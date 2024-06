Unterhaltung und Kultur - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 4. Juni 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Dienstag

Tango im Magdeburger Gesellschaftshaus

Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird diesen Dienstag, 4. Juni, auf der Terrasse des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 getanzt.Bei schlechtem Wetter findet die Milonga im Foyer statt. Die Veranstaltung ist auch offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins „Tango Argentino con corazon“ geben gern Hinweise und Anregungen sowie eine erste grundlegende Einführung in die Tangoschritte. Getränke und kleine Speisen hält der Hausgastronom des Gesellschaftshauses bereit.

Neben dem Termin diesen Dienstag sind weitere für den 12., 18. und 25. Juni jeweils in der Zeit von 18 bis 22 Uhr geplant.

„The End We Start From“ im Magdeburger Moritzhof

Der Film „The End We Start From“ wird am 4. und 5. Juni im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Als eine katastrophale Überschwemmung in dem Film über London hereinbricht, ist jeder sich selbst der Nächste – nur für eine junge Frau ist ein Leben wichtiger als ihr eigenes: das ihres Neugeborenen. Die frischgebackene Mutter will mit ihrem Partner zu dessen Eltern aufs Land fliehen. Doch auch außerhalb der Städte ist die Krise spürbar und die Flut scheint kein Ende nehmen zu wollen. Als die junge Frau getrennt wird, ist sie mit ihrem Baby ganz auf sich allein gestellt. Auf ihrem Weg begegnet sie Menschen, die ihr Hoffnung schenken – doch ebenso Plünderern, die keine Rücksicht auf andere nehmen. Inmitten des Chaos liegen pure Verzweiflung und Hoffnung nah beieinander, lenkt der Veranstalter den Blick auf diesen besonderen Blickwinkel des Films in der Regie von Mahalia Belo.

Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise!“ in den Gruson-Gewächshäusern

Im Sommer macht der Klimawandel und die damit verbundene Hitze in großen Städten Vielen zu schaffen. Daher ist es gerade in einer alternden Gesellschaft notwendig, sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Wie kann Stadtumbau einer Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Städten entgegenwirken, und was muss heute in den Kommunen angepackt und bedacht werden?

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b kann die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor allem kommt immer noch das Fressen!“ besucht werden. Die Schau zeigt Werke von 25 Künstlern, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt haben. Unter ihnen sind zum Beispiel Moritz Götze und der Initiator der Ausstellung Robin Zöffzig.

In Kooperation mit mehreren Galerien und dem Förderverein der Gruson-Gewächshäuser setzt sich die Ausstellung durch Malerei, Skulpturen, Installationen, Bildhauerei und Medienkunst mit dem Handeln der Menschen und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander. Dabei bezieht sich der Titel der Ausstellung auf das Zitat von Bertolt Brecht „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Die Ausstellung kann bis 9. August besucht werden. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

"Jeder nach seiner Fasson" in der Medizinischen Zentralbibliothek

„Bunte Palette“ nennen sich die Hobbymaler und Hobbymalerinnen aus dem „Herz-ASZ“ Kannenstieg, die in der Medizinischen Zentralbibliothek gezeigt wird. Die Ausstellung trägt den Titel "Jeder nach seiner Fasson". Die Arbeiten sind so vielfältig wie die Zusammensetzung der Gruppe, die aus neun Senioren und Seniorinnen besteht und die die Freude am kreativen Arbeiten eint.

Die Ausstellung kann bis 26. Juni 2024 in der Medizinischen Zentralbibliothek besichtigt werden. Geöffnet ist die Einrichtung im Haus 41 auf dem Universitätscampus in der Leipziger Straße 44 montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Baracke: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Ab 20 Uhr ist im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 Salsa angesagt.