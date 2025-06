Konzerte, Schauspiel, Humor und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 29.6.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 29.6.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Finale für die französischen Tage im Magdeburger Moritzhof

Zum Abschluss der Franko.Folie!, der französischen Tage in Sachsen-Anhalt, findet diesen Sonntag, 29.6., ein französischer Tag auf dem Moritzhof statt. Von 10 bis 20 Uhr lässt sich die gesamte Bandbreite der französischen Kultur und Sprache erleben. Auf dem Programm stehen Puppentheater, Diskussionen, Sprachanimationen, Kunst und Konzerte. Bei allen Programmpunkten ist die Teilnahme kostenfrei, ausgenommen die Filme.

Hier einige der Angebote: Das deutsch-französische Puppenstück „Lilas Papa“ vom Théâtre des Rêves Têtus dreht sich um 10 Uhr und um 14 Uhr um ein magisches Bilderbuch. Die Geschichte für alle ab fünf Jahren handelt von der Angst vor Veränderungen und dem Unbekannten und deren Überwindung durch den Mut zur Begegnung.

Um 10 Uhr beginnt ein Workshop mit Kathrin Achtelik „Textildruck“, unter dem Titel „Sprachanimation“ gibt Fabian Erban um 16 Uhr und 18.30 Uhr sein Wissen weiter.

Das Bingo-Spiel wird um 16 Uhr moderiert von Spielleiter Marzio Delorenzi. Es winken Preise mit Bezug zur französischen Kultur. Der französische Maler und Bildhauer Marc-Antoine Petit wird den ganzen Tag live ein Acrylwerk zum Thema Gastfreundschaft schaffen, ein Aufruf zur Begegnung, Offenheit und Anerkennung des Anderen. Sein visuelles Universum bewegt sich zwischen Art brut und alten Abenteuercomics.

Um die Errungenschaften der Uno und ob diese erhalten bleiben werden, geht es um 11 Uhr in der Diskussionsrunde mit Ekkehard Griep, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Pit Terjung, Sprecher von Fridays for Future Deutschland, und Ingo Espenschied, DokuLIVE. Letzterer wird im Vorfeld der Diskussion einen Multimedia-Vortrag halten.

Laura Dee schreibt schon lange vielseitige Klavierlieder und singt leidenschaftlich auf Französisch. Ein Konzert beginnt um 19 Uhr. Sie schreibt schon lange vielseitige Klavierlieder. Für ihr upcoming Album hat sie sich nun ganz dem Chanson-Writing hingegeben, um mit euch ihre große Leidenschaft zu teilen: Singen auf Französisch! Ihre Lieder besingen die Reise ins kulinarische Frankreich, den Tanz auf der Pont d'Avignon, den Kampf einer Paralympics-Sportlerin, das beschauliche Leben einer Berliner Terroristin, trauern um emotional unerreichbare Liebhaber und Liebhaberinnen, aber wecken auch die Hoffnung in scheinbar auswegslosen Situationen.

„The Swamp Shakers“ im Volksbad Buckau in Magdeburg

„The Swamp Shakers“ treten diesen 29.6., um 18 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-schmidt-Straße 56 auf und bringen authentische Rockabilly-Energie direkt aus Lettland auf die Bühne. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat sich das Trio als feste Größe in der internationalen Rock’n’Roll-Szene etabliert und begeistert mit einer Mischung aus Rockabilly, Jump’n’Jive, Swing, Rhythm’n’Blues und Country.

Mit ihrem Debütalbum „Don’t Wanna Miss“ (2019), das in Lettland für den Musikpreis „Goldenes Mikrofon“ nominiert war, erzielten sie auch international Anerkennung, unter anderem durch den Einzug ins Halbfinale des International Songwriting Competition in den USA. Die „Swamp Shakers“ stehen für mitreißende Live-Auftritte, virtuoses Gitarrenspiel und leidenschaftlichen Gesang – ihre Konzerte sind musikalische Zeitreisen mit modernem Twist, so eine Ankündigung zu dem Konzert.

Ihr Sound ist eine Verbeugung vor den 50er Jahren, dabei frisch, dynamisch und keineswegs nostalgisch verstaubt. Ihre Festivalauftritte in Europa wurden wiederholt als „Entdeckung des Festivals“ gefeiert. Ein Konzert der „Swamp Shakers“ verspricht gute Laune, Tanzfreude und ehrliche, handgemachte Musik.

Ingrid Kasper spielt im Magdeburger Dom Orgel

Ingrid Kasper, Landeskirchenmusikdirektorin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, gastiert diesen Sonntag im Rahmen der Orgelpunkt-Reihe im Magdeburger Dom. Unter dem Titel „Orgel-Highlights“ präsentiert sie ein Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Léon Boëllmann, Ralph Vaughan Williams, John Rutter und Josef Gabriel Rheinberger.

Besonders eindrucksvoll ist Boëllmanns „Suite Gotique“, die mit ihrem romantisch-französischen Klangstil eine Verbindung zur gotischen Architektur des Doms herstellt. Einen folkloristischen Akzent setzt Ralph Vaughan Williams mit der Bearbeitung des englischen Liedes „Greensleeves“, das melodische Schlichtheit und musikalischen Reichtum vereint. John Rutters „Toccata in Seven“ wiederum bringt rhythmische Frische und moderne Orgelklänge in das Konzert. Ergänzt wird das Programm durch Bach-Klassiker wie die berühmte „Toccata und Fuge d-Moll“ und Pachelbels „Kanon in D“, die zum festen Repertoire der Orgelmusik gehören. Ingrid Kasper leitet seit 2023 die Kirchenmusik in Mitteldeutschland und ist als Kantorin in Erfurt tätig.

Das Orgelpunkt-Konzert beginnt diesen Sonntag, 29. Juni, um 16 Uhr im Dom. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Kinder-Mitmach-Konzert mit Simone Sommerland

Ein Programm für die Familie steht für diesen Sonntag, 26.9., auf dem Programm für die Seebühne im Elbauenpark. Geboten wird ein Kinder-Mitmach-Konzert mit Simone Sommerland. Die beliebte Sängerin, bekannt durch ihre zahlreichen Kinderlieder-Alben, präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Klassikern wie „Aramsamsam“, „Tschu tschu wa“, „Das Lied über mich“, „1, 2, 3 im Sauseschritt“, „5 kleine Fische“ und vielen weiteren Mitmach-Songs aus dem Kita- und Kinderalltag.

Kinder sind dabei nicht nur Zuhörer, sondern gestalten das Konzert aktiv mit – sie singen, klatschen, tanzen und machen Bewegungen zu den Liedern, begleitet von Simone Sommerland und ihrem Team. Das Konzert richtet sich vor allem an Kinder zwischen einem und acht Jahren, doch auch ältere Geschwister oder Erwachsene haben Freude an den bekannten Liedern aus ihrer Kindheit.

Kinder unter zwölf Monaten benötigen kein eigenes Ticket. Simone Sommerland und ihr Ensemble schaffen eine fröhliche, kindgerechte Atmosphäre, bei der Mitmachen ausdrücklich erwünscht ist

Die Open-Air-Veranstaltung ist rollstuhlgerecht und für Familien ausgerichtet. Sitzplätze sind begrenzt, bei freier Fläche empfiehlt sich eine Picknickdecke. Kinderwagen werden in markierten Bereichen geparkt, eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden – ausgenommen ist Babynahrung.

Simone Sommerland gastiert diesen Sonntag, 29. Juni, ab 16 Uhr auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks.

„Atemlos durch den Park 4.0“ – Musicalkomödie mit Kultstatus kehrt zurück

Am Sonntag, den 29. Juni 2025, um 20:00 Uhr heißt es am Le Frog wieder: Mitsingen, mitlachen und mittanzen bei „Atemlos durch den Park 4.0 | Skandal im Sperrbezirk – Skandal um Howie!“. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Teile bringt das Ensemble um Enrico Scheffler nun die vierte Ausgabe der beliebten Musicalkomödie auf die Bühne – natürlich erneut mit den größten deutschen Schlager- und Pop-Hits.

Die Story: Die Chipfabrik von „Pfanni Frisch“ sollte im Park gebaut werden – oder doch nicht? Bürgermeisterin Maite behauptet, sie habe das verhindert, doch der Rotehornpark ist trotzdem gesperrt, abgeholzt und zum Sperrbezirk erklärt worden. Das können Opa Howie und Oma Vicky nicht hinnehmen. Sie waren einst bei der Gründung des Parks dabei – und starten nun ihre Rettungsmission.

In turbulenten Szenen voller Humor, Satire und jeder Menge Musik begegnet das Publikum alten Bekannten wie Andrea Zwerg, Rolle Petry und dem selbsternannten König Jürgen. Gespickt mit Kult-Hits und ironischem Augenzwinkern entfaltet sich ein Abend voller Tempo, Tanzeinlagen und Überraschungen.

Inszenierung, Musik und Regie stammen von Enrico Scheffler. Die Choreografien verantwortet Estelle Céline Klein. Der Cast umfasst Nicole Behnke, Meike Kopka, Marie Matthäus, Attila Bozkurt und weitere Mitwirkende.

Eine schräg-schrille Hommage an Popkultur, Lokalpolitik und den unverwüstlichen Charme deutscher Schlagermusik – natürlich mit Mitsing-Garantie!

Märchenmusical „Der Froschkönig“ am Le Frog

Am Sonntag, den 29. Juni 2025, kehrt der beliebte Märchenklassiker „Der Froschkönig“ als unterhaltsames Familienmusical zurück auf die Bühne vor dem Le Frog am Heinrich-Heine-Platz. Zwei Vorstellungen um 12:00 Uhr und 15:00 Uhr laden kleine und große Gäste zu einem musikalischen Erlebnis voller Humor, Magie und mitreißender Musik ein.

Die Inszenierung basiert auf dem bekannten Märchen der Brüder Grimm. Im Mittelpunkt steht Prinzessin Tusnelda, die zwar ihren Namen nicht mag, dafür aber umso mehr ihre goldene Kugel liebt. Als diese in einen Brunnen fällt, trifft sie auf einen sprechenden Frosch, der ihre Kugel nur unter einer Bedingung zurückgibt: Sie soll ihm einige Wünsche erfüllen. Doch die Prinzessin hält sich nicht an ihr Versprechen – mit ungeahnten Folgen.

Das Märchenmusical ist eine Produktion von Enrico Scheffler (Musik & Regie) mit einem Text von Wolfgang-David Sebastian. In den Hauptrollen zu sehen sind Attila Bozkurt als Froschkönig, Meike Kopka als Tusnelda, Nicole Behnke als Königin und Enrico Scheffler als Heinrich.

Bahnhof Nirgendland mit Anne Struve im Insel Theater

Im Musiktheater im Insel Theater Magdeburg wird unter der Regie von Frank-Christian Struve eine musikalische Inszenierung mit dem Titel „Bahnhof Nirgendland“ gezeigt. Die Spielstätte befindet sich in der Zollstraße 19. Beginn ist vom 19. bis 22. und vom 26. bis 29. Juni um 20 Uhr.

Im Mittelpunkt steht Rosemarie Gleisberg, eine langjährige Fahrkartenverkäuferin, die an ihrem Schalter in einem stillgelegten Provinzbahnhof arbeitet. Ihre Erfahrungen und Erinnerungen formen den Kern der Handlung. Einst war der Ort belebt und voller Reisender, heute herrscht Leere. Trotz der Stille bleibt Rosemarie an ihrem Platz, reflektiert Vergangenes und schöpft aus den Begegnungen früherer Zeiten.

Begleitet wird sie von zwei Musikern, die ihre Erzählungen mit einem Cello und einem Klavier musikalisch untermalen. Annalena Buchholz übernimmt das Cello, Lennard Wenzel das Klavier. Die musikalische Auswahl enthält Stücke von Friedrich Hollaender, Hildegard Knef, Jacques Brel und weiteren. Diese Werke wurden neu arrangiert. Ihre Interpretation reicht von zurückhaltend bis kraftvoll.

Anne Struve übernimmt Spiel und Gesang. Ihre Darstellung verbindet Text und Musik. Thematisch kreisen die Lieder um das Kommen und Gehen, um Aufbruch und Ankunft, um Erinnerung und Beständigkeit. Die Verbindung zwischen Erzählung und Musik unterstützt den nachdenklichen, aber auch zugewandten Charakter der Figur Rosemarie.

Die Veranstaltung legt den Fokus auf Alltagsgeschichten und besondere Momente, wie sie in Übergangsphasen und auf Reisen entstehen. Der alte Bahnhof wird zur Bühne für Erinnerungen, für Begegnungen und für stille Reflexion. Dabei steht weniger das Ziel der Reisen im Vordergrund, als vielmehr das, was auf dem Weg geschieht.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freund*innen

Im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 wird am 22.6.25 um 17 Uhr das Sommertheater „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Weitere Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr vom 25. bis 28.6., am 4., 8., 9., 11. sowie vom 15. bis 19.7. statt. Zusätzlich gibt es Aufführungen am 29.6. und 6.7. jeweils um 17 Uhr. Weitere Termine sind bereits ausverkauft.

Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025. Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden.

Mit dabei sind unter anderem aus Mazze, Malte und weiteren wiederkehrenden Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart. Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt.

Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Blick in den Magdeburger Mäuseturm

Im Rahmen des Tages der Architektur gibt es am Sonntag, 29.6., die Möglichkeit, einmal Hinter die Fassade des Mäuseturms in Prester zu schauen. Von 13 bis 18 Uhr sind Führungen nach Absprache möglich.

Das 1909 errichtete Schöpfwerk am Ostufer der Elbe war einst Teil des ehemaligen Flusswasserwerks Buckau. Von hier wurde das Elbwasser über einen sogenannten „Dücker“ – eine Druckleitung unter dem Fluss – nach Buckau in einen Speicher geleitet. Das markante Bauwerk, im Volksmund auch als „Wasserschlösschen“ oder „Mäuseturm“ bekannt, stand nach seiner Stilllegung zur Wendezeit lange Zeit ungenutzt. Die Rettung kam 2021. Der Magdeburger David Gängel kaufte das Bauwerk, um es vor dem weiteren Verfall zu bewahren.

Nun hat das denkmalgeschützte Gebäude eine neue Bestimmung gefunden und wurde in eine Gaststätte umgewandelt. Im vergangenen September wurde das Restaurant „Mäuseturm“ offiziell eröffnet. Direkt an der Elbe entstand mit ein paar Tischen und Bänken ein kleiner Biergarten.

Picknick der Religionen vor der Magdeburger Hyparschale

Die jüdischen, christlichen und muslimischen Gemeinden in Magdeburg laden am Sonntag von 15 bis 18 Uhr alle Interessierten – unabhängig von Alter und Weltanschauung – zu einem Mitbring-Picknick im Stadtpark ein.

Treffpunkt ist die Wiese vor der Hyperschale. Der Nachmittag steht im Zeichen der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft, heißt es in der Einladung. Für Tische, Sitzgelegenheiten, Wasser und Spielmöglichkeiten wird gesorgt.

Akkordeon in der Magdeburger Kreuzkirche

Musik macht fröhlich. Unter diesem Motto musizieren „Die Fröhlichen Elbharmonikas aus Magdeburg“ am Sonntag dieser Woche um 16 Uhr in der Kreuzkirche in der Flachsbreite 17. Es wird ein buntes, vielseitiges Programm gespielt, im Vordergrund stehen Filmmusiken und beliebte schwungvolle Melodien. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte gebeten.

Das Orchester wird seit dem 14. Dezember 1996 von Frank Müller geleitet. Das Repertoire reicht von der Klassik, Musicalmelodien, Evergreens bis hin zu aktuellen Titeln der Rock- und Popmusik. Auf dem Programm der Formation stehen in diesem Jahr neben Auftritten in der Markuskirche, einem weiteren in der Kreuzkirche und einem im Otto-Kobin-Saal auch Auftritte außerhalb von Magdeburg: Konzerte finden im August zum Burgfest in Ampfurth im Landkreis Börde und in der Kirche in Krüssau, einer Ortschaft von Möckern im Jerichower Land, statt.

Musikalische Andacht in der Fermerslebener Kirche

Diesen Sonntag, 29.6., beginnt um 18 Uhr in der Martin-Gallus-Kirche, Mansfelder Straße 28, der „Fermerslebener Abend“. Die Besucher erwartet eine besinnliche Andacht mit Abendliedern sowie ein Konzert des Ensembles „Saitenwind“.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

„BeSwingt“ im Magdeburger Flair

„BeSwingt“ sind Ulrike Nocker (voc) und Oliver Vogt (piano). Ganz nach dem Motto von Duke Ellington „Jazz heißt nicht, eine Sache zu sagen, Jazz bedeutet die Art, in der sie gesagt wird“ widmen die beiden sich gern verschiedenen Melodien aus unterschiedlichen Genres.

Ein Terrassenkonzert beginnt am Sonntag, 29.6., um 14 Uhr am Café Flair im Breiten Weg 21.

Tanz: Auftritt des TSV im Alten Theater am Jerichower Platz

Mehr als 600 Mitglieder des Tanz- und Sportvereins Magdeburg präsentieren ab heute im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 das 24. große Tanzprojekt des Vereins. Unter dem Titel „Einmal zurück – ein Sprung, der alles verändert“ erzählen sie eine Geschichte über Freundschaft, Reue und Verantwortung. Im Zentrum steht Nina, die nach einem Streit mit ihrer Freundin Maja mit Hilfe von Timino eine magische Zeitreise durchlebt. Die Erzählung wird tänzerisch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf die Bühne gebracht.

Am Sonnabend gibt es drei Aufführungen um 10, 14 und 17.30 Uhr sowie zwei Vorstellungen am Sonntag um 10 und 14 Uhr. Zusätzlich gibt es vier Sondervorstellungen für Kitas, Schulen und soziale Einrichtungen. Eintrittskarten kosten 15 Euro (ermäßigt 12,50 Euro) und sind auch an der Tageskasse erhältlich.

Auftritt der Villa Wertvoll im Magdeburger Schauspielhaus

Die Villa Wertvoll in Magdeburg lädt für morgen und übermorgen zu bunten Bühnenshows im Schauspielhaus Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64, ein. Auf der Bühne zeigen sich die Altersgruppen in folgendem Rhythmus: Am Sonnabend starten um 13.30 Uhr die Teens, gefolgt von den Minis um 16 Uhr und den Kids um 18.30 Uhr. Am Sonntag dürfen zuerst die Maxis um 13.30 Uhr ran, dann wieder die Kids um 16 Uhr und abschließend um 18.30 Uhr die Teens.

Die Shows präsentieren Projekte aus den kostenfreien Workshops der Villa Wertvoll, wo Kinder und Jugendliche in den Bereichen Tanz, Theater, Kunst, Musik, Film und Tonstudio gefördert werden. Die Einrichtung arbeitet partizipativ, auf Augenhöhe und nach dem Motto „Du bist brillant!“, um junge Talente in sicheren Räumen zu entdecken, entfalten und entwickeln. Wer dabei sein will, kann sich über www.facebook.com/villawertvoll anmelden. Die Villa Wertvoll bietet regelmäßig Schnupperkurse an und freut sich über Spenden oder Fördermitgliedschaften, um ihr Angebot weiter auszubauen.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "The Addams Family" des Theater Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Tages- oder Abendkasse erhältlich.