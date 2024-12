Theater, Magie in der Manege und Partys - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 31. Dezember 2024, bietet Vielfalt.

Silvester in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 31. Dezember 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

„Planet B“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die Komödie „Planet B“ von Yael Ronen und Itai Reicher verbindet derzeit im Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses humorvolle Gesellschaftskritik mit einem bitteren Blick auf das Erbe der Menschheit. Unter der Regie von Nick Hartnagel wird die Inszenierung lebendig. Auf der Bühne sind Iris Albrecht als Krokodil, Viktor Bashmakov als Fledermaus, Marie-Joelle Blazejewski als Panda, Rainer Frank als Boris, Luise Hart als Ameise, Oktay Önder als Huhn und Bettina Schneider als Fuchs zu erleben.

Die Geschichte: Vierzig Millionen Jahre in der Zukunft entdecken Humanoide einen winzigen, unbewohnbaren Planeten am Rande der Galaxie – die Erde. Von den einstigen Bewohnern zeugen nur wenige Überbleibsel: ein iPhone, das sie als Grabkammer eines Homo sapiens interpretieren, und das „Hausaufgabenheft“ eines gewissen Max Schrammel, das sie als bedeutende Chronik vergangener Zeiten betrachten. Angeregt durch Schrammels Aufzeichnungen inszenieren die Humanoiden die letzten Tage der Menschheit – und zwar in Form einer Reality-TV-Show.

In dieser absurden Zukunfts- vision treten gefährdete Arten in einem skurrilen Wettkampf gegeneinander an. Der depressive Panda trifft auf die urbane Füchsin, die melancholische Singer-Songwriter-Fledermaus misst sich mit einer geschäftigen Ameise, während ein Krokodil gegen ein Huhn kämpft. Mitten unter ihnen: Boris, ein Versicherungsvertreter, der als letzter Repräsentant der Menschheit seinen Platz behaupten muss. Es geht unter anderem darum, wer angesichts der drohenden Auslöschung die Nerven behält. „Planet B“ erschafft eine Welt voller Satire, Absurdität und Re-flexion. Die Aufführung lädt ein, über das Schicksal der Menschheit und die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken – mit einem Augenzwinkern und einer Prise schwarzen Humors.

"Planet B" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 hat am 31. Dezember um 15.30 Uhr und am 10. Januar um 19.30 Uhr Vorstellungen. Für eine weitere Vorstellung morgen um 19.30 Uhr mit einem besonderen Silvesterangebot sind keine Karten mehr verfügbar.

Danny Priebe Band in der Sudenburger Feuerwache

Am Dienstag, dem 31. Dezember 2024, um 21 Uhr beginnt in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 eine Silvesterparty. Musik gibt es von der Danny Priebe Band und von DJ Wassi.

Die Band, bestehend aus Danny Priebe (Gesang, Gitarre), Jürgen Schienemann (Gitarre, Background-Gesang), Max Nehring (Schlagzeug, Background-Gesang) und Yannick Kretzmann (Bass, Background-Gesang), spielt eine Mischung aus eigener Musik und ausgewählten Coversongs. Die Musiker verbinden Singer/Songwriter-Material mit amerikanischen und kanadischen Rockeinflüssen. Fein verwobene, eingängige Melodien treffen auf energiegeladene Grooves.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 9. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

In einer Erklärung nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bringt der Circus seine Betroffenheit zum Ausdruck. Man werde jedoch die Veranstaltungen wie geplant anbieten - alles andere wäre eine Kapitulation vor dem Terror.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Party in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. Silvester wird unter dem Titel "Hippie New Year" gefeiert.

Festung Mark: Die "Silvester Party - Die Party zum Jahresausklang" mit Ladies Live und mehr beginnt am 31.12. um 20 Uhr in der Festung Mark Hohepfortewall 1

Ellen Noir: Unter der Überschrift "From Dusk till Dawn" wird am 31.12. ab 20 Uhr auf zwei Floors im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof gefeiert. Über zehn Stunden legen Fabitekk, Cheapex, Phiesi, Abzocka, Echse, Apollon, Junkzz, Togs, SKG, Inspektor, Anubis, Tekkbaron, Trypsin, DJ Decline, Fehlfunktion, Icaruzz, 5xd, Lefnn, Krause, Kiefa, Sandro Bader, Sebastian Recklebe, Deejay Pi, DJ Bacard, Höhni, Shitzo und Creapy auf.

MAW: Die große "Sylvester Punsch-Feier" beginnt am 31. Dezember um 20 Uhr im MAW in Haus 142a auf dem Gelände der Liebknechtstraße 65 bis 91. Auf dem einen Floor sorgen für die Musik Mad Maddi, Limoncello x Karlo Sport, CRS x Son!ca, Rinox, Bigalke, Mode 808, Ninette, Zorn, Red Sunday, Dynamicson, Unterkracher x Fine, Ks6 x Joga, Barley x Nmmrstt sowie Mané x Der aus Ton. Auf dem anderen geben European Tribe Mafia, Sacid, Alina Viktoria, Nui, HDNHRZ, DJ Sanity Check, Jan Goertz, Oneaxone x Jamal, Patrick Dre x Rinox sowie RuppiDieKatz den Takt vor.

Buttergasse: Die "Silvesterparty 2024/2025" beginnt in der Buttergasse im Alten Markt 13 um 21 Uhr. Zunächst legt DJ Toni Winter auf, später sind die Residents am Start.

Café Treibgut: Die "XXL Silvester-Party 2024 und Mega 90er & 2000er Party" mit Louis Garcia steht für das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Kalender. Gefeiert wird ab 21 Uhr.

Boys'n'Beats: DJ ME Unique legt zum "Silver Silvester" im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, auf. Beginn ist um 22 Uhr.

Down Town: Die Silvesterparty im Dow Town Club im Breiten Weg 227 wird ab 23 Uhr von DJ Vendetta gestaltet.

Geheimclub: "+ 2 | 9 Jahre Geheimclub" heißt es am 31. Dezember ab 23 Uhr in der Location in der Münchenhofstraße 23. Auf dem einen Flor gibt es Techno, auf dem anderen House.

Insel der Jugend: "Die Nacht der guten Vorsätze" heißt es am 31. Dezember 2024 ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Residents und Freunden sorgen für Stimmung auf drei Floors.

SC Baracke: Am 31.12. wird auch im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz gefeiert. Beginn ist um 23 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für Frohes Neues - Die kunterbunte Silvestershow um 15, 19 und 23 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "Anything Goes" um 14.30 und 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9, für "Kein Verstand in Sicht" um 15 und 18 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a sowie für "Gefährliche Liebschaften" ab 18 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.