Magdeburg - Auch Dienstag, der 3. Septmber 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Bis in die tiefste schwäbische Provinz drangen vor einem halben Jahrhundert Protest und Gegenkultur der 68er-Bewegung vor. Davon erzählt Titus Simon in seinem autobiographischen Roman „Extreme Fallhöhe“, den der später viele in Magdeburg wirkende Hochschullehrer am Dienstag, 3. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 vorstellt. Begleitet wird er dabei von dem Magdeburger Musiker Martin Rühmann. Der Eintritt ist frei.

Unbeschwertes und Kurioses begegnen auch tragischen Ereignissen in dem fesselnden Porträt einer spannungsreichen Gesellschaft im Aufbruch. Revolte, Rockmusik, gelegentlicher Drogenkonsum und lange Haare werden in den Siebzigerjahren in den eher beschaulichen kleineren Orten und Städten Schwabens zu üblichen Erscheinungen. Die alte Ordnung, repräsentiert durch Eltern, Lehrer und die Kirche, gerät zwar nicht ins Wanken, bekommt aber Risse. In entstehenden Nischen nistet sich jugendliches Aufbegehren ein, Jugendzentren und Diskotheken entstehen. Zumindest Teile der Jugend waren auf der Suche nach neuer Orientierung und neuen Ausdrucksformen, blickt Titus Simon zurück.

Titus Simon, Jahrgang 1954, arbeitete mit jugendlichen Gewalttätern, in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe und beim NABU Baden-Württemberg. Seit Mitte der 1990er Jahre war er Professor für Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Neben zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten veröffentlicht der schwäbische Emeritus fortlaufend Romane und Autobiographisches und stellt seine Neuerscheinungen regelmäßig in Magdeburg an der Stätte seines früheren Wirkens vor.

„Chronist oder Gegner der Reformation – Wer war Sebastian Langehans?“ ist Thema im Magdeburger Rathaus

Das Stadtarchiv lädt am 3. September um 19 im Kaiserin-Adelheid-Foyer des Magdeburger Alten Rathauses am Alten Markt zum nächsten Stadtgeschichtlichen Sommerabend ein. Der Referent Michael Weigel spricht über den Zeitzeugen der Reformation, Sebastian Langehans, der als Möllenvogt seine Erlebnisse während der Reformation festhielt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Über die Umwälzungsprozesse der Reformation wird intensiv geforscht, ob in Theologie und Bildung, Politik, Sprache oder Musik. Seltener steht der Alltag der damals lebenden Menschen im Mittelpunkt. Das liegt auch an der spärlichen Überlieferung zu den Lebensumständen vor 500 Jahren. Magdeburg aber verfügt mit den Aufzeichnungen von Sebastian Langehans über eine herausragende Quelle, die in vielen farbenfrohen Details über wilde Zeiten an der Elbe berichtet.

Ausgangspunkt des Vortrags ist ein 500-jähriges Jubiläum: Vom 6. Mai 1524 bis zum 3. Februar 1525 führte der damalige Möllenvogt diese Aufzeichnungen, in denen er seine Erlebnisse während der Reformation festhielt. Über den Verfasser der „Historia“ ist jedoch wenig bekannt. Schon Gustav Hertel, der das Werk wissenschaftlich edierte, beklagte diesen Zustand. Michael Weigel hat sich nun eingehend mit Sebastian Langehans beschäftigt und konnte sein Leben und sein Umfeld überraschend detailliert beleuchten.

Der Referent studierte an der Handelshochschule und an der Universität Leipzig Wirtschaftsinformatik und lebt seitdem dort. Er ist heute in den Bereichen IT-Sicherheit und Datenschutz tätig. Was mit seiner privaten Ahnenforschung begann, weitete sich schnell auf andere Bereiche der historischen Forschung aus. Sein historisches Interesse gilt Fragen der Sozialgeschichte, dem Alltagleben, regionaler und sozialer Mobilität sowie Verwandten- und Beziehungsnetzen der frühen Neuzeit.

Fluchtpunkt Prag - Zeitzeugengespräch im Landtag von Sachsen-Anhalt

In Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED‐Diktatur findet am 3.9. ab 18.30 Uhr im Landtag von Sachsen-Anhalt. Domplatz 6 bis 9 in Magdeburg, ein öffentliches Gesprächsforum mit Zeitzeugen statt. Hier werden ehemalige Flüchtlinge aus Sachsen‐Anhalt, die im Herbst 1989 in der Prager Botschaft Zuflucht suchten, ihre persönlichen Geschichten und Erlebnisse teilen.

Diese Berichte aus erster Hand bieten einen tiefen Einblick in die dramatischen Geschehnisse des Jahres 1989 und die individuellen Konfliktsituationen und Schicksale, die damit verbunden sind. Zu diesem Zeitzeugengespräch sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Eine vorherige Anmeldung per E‐Mail an protokoll@lt.sachsen‐anhalt.de wird erbeten.

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Magdeburger Puppentheater

Das Stück "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" basiert auf dem Bilderbuch von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, übersetzt ins Deutsche von Ilse Rothfuss und in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für Kinder ab 4 Jahren inszeniert. Das Puppentheater Magdeburg an der Warschauer Straße 25 zeigt das Stück am Samstag, den 31. August, um 11 Uhr und 15 Uhr sowie vom Montag, den 2. September, bis Freitag, den 6. September, jeweils um 9 Uhr und 10.30 Uhr. Zum zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft waren die Termine am 2. September um 10.30 Uhr sowie am 3. und 5. September um 9 Uhr. Es gibt jedoch möglicherweise noch Restkarten, die kurz vor den Vorstellungen erhältlich sind.

Die Schauspieler Linda Mattern, Anna Wiesemeier, Florian Kräuter, Leonhard Schubert und Kaspar Weith bringen die Geschichte auf die Bühne.

Die Handlung beginnt, als ein Bilderbuch im Kinderzimmer vom Regal fällt und ein überraschter Wolf herauspurzelt. Verzweifelt versucht der Wolf, zurück in die Buchseiten zu klettern, doch er ist entweder zu früh oder zu spät dran. Während er im Kinderzimmer umherirrt, begegnet er einer Katze und flieht durch verschiedene Bücher, von Märchen über Dinosaurier-Geschichten bis hin zu einem Naturkundebuch, wobei er immer wieder neue Welten entdeckt. Die zentrale Frage bleibt, ob der Wolf seinen Platz finden kann.

Die Inszenierung bietet eine wilde Reise durch eine riesige Buchlandschaft und wird mit Puppen, pompösen Kostümen, buntem Schattenspiel und vielen weiteren Elementen erzählt. Die deutschsprachige Erstaufführung fand am 22. Januar 2022 statt.

"120 Jahre U-Boote in deutschen Marinen" im Magdeburger Technikmuseum

Museumsdirektor Dr. Hajo Neumann spricht am 3.9. über "120 Jahre U-Boote in deutschen Marinen" im Veranstaltungssaal des Technikmuseums Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Am 4. April 1904 erteilte nach langem Zögern das Reichsmarineamt den Auftrag, ein seekriegstaugliches U-Boot für die Kaiserliche Marine zu konstruieren. Anfangs als reine Hilfswaffe neben den dominierenden Großkampfschiffen vorgesehen, geriet das U-Boot in beiden Weltkriegen zur geradezu mystisch aufgeladenen Superwaffe. Der Vortrag spannt einen Bogen von den ersten Anfängen, der Seestrategie im Ersten und Zweiten Weltkrieg über die schweren Verluste ab 1943 und gibt einen Ausblick auf die Rolle von U-Booten in der deutschen Marine heute.

Der Vortrag ist kostenfrei. Es ist lediglich der Museumseintritt gemäß Entgeltordnung zu zahlen.

Rundgang der Volkshochschule über den Südfriedhof

Am 3. September 2024 findet von 16:00 bis 17:30 Uhr ein Rundgang über den Magdeburger Südfriedhof statt, der von der Stadtführerin Marianne Kirchner geleitet wird. Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer sowohl interessante Details zur Geschichte des Friedhofs als auch Informationen über ausgewählte Monumente, die an das Leben berühmter Magdeburger Persönlichkeiten wie Gruson, Fahlberg und Hasselbach erinnern. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Friedhof als grüne Oase, Skulpturenpark und lebendiges Geschichtsbuch zu erleben.

Der Treffpunkt ist am Haupteingang des Südfriedhofs in der Leipziger Straße. Die Teilnahmegebühr beträgt 9,00 Euro, und es sind noch Plätze frei. Infos und Anmeldung online bei der Volkshochschule.

"Die Unterschiedmacherin" Cornelia Strunz liest in Magdeburg

Eine Lesung mit Cornelia Strunz beginnt am 3. September 2024 um 18:30 in Ernas LebensMittelPunkt in der Annastraße 40. Geboten werden eine Stunde „Hoffnung schenkende Kurzgeschichten“ aus dem wahren Leben von echten Heldinnen und Helden.

Neben der Vorstellung des Buches und der Entstehungsgeschichte erwartet die Besucher eine Fantasiereise zur „Regenbogenquelle“ und eine bewegende Heldengeschichte, die zeigt, wie sich ein Märchen in einen Krimi verwandeln kann. Es besteht die Möglichkeit, sich mit der Autorin auszutauschen. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, und der Eintritt erfolgt durch eine freiwillige Spende. Interessierte sollten sich im Voraus anmelden, da die Plätze begrenzt sind.

Nacht der Ausbildung im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit

Die „Nacht der Ausbildung“ graut am 3. September in der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord in Magdeburg. Zum 27. Mal findet diese Ausbildungsbörse für Jugendliche statt, unterstützt von den Jobcentern der Landeshauptstadt Magdeburg, Börde, Jerichower Land und Stendal. Zahlreiche regionale Unternehmen präsentieren sich hier. Die Arbeitsagentur bietet grundsätzlich Orientierung und Beratung, um den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern. Die Ausbildungsmesse „Nacht der Ausbildung“ ergänzt dieses Angebot. Neben den regionalen Unternehmen, die ihre Ausbildungsangebote vorstellen, stehen Berufsberater bereit, um Fragen rund um das Thema Ausbildung zu beantworten. Mehr als 20 Unternehmen aus verschiedenen Branchen in Magdeburg, der Börde, dem Jerichower Land und dem Landkreis Stendal nehmen teil.

Die Besucher haben die besondere Gelegenheit, verschiedene Berufe kennenzulernen und sich über deren Anforderungen zu informieren. Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, betont die Bedeutung der frühen beruflichen Orientierung für Jugendliche. Eingeladen sind daher alle Jugendlichen ab der 7. Klasse, gerne in Begleitung ihrer Eltern, sowie junge Erwachsene, die eine Ausbildung suchen oder sich informieren möchten. Aber auch junge Erwachsene, die noch keine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder sich neue Perspektiven eröffnen möchten, profitieren von der Messe. Die „Nacht der Ausbildung“ bietet Gelegenheit, Chancenberufe der Region kennenzulernen.

Die Nacht der Ausbildung findet am Dienstag, 3. September, von 17 bis 19 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord in der Hohepfortestraße 37 statt. Der Eintritt ist kostenfrei und eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Banksys Kunst in der Magdeburger Hyparschale

Banksy - ein weltbekannter Revolutionär der zeitgenössischen Kunst, dessen Identität nach wie vor ein Geheimnis ist und dessen Schaffen sich weltweit stets weiterwachsender Beliebtheit erfreut. Nach rund 50.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern kommt die Ausstellung nach ihrer Deutschland-Premiere in Berlin nun nach Magdeburg. Diese einzigartige Kollektion aus Originalwerken und Prints des Künstlers wird derzeit in der Magdeburger Hyparschale am Heinrich-Heine-Weg gezeigt.

Neben Berlin lockte diese Kollektion im Rahmen von verschiedenen Ausstellungen in Madrid, Málaga, Moskau, Hongkong, Mailand, Lissabon, Las Vegas, Yokohama, Osaka und Nagoya bereits über drei Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Es ist eine Premiere in doppelter Hinsicht: "Baknksy - a vandal turned idol" kommt erstmals nach Magdeburg und ist gleichzeitig das erste Event in der neueröffneten Hyparschale. Die 1974 eröffnete Hyparschale war lange Zeit eine absolute Kultur-Institution der DDR, neben Messen wurden auch Ausstellungen wie eine Nationale Volkkunstausstellung durchgeführt. Nach der Wiedervereinigung verfiel das Gebäude zunehmend, bevor 2017 die Planung zur denkmalgerechten Sanierung begann. Die Veranstalter Burghard und Alexander Zahlmann sind stolz, dieses denkwürdige Bauwerk nun kulturell wiedereröffnen zu dürfen.

Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Bereiche, die Banksys zumeist politisch geprägte Werke in einen Gesamtkontext einordnen. Begleitet werden die Besucherinnen und Besucher hierbei durch einen kostenlosen Audioguide (verfügbar in deutscher und in englischer Sprache), der über das eigene Smartphone via dem kostenfreien Ausstellungs-WLAN abrufbar ist. In rund zwei Stunden werden Hintergründe zur Entstehung der Werke sowie Interpretationsansätze erläutert und legen so einen neuen Blickwinkel auf Banksys Schaffen.

Hauptbestandteil der Ausstellung sind 11 Originalwerke und 44 limitierte Originalprints aus privaten Sammlerbeständen. Publikumslieblinge wie das weltbekannte „Girl With Balloon“ werden als einer zweiteiligen Serie auf Leinwand ausgestellt, Banksys berühmten Ratten widmet sich ein gesamter Teilbereich der Ausstellung mit zahlreichen limitierten Prints. Auch Kunstwerke verwandter Künstler wie Andy Warhol, werden ausgestellt, denn diese prägten Banksy maßgeblich in seinem Schaffen.

Sonderschauen im Jahrtausendturm des Magdeburger Elbauenparks

Der Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark ist von März bis Oktober Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, mit dem letzten Einlass um 17.30 Uhr, geöffnet. Gezeigt wird hier in der Ausstellung in Einblick der Menschheits- und Technikgeschichte gegeben.

Zurzeit werden neben der Dauer- auch zwei Sonderausstellungen gezeigt. "Achterbahn - drunter und drüber!" heißt die eine. In der Ebene 5 des Turmes können hier die trotz strenger Konstruktionsvorgaben sehr kreativen sachsen-anhaltischen Modelle des bundesweiten Junior.Ing- Schülerwettbewerbs bestaunt werden.

Die andere Sonderausstellung heißt "Staun Dich Schlau mit PLAYMOBIL". Anlässlich des 25. Geburtstag des Elbauenpark und des Jahrtausendturms hat der Künstler Oliver Schaffer eine einzigartige Jubiläumsausstellung entworfen und eindrucksvolle Schaulandschaften inszeniert. 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte werden in riesigen Vitrinen fantasievoll und detailreich dargestellt. Zusätzlich erzählen 25 bedeutende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technik und Medizin von ihren Entdeckungen oder Erfindungen. Ob Galilei oder Archimedes, Otto von Guericke oder Albert Einstein.

Unterwegs mit der Weißen Flotte Magdeburg

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab. Bis Ende September gilt der Fahrplan der Hauptsaison.

Montags bietet das Unternehmen ab 11.15 die einstündige Stadtfahrt an. Es folgt ab 13 Uhr eine Tour eine anderthalbstündige Tour nach Westerhüsen, gefolgt von einer Fahrt in Richtung Schönebeck von 15 bis 17.15 Uhr.

Dienstags und donnerstags steht jeweils ab 10 und ab 13 Uhr die vierstündige Wasserstraßenkreuzfahrt „Große Acht“ auf dem Fahrplan. Diese führt über die Schleuse Niegripp zur Doppelsparschleuse Hohenwarthe, den Mittellandkanal mit Trogbrückenüberfahrt, das Schiffshebewerk Rothensee, die Hafenschleuse und zurück zum Anleger Petriförder. An manchen Tagen wird diese Fahrt in entgegengesetzter Richtung absolviert. Ab 11.15 Uhr findet eine Stadtfahrt statt, und nachmittags wird ab 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck angeboten.

Mittwochs beginnt der Tag ebenfalls mit der Wasserstraßenkreuzfahrt „Große Acht“ ab 10 Uhr, gefolgt von einer Stadtfahrt ab 11.15 Uhr. Nach einer weiteren „Großen Acht“ ab 13 Uhr gibt es eine Tour zum Schiffshebewerk ab 15 Uhr.

Freitags stehen ab 11.15 Uhr die Stadtfahrt, ab 13 Uhr die Fahrt nach Westerhüsen und ab 15 Uhr die Fahrt in Richtung Schönebeck auf dem Fahrplan der Fahrgastschiffe.

Sonnabends kann die Weiße Flotte Magdeburg die Wasserstraßenkreuzfahrt „Große Acht“ ab 10 Uhr und erneut ab 13 Uhr anbieten. Stadtfahrten beginnen um 11.15 Uhr statt, gefolgt von einer Fahrt zum Schiffshebewerk ab 15 Uhr. An einigen Tagen Sonnabend gibt es von 19 bis 22 Uhr die „Fahrt in den Abend“. Tickets gibt es jedoch nur noch für die Termine am 7. und 21. September.

Sonntags legt die Weiße Flotte erneut für die „Große Acht“ ab – ebenfalls um 10 und 13 Uhr. Zusätzlich gibt es Stadtfahrten ab 11.15 und 17.30 Uhr sowie die Fahrt in Richtung Schönebeck ab 15 Uhr.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist. Das Büro der Weißen Flotte am Petriförder 1 ist erreichbar unter Telefon 0391/5328891 sowie an info@weisseflotte-magdeburg.de per E-Mail.

Kunstmuseum Magdeburg zeigt historische Kunst

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Baracke: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Hennys kulinarische Insel" ab 18 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19.