arbeitet sie bei einem Medienunternehmen. Josi Wismar studiert Buchwissenschaft und Publizistik in Mainz und ist Autorin im Heyne-Verlag, wo sie 2022 ihre Debütreihe veröffentlichte.

Erzählcafé Altstadt: Die Gartenträume-Parks in Magdeburg

Am Donnerstag, den 29. August 2024, findet von 15 bis 16.30 Uhr in der Jugendherberge in der Leiterstraße 10 in Magdeburg eine Veranstaltung im Rahmen des Erzählcafés Altstadt statt. Franziska Remmert, Geschäftsführerin des Vereins "Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt", wird an diesem Nachmittag die verschiedenen Gartenträume-Parks und Gärten in Magdeburg vorstellen.

Zu den thematisierten Anlagen gehören der Klosterbergegarten, der Rotehornpark, der Elbauenpark und der Herrenkrug. Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt 8,00 Euro.

Treff der Briefmarkenfreunde in Magdeburg

Wer sich für Briefmarken oder Postgeschichte interessiert, ist beim Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte an der richtigen Adresse. Jeden Donnerstag können in der Schwiesaustraße 4 ab 16 Uhr Erfahrungen aus- und Briefmarken getauscht werden.

Die nächste Briefmarkenbörse findet am 1. September in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Morgenstraße 3 statt.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

"Musike von jestern" mit Friedhelm Ruschak und Jürgen „Ali“ Albrecht

Am 29. August 2024 von 20 bis 22 Uhr findet im mach|werk im Breiten Weg 114a in Magdeburg eine Veranstaltung unter dem Titel "Musike von jestern" statt. Dabei präsentieren Friedhelm Ruschak und Jürgen „Ali“ Albrecht unter dem Motto "Rockgeschichten 1963-1990" ihre Geschichte der Band "Juckreiz". Die Moderation übernimmt Stephan Michme.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Partys in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock'n'Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Luises Garten: Am Donnerstag, den 29. August, hat Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall von 17 bis 22 Uhr wieder bei freiem Eintritt geöffnet. Jeden zweiten Donnerstag besteht hier die Gelegenheit hat, zu lachen, zu feiern, zu tanzen und zu entspannen. Auch Veggy Food wird vor Ort verfügbar sein.

Strandbar: In der Strandbar am Petriförder heißt es am 29.8. ab 18 Uhr "Strandbar meets Volksbank". Für Musik sorgt DJ Taip.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.