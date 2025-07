Kino, Demokratie, Kunst und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 29. Juli 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

„Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie“ in Magdeburger Kinos.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 29. Juli 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

„Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie“ in Magdeburger Kinos

Der für ein Publikum ab 16 Jahren freigegeben japanische Animationsfilm „Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie“ läuft am heutigen Dienstag in den Kinos Cinestar im Gewerbegebiet Am Pfahlberg unweit der A2-Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum und Cinemaxx am Hauptbahnhof.

Der Film hat eine Laufzeit von 110 Minuten und wurde erst jetzt veröffentlicht. Erzählt wird die Vorgeschichte der beiden Charaktere Satoru Gojo und Suguru Geto, die einst Freunde und Klassenkameraden waren. Gemeinsam übernehmen sie den Auftrag, die Schülerin Riko Amanai zu beschützen, die als sogenannte Sternplasmahülle eine zentrale Rolle in einem mystischen Ritual spielt. Die Mission konfrontiert die beiden Jujuzisten mit religiösen Kulten und feindlichen Fluchmagiern – und markiert zugleich einen Wendepunkt in ihrem Leben.

Der Film wird am Nachmittag in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt – und zwar im Cinestar um 17 Uhr und im Cinemaxx um 17.15 Uhr. Die deutsche Fassung steht für beide Kinos um 20 Uhr auf dem Spielplan.

„Mein Blick auf Demokratie“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

In der Zentralbibliothek Magdeburg ist aktuell eine besondere Fotoausstellung zu sehen – allerdings nur noch bis zum 31. Juli. Unter dem Titel „Mein Blick auf Demokratie“ zeigt die Freiwilligenagentur Magdeburg die besten Beiträge eines gleichnamigen Fotowettbewerbs.

Die Ausstellung befindet sich im Lese-Café der Bibliothek am Breiten Weg 109. Die gezeigten Bild-Text-Paare stammen von Menschen aller Altersgruppen, die sich auf kreative Weise mit dem Thema Demokratie im Alltag auseinandergesetzt haben – sei es bei Wahlen, in Vereinen, in der Schule oder am Arbeitsplatz.

Insgesamt 20 großformatige Tafeln machen deutlich, wie vielfältig demokratische Prozesse im täglichen Leben stattfinden – und dass sie keineswegs trocken oder abstrakt sein müssen. Besucher der Ausstellung können aktiv mitentscheiden: Mit bunten Klebepunkten darf das persönliche Lieblingsbild markiert werden – dieses Voting fließt in die Prämierung der besten Beiträge ein.

Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Fotografie-Interessierte, sondern für alle, die sich mit der Bedeutung von Demokratie im Alltag auseinandersetzen möchten. Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten der Zentralbibliothek zugänglich: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Literaturhaus Magdeburg hat wieder geöffnet

Nach einer kurzen Sommerpause hat das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 wieder geöffnet. Neben Veranstaltungen und Ausstellungen bietet das Haus auch eine eigene Bibliothek. Seitens der Einrichtung heißt es: „Wir sind stolz darauf, eine Sammlung zu unterhalten, die eine Fülle von Ressourcen für Literaturinteressierte und Forscher bereithält. Diese Schätze sind ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung und Verbreitung des literarischen Erbes unserer Region.“

Die Sammlung umfasst derzeit rund 20 Nachlässe und Teilnachlässe von Autorinnen und Autoren wie Nomi Rubel, Brigitte Reimann, Jutta Balk, Walter Basan, Heinz Glade, Birgit Herkula, Siegfried Maaß oder Manfred Köppe. Die Sammlung des Literaturhauses Magdeburg enthält Manuskripte, Briefe, persönliche Dokumente und Fotografien, die Einblick in Leben und Werk der Schriftsteller geben.

Ein besonderer Bestandteil der Sammlung ist das Erich-Weinert-Archiv. Neben Fotos, Zeichnungen und Briefen ist dort auch das originale Arbeitszimmer des Magdeburger Dichters mit historischem Mobiliar und persönlichem Inventar zu sehen. Damit bietet das Archiv eine einzigartige Möglichkeit, das Schaffen Erich Weinerts aus nächster Nähe zu erleben. Ergänzt wird das Archiv durch eine Präsenzbibliothek mit etwa 1.500 Titeln. Dazu zählen Werke regionaler Autoren, Literatur über die Kulturgeschichte Sachsen-Anhalts, Anthologien, Biografien sowie Bücher, in denen Magdeburg selbst zum literarischen Schauplatz wird.

Darüber hinaus verfügt die Bibliothek über Zeitschriften und umfangreiche Sammlungen und Pressematerial, aber auch über Fotos von Autoren aus Magdeburg und dem Umland. Bibliothek und Archiv stehen Interessierten zur kostenfreien Nutzung offen, etwa für wissenschaftliche oder heimatkundliche Recherchen.

Die Einsicht ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Geöffnet hat die Einrichtung Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr.

Gabriele Schulz und Detlev Schwarz in der Galerie Himmelreich Magdeburg

In der Galerie Himmelreich in Magdeburg, Breiter Weg 213b, wird eine Ausstellung mit Arbeiten von Gabriele Schulz und Detlev Schwarz gezeigt. Unter dem Titel "Arkadien in Mecklenburg" werden Malerei und Grafik beider Künstler gemeinsam gezeigt. Bis 8. August ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Gabriele Schulz entwickelt ihre Arbeiten aus einem unmittelbaren Bezug zum eigenen Lebensumfeld. Thematisch sind es Stillleben, Landschaften, Akte, Mutter-Kind-Figuren, Porträts und insbesondere Selbstporträts, die sie immer wieder aufgreift. Ihre Werke entstehen aus der Farbe und entfalten sich im Prozess. Frühere, streng konstruierte Ölbilder, gespachtelte Arbeiten und Wandmalereien bildeten den Ausgangspunkt. Über die Zeit wandte sie sich Techniken zu, die ein spontanes, impulsives Arbeiten ermöglichen. Die Bildsprache von Gabriele Schulz bleibt dabei im Gegenständlichen verankert, ohne auf expressive Gestaltungsmittel zu verzichten.

Detlev Schwarz, beeinflusst vom Dresdener Kolorismus, verarbeitet Erlebnisse intuitiv in malerische Kompositionen. Seine Bilder auf Leinwand und Papier bestehen häufig aus komplexen, farblich fein abgestimmten Strukturen. In vielen Arbeiten entsteht der Eindruck eines musikalischen Flusses, bei dem sich Farbelemente zu stimmigen Gesamtbildern fügen. Trotz der vorherrschenden Farbwirkung bleibt eine gegenständliche Komponente stets erhalten. Typisch ist die wiederkehrende, heitere Ausstrahlung der Werke, oft mit südlich anmutenden Szenen und Landschaften. Die Idee eines arkadischen Ortes wird so bildlich umgesetzt.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 29. Juli vorgesehen. Beginn ist um 20.10 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.