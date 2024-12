4. DEZEMber Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Kabarett, Theater, Konzerte, Wissen und Kunst - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 4.12.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 4. Dezember 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

„One Violin Orchestra“ mit Nora Kudrjawizki im Magdeburger Hundertwasserhaus

Nora Kudrjawizki gibt am morgigen Mittwoch ein besonderes Weihnachtskonzert im Theater Grüne Zitadelle. Als Teil ihrer „One Violin Orchestra“-Tour nutzt die Künstlerin eine Loopstation, um mit Geige, Gesang und moderner Technik den Klang eines gesamten Orchesters zu erzeugen. Diese Technik ermöglicht es ihr, komplexe Klanglandschaften zu schaffen, die das Publikum begeistern.

Mit ihrer Performance hat sie bereits in der Vergangenheit, unter anderem beim MDR, das Publikum verzaubert. In Magdeburg wird sie nicht nur populäre Weihnachtslieder, sondern auch Coverversionen bekannter Musiker und eigene Songs präsentieren – von Beethoven bis Metallica ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Berlinerin hat in den vergangenen Jahren mehrere Alben veröffentlicht, darunter ihr neuestes Classic-Album, das auf Wunsch ihrer Fans entstanden ist. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr gemeinsame Auftritte mit Stars wie Billy Ocean und Ute Lempe.

"One Violin Orchestra" mit Nora Kudrjawizki beginnt am 4.12. um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

„Gretchen 89 ff“ mit den Kammerspielen in der Sudenburger Feuerwache

Die Kammerspiele haben morgen mit einem neuen Stück Premiere in der Sudenburger Feuerwache. Es handelt sich um eine Inszenierung von Lutz Hübners Stück „Gretchen 89 ff“. In der Geschichte geht es darum, was passiert, wenn ein Regisseur mit großen Visionen auf eine Schauspielerin mit eigenen Vorstellungen trifft, um die berühmte Kästchenszene aus Goethes „Faust“ zu proben? Ganz klar: Theater!

Für Andreas „Ente“ Mann ist die große Bühne der Traum schlechthin – weg aus dem beschaulichen Olvenstedt und hinauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten, mit der richtigen Partnerin an seiner Seite. Doch Victoria „Vicky“ ??? ist weit entfernt von der hilflosen Jungfrau, die er sich vielleicht vorgestellt hat. In der komödiantischen Auseinandersetzung liefern sich Michael Magel und Samanta Hinz ein humorvolles Duell ihrer Talente. Sie scheitern am jeweils anderen, wachsen aber gleichzeitig über sich hinaus. Dabei bleibt offen, ob Gretchen ihre Stricknadeln tatsächlich benötigt oder der Regisseur lieber mit einer Kettensäge arbeiten würde. Regieanweisungen aus dem Jenseits, Machtkämpfe, private Sorgen und technische Missgeschicke – vom Method Acting bis zum improvisierten Spiel ist alles möglich. Lutz Hübners Stück beleuchtet humorvoll die absurde Welt des Theaters, die von Regisseur Jochen Gehle auf der Bühne der Kammerspiele Magdeburg inszeniert wird.

"Gretchen 89 ff" am 4., 5., 11. und 12. Dezember ab 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Für die Vorstellung am 13. Dezember sind im Vorverkauf keine Karten mehr erhältlich.

"More than Words" mit Stefanie Hertel in der Magdeburger Pauluskirche

Am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, um 19.30 Uhr, gestaltet Stefanie Hertel gemeinsam mit Johanna Mross und Lanny Lanner ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert in die Pauluskirche in Magdeburg. Diese befindet sich in der Goethestraße 28.

Auch interessant: Karten gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket

Unter dem Namen "More than Words" präsentiert die Family-Band bekannte und eigene Weihnachtslieder in deutscher und englischer Sprache, darunter Klassiker wie „Driving Home for Christmas“ und „Stille Nacht“. Mit gefühlvollen Arrangements, harmonischem mehrstimmigen Gesang und einer großartigen Live-Band verspricht das Konzert einen festlichen Abend für die ganze Familie, der voller Musik, Besinnlichkeit und Weihnachtszauber steckt.

„Beethoven – Tage eines Lebens“ und Gespräch mit Günter Agde im Magdeburger Moritzhof

Zur Reihe „Film im Gespräch“ lädt das Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung Interessierte bei freiem Eintritt am Mittwoch, 4. Dezember, um 18 Uhr in das Kulturzentrum Moritzhof ein. Gegenstand der Veranstaltung wird der Film „Beethoven – Tage eines Lebens“ sein.

Die beschriebenen Episoden aus Beethovens Leben und Schaffen erstrecken sich über die Jahre 1813 bis 1819 in Wien – eine Zeit, in der der Komponist auf dem Höhepunkt seines Ruhms steht. Sein sinfonisches Werk „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria“ wird vom Publikum begeistert gefeiert. Doch Beethovens persönliches Leben ist von schwierigen Umständen geprägt: ständiger Geldmangel, Konflikte mit der Haushälterin, Bevormundung durch seine Brüder Johann und Karl, Überwachung wegen seiner demokratischen Ansichten und seine fortschreitende Taubheit.

Das Drehbuch des Films stammt von Günther Kunert (1929-2019). Der Schriftsteller hat eine Reihe von Drehbüchern für die Defa und das DDR-Fernsehen geschrieben. Zu seinen wichtigsten Filmarbeiten zählen: „Abschied“, „Das zweite Gleis“, „Seilergasse 8“, „Monolog eines Taxifahrers“ und „Fetzers Flucht“.

Im Anschluss des Filmes ist ein Gespräch mit Moderator Paul Werner Wagner und Filmhistoriker Günter Agde geplant. Agde hat kürzlich über Günther Kunert ein Buch veröffentlicht. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

"In einem tiefen dunklen Wald" im Magdeburger Opernhaus

Derzeit wird im Magdeburger Opernhaus das Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald" für ein Publikum ab 6 Jahren gezeigt. Unter anderem finden zwei Vorstellungen findet am 4.12. um 9 und um 11 Uhr in der Einrichtung im Universitätsplatz 9 statt.

Lesen Sie auch: Die Rezension der Magdeburger Volksstimme zum Stück

Die Geschichte: Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora ist das einzige Kind ihrer königlichen Eltern, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Bei der Wahl eines Bräutigams allerdings können sie es ihr nicht recht machen. Dafür hat die Prinzessin eine Idee: Sie möchte sich von einem gefährlichen Untier entführen lassen. Denn gegen ein solches kommt nur der mutigste Prinz an. Und den will sie heiraten. Allerdings muss das Untier Vegetarier sein, schließlich möchte Henrietta-Rosalinde-Audora nicht verspeist werden. Guter Plan! Sogleich verbreitet sich die Nachricht von der Entführung bis ins allerkleinste Königreich, nach Lützelburgen. Dort lebt Prinzessin Simplinella. Ihr ist es egal, dass ein männlicher Retter gesucht wird, schließlich fühlt sie sich mutig genug, gegen Ungeheuer zu kämpfen.

Effibody's Darling im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Effibody's Darling im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

In ihrer Inszenierung "Effibody’s Darling" bringt Regisseurin Annette Müller Theodor Fontanes Klassiker Effi Briest derzeit in einer modernen und provokanten Form am Theater Magdeburg auf die Bühne des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

In dieser One-Woman-Show, die ab 14 Jahren empfohlen wird, wird die Geschichte der jungen Effi Briest, die mit 17 Jahren den 20 Jahre älteren Baron von Innstetten heiratet, neu erzählt. Effi zieht mit ihrem Mann in das abgelegene Ostseebad Kessin, wo sie von gesellschaftlichen Zwängen, Langeweile und Ängsten geprägt wird. Das düstere Haus ihres Ehemanns, das als Spukhaus gilt, raubt ihr Schlaf und Lebensfreude, während der Landrat Instetten wiederholt betont, dass „eigentlich nichts“ zu befürchten sei – ohne zu erkennen, dass auch er von den Geistern der Vergangenheit verfolgt wird.

Annette Müller hinterfragt in ihrer Inszenierung das Unerledigte in Fontanes Werk und beleuchtet, wie die militaristische Männergesellschaft des 19. Jahrhunderts bis heute die Vorstellungen von Frauen und Männern prägt. Wie wirken sich diese gelebten Normen auf Denken, Fühlen und Handeln aus, und welche Schatten werfen sie auf die heutige Geschlechterwahrnehmung? Die Darstellerin Isabel Will nimmt das Publikum mit auf eine intime Reise durch Effis inneres Leben und zeigt auf, wie stark gesellschaftliche Normen und patriarchale Strukturen das Leben der jungen Frau bestimmen. Das Stück bietet dabei einen fokussierten und persönlichen Blick auf die Figuren und ihre Konflikte.

In der Rezension der Volksstimme hieß es unter anderem: „Annette Müller hinterfragt aus der heutigen Sicht die Rollenbilder, die durch eine patriarchale Gesellschaft geformt werden, und wie sie bis heute auf Frauen und Männer wirken. Durch die Interpretation als Ein-Frau-Stück bekommt die Erzählung einen fokussierten, intimen Blickwinkel auf Effis inneres Leben.“

Lesen Sie hier die komplette Rezension der Magdeburger Volksstimme zu "Effibody's Darling"

Karten für die One-Woman-Show "Effibody’s Darling" nach Theodor Fontane sind für den 4. und 27. Dezember sowie 3. Januar jeweils um 19.30 Uhr, während die Vorstellungen am 5. und 6. Dezember um 19.30 Uhr bereits ausverkauft sind. Restkarten sind für die Aufführung am 12. Januar 2025 erhältlich.

"Der kleine gelbe Hund" im Magdeburger Puppentheater

Stipendiatenkonzert im Magdeburger Konservatorium

Am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, findet um 19 Uhr ein besonderes Konzert der Stipendiaten der Stiftung Kunst- und Kultur der Stadtsparkasse Magdeburg statt. Die Veranstaltung wird im Konservatorium G. Ph. Telemann am Breiten Weg 110 abgehalten und bietet den talentierten Nachwuchsmusikern eine Bühne, um ihr Können zu präsentieren. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Das Programm umfasst klassische Musik, die von den Stipendiaten in Zusammenarbeit mit einem Symphonieorchester dargeboten wird. Es erwartet die Besucher ein musikalischer Abend, der sowohl durch die exzellente Leistung der jungen Künstler als auch durch das abwechslungsreiche Repertoire begeistert.

"Der kleine gelbe Hund“ im Magdeburger Puppentheater

"Der kleine gelbe Hund“ von Karin Eppler richtet sich an ein junges Publikum ab vier Jahren und erzählt eine charmante Geschichte über Freundschaft, Verantwortung und die Annäherung zweier unterschiedlicher Charaktere. Auf dem Spielplan steht es derzeit im Magdeburger Puppentheater. Es spielt Sabine Schramm.

Im Mittelpunkt steht Mona, eine Malerin, die in ihrem kleinen Häuschen lebt und ihre Ruhe liebt. Ihre Lieblingsfarbe ist Grau – von Blaugrau bis Steingrau. Eines regnerischen Morgens steht plötzlich ein kleiner gelber Hund namens Huhu vor Monas Tür, der mit herzzerreißendem Winseln um Einlass bittet. Mona, die das Wetter für ungemütlich hält, nimmt den durchnässten Hund mit ins Haus. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Huhu kein Interesse an Ruhe hat. Stattdessen sorgt der lebhafte Hund für jede Menge Aufregung: Er spielt, freundet sich mit einer Gummiente an und bringt Farbe in Monas graue Welt.

Doch die turbulente Energie des Hundes fordert ihren Tribut. Mona fühlt sich von Huhu überfordert, besonders als der Hund überall seine Nase hineinsteckt – in Kochtöpfe, Farbtuben und sogar auf den staubigen Dachboden, wo er ein lange gehütetes Geheimnis von Mona entdeckt.

Das Stück behandelt auf spielerische Weise Themen wie Vertrauen und das Aufeinandertreffen zweier Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Lebensvorstellungen. Es zeigt, wie der kleine Hund und die Künstlerin lernen, aufeinander zuzugehen und Verantwortung zu übernehmen.

Die Vorstellungen finden im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 am 4., 5. und 6.12. um 9 und 10.30 Uhr statt. Die Vorstellungen am 7.12. um 15 und 16.30 Uhr sind ausverkauft.

„Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“ im "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Tobias Hengstmann präsentiert am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, 19.30 Uhr, sein zweites Solo-Programm „Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“ auf der Bühne des Kabaretts „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg. Zur gleichen Zeit beginnen Vorstellungen am 14.12. um 15 Uhr sowie am 20. und 27.2. um 19.30 Uhr.

Der Abend verspricht eine Mischung aus Humor, Satire und tiefgründigen Beobachtungen über die politische Welt und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Hengstmann, der sich selbst als orientierungslos und dumm empfindet, schafft es jedoch immer wieder, aus schwierigen Situationen eine Pointe zu extrahieren – meist ganz unbewusst.

In seinem Programm geht es nicht nur um politische Themen, sondern auch um die Bedeutung des Blicks auf die Welt: Wer zu sehr stiert, übersieht vieles. So wird der Zuschauer auf eine humorvolle Reise durch die Absurditäten des Lebens und der Politik mitgenommen. Der Titel „Eine Vorstellung in Blau“ bleibt dabei rätselhaft – geht es um die Farbe der Jacke, den Zustand des Zuschauers oder vielleicht doch um die politische Richtung?

Hengstmanns humorvolle Auseinandersetzungen mit dem Thema werden durch Mazze Fest, den Sohn des Manni, ergänzt, der ebenfalls auf der Bühne mitwirkt.

Vokalensemble „InTakt“ gibt Konzert in Magdeburger St. Briccius Kirche

Am 4. Dezember 2024, ab 18.30 Uhr, lädt das Magdeburger Vokalensemble „InTakt“ zu einem festlichen Konzert unter dem Titel „Adventsfreude pur!“ in die St. Briccius Kirche in der Babelsberger Straße 2 ein. Das Programm umfasst traditionelle Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“ und moderne Stücke wie „Mary Did You Know“, ergänzt durch swingende Versionen von „Kling Glöckchen“ und „God Rest Ye Merry, Gentleman“. Das Konzert wird durch Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen, darunter Schwedisch, Französisch, Georgisch und Ukrainisch, bereichert.

Für festliche Instrumentalstücke sorgen aktuelle und ehemalige Chormitglieder. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

"Vom Nikolaus zum Weihnachtsmann" in der Magdeburger Stadtbibiliothek

Am 4. Dezember 2024 hält ab 17 Uhr der Historiker Michael Münchow einen Vortrag in der Magdeburger Stadtbibliothek, der sich mit den Ursprüngen der Weihnachtsbräuche befasst. Der Titel der Veranstaltung lautet "Vom Nikolaus zum Weihnachtsmann".

In seinem Vortrag geht Münchow der Frage nach, wer hinter dem Nikolaus steckt, woher die Tradition des Weihnachtsbaums stammt und wann der Weihnachtsstollen erstmals gebacken wurde.

Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 3 Euro. Die Stadtbibliothek befindet sich im Breiten Weg 109.

125 Jahre Hauptpost Magdeburg in der Volkshochschule

Am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, wird ein historischer Abend zu 125 Jahren der Hauptpost am Breiten Weg in Magdeburg angeboten. Die Veranstaltung, die von Gästeführer Siegfried K. Lorenz geleitet wird, erzählt die Geschichte des markanten Gebäudekomplexes, der von 1895 bis 1899 erbaut wurde und heute das Justizzentrum "Eike von Repgow" beherbergt. Der Bau, der weitgehend vom Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs verschont blieb, ist ein bedeutendes Beispiel neogotischer Architektur und prägt bis heute das Stadtbild.

Vor und während des Baus gab es jedoch politische Auseinandersetzungen, darunter Manipulationen des Magistra ts gegenüber der Reichspostverwaltung und Proteste von Denkmalpflegern, die den Neubau kritisierten. Der Komplex stand an der Stelle des Renaissancehauses Breiter Weg 213 sowie des legendären Restaurants „Zur Stadt Petersburg“ und der Deutsch-Reformierten Kirche.

Lorenz wird an diesem Abend interessante Details über die Entstehung des Gebäudes, die politischen Intrigen und die Geschichte der Post in Magdeburg teilen. Der Vortrag findet von 18 bis 19.30 Uhr in der Städtischen Volkshochschule, Raum 009, in der Leibnizstraße 23 statt. Anmeldungen sind online in der Einrichtung möglich.

Naturwissenschaftliche Abende im Museum für Naturkunde Magdeburg

Am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, finden im Museum für Naturkunde in Magdeburg zwei naturwissenschaftliche Veranstaltungen statt. Um 17.30 Uhr lädt die Fachgruppe Paläontologie zu einer Diskussion und Bestimmung von mitgebrachten Fossilien ein. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, ihre eigenen Funde vorzustellen und mit Experten zu besprechen. Der Austausch verspricht spannende Einblicke in die Welt der Paläontologie.

Zur gleichen Zeit bietet die Fachgruppe Ornithologie eine Veranstaltung mit Marcus Pribbernow an, bei der besondere Beobachtungen des Jahres 2024 thematisiert werden. Auch hier können Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen teilen und mehr über bemerkenswerte Vogelbeobachtungen erfahren.

Beide Veranstaltungen beginnen am Mitarbeitereingang des Museums für Naturkunde an der Danzstraße und bieten die Gelegenheit, sich mit Fachleuten aus den Bereichen Paläontologie und Ornithologie auszutauschen.

Führung durch „Die Elbe – Leben am Fluss“ in Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Am 4. Dezember 2024, um 10.30 Uhr, lädt der Fotoclub „magdeburger photographierer“ zu einer Führung durch ihre Ausstellung „Die Elbe – Leben am Fluss“ in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b in Magdeburg ein. Ein Mitglied des Fotoclubs wird dabei Einblicke in die Entstehung der Aufnahmen geben, die die Vielfältigkeit der Landschaft und das Leben am Fluss in Magdeburg zeigen, darunter Fotografien von Tieren, Bäumen und der Elblandschaft.

Der Eintritt beträgt 4,50 Euro. Ermäßigt ist die Teilnahme für 3 Euro möglich.

Literarischer Stammtisch in der Stadtteilbibliothek Florapark

Am 4. Dezember 2024, von 14.30 bis 16 Uhr, lädt die Stadtteilbibliothek im Flora-Park in Magdeburg alle interessierten Leser zum Literarischen Stammtisch ein. Neben einem Austausch über Bücher gibt es auch Lesetipps von den Mitarbeiterinnen der Bibliothek.

Eine Anmeldung ist erbeten und kann telefonisch unter 0391/7219550 oder per E-Mail an florabibo@web.de erfolgen. Der Florapark befindet sich im Olvenstedter Graseweg 37.

„Little Tibet“ im Magdeburger Pointfoto

Am 4. Dezember 2024, um 19 Uhr, zeigt Pointfoto in der Leipziger Straße 45a in Magdeburg den Reisevortrag und Film „Little Tibet“. Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine Trekkingtour durch die Hochalpine Region Ladakh/Kashmir, im Dreiländereck zwischen Pakistan, China und Indien, die aufgrund der tibetischen Flüchtlinge und der Residenz des Dalai Lama auch als „Little Tibet“ bekannt ist.

Der Vortrag zeigt das karge Leben der lokalen Bevölkerung, religiöse Bräuche, Klöster und eine herausfordernde Trekkingtour durch das wunderschöne Markhatal in dieser abgelegenen Region.

„Bilder ohne Titel - Tusche auf koreanischem Maulbeerbaumpapier“ in der Magdeburger Hochschulbibliothek

„Bilder ohne Titel - Tusche auf koreanischem Maulbeerbaumpapier“ mit Werken des Künstlers Werner Sasse wird derzeit in der Hochschulbibliothek im Gebäude 1 auf dem Magdeburger Campus in der Breitscheidstraße 2 gezeigt. Die Ausstellung läuft bis zum 19. Dezember und kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Diese sind Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr.

Werner Sasse wurde 1941 in Frankfurt/Main geboren und ist Professor für Sprache und Kultur Koreas. Er hat sich in Deutschland um die Koreanistik in herausragender Weise verdient gemacht. Unter anderem hatte er sowohl an der Ruhr Universität Bochum als auch an der Universität Hamburg die Gründungsprofessuren für dieses Fach inne.

Seitdem er im Jahre 2006 seinen Lebensmittelpunkt nach Korea verlegt hat, stellt er regelmäßig in verschiedenen Galerien und Ausstellungsstätten in Korea aus. Darüber hinaus waren seine Werke auch schon in den USA, Indien und China zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung in Magdeburg wird er zu Gast sein.

"Splitter" von Leyla Yenirce im Kunstmuseum Magdeburg

Leyla Yenirce präsentiert in ihrer Video- und Sound-Installation „Splitter“ das Porträt einer jungen Frau, die durch das Leben gezeichnet ist und sich mittels Lichtsteuerung vor fremden Blicken schützt. Die Arbeit thematisiert die Bedrohung von Frauen im kurdischen Freiheitskampf durch moderne Drohnentechnologie, die ihre Verstecke enttarnt. Die großformatige Installation in der Klosterkirche des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 wird von intensiven Klängen begleitet.

Gezeigt wird die Installation bis zum 12. Januar. Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. Die Feiertagsreglung: Am 24.12., 25.12. und 31.12. ist geschlossen, am 1.1. ab 13 Uhr geöffnet. An allen übrigen Feiertagen ist das Museum 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Yenirce, geboren 1992 in Qubînê, ist eine vielseitige Künstlerin, die in Berlin lebt und interdisziplinär mit Malerei, Skulptur, Video und Performance arbeitet. Ihre Werke thematisieren Feminismus, Krieg und weitere gesellschaftliche Themen. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ars Viva Preis 2023. Ihre Arbeiten wurden in renommierten Institutionen ausgestellt, und „Splitter“ bildet den Auftakt einer neuen Programmreihe im Kunstmuseum Magdeburg.

„Bei Licht besehen…“ mit Bildern von Dagmar Bornemann

In ihrer Ausstellung „Bei Licht besehen…“ präsentiert die Magdeburger Künstlerin Dagmar Bornemann in der Medizinischen Zentralbibliothek auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 seit 2021 entstandene Werke, die eine spannende Kombination aus „Schwarzmalerei“, farbintensiven Porträts und künstlerischen Collagen darstellen. Die Ausstellung kann bis zum 21. Dezember während der Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Diese sind Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Ein zentrales Element der Ausstellung ist Bornemanns Serie „Schwarzmalerei“. Hier experimentiert sie mit der besonderen Technik, Bilder zunächst im Dunkeln zu erschaffen, um sie später bei Licht zu betrachten und die entstandenen Formen zu einem Motiv zu verdichten. Trotz der Einschränkung auf die Farbe Schwarz entsteht dabei eine spannende, teils ungewohnte Bildwelt, die die Fantasie der Betrachter herausfordert.

In der Porträtserie „Alles ein Spiel“ nutzt die Künstlerin hingegen kräftige Farben und das quadratische Format, um ihre Motive lebendig und ausdrucksstark auf die Leinwand zu bringen. Einige großformatigere Arbeiten der Ausstellung sind durch Collagen und besondere Details ergänzt, beispielsweise durch bemaltes Papier, das Kleidung simuliert, oder skulpturale Elemente, die Gesichter verzieren.

Dagmar Bornemann, 1946 in Magdeburg geboren, war nach ihrem Studium viele Jahre als Lehrerin und Bibliothekarin tätig. Ihre Leidenschaft für die Kunst begleitet sie jedoch schon seit langem. In den letzten Jahren erweiterte sie ihre künstlerischen Fähigkeiten durch verschiedene Techniken, darunter Stein- und Holzbearbeitung sowie Arbeiten mit Ton und Papiermaché. Von 2009 bis 2019 war sie Mitglied der Malgruppe in der Feuerwache Magdeburg unter der Leitung von P. M. Heise, seit 2021 arbeitet sie in der Malgruppe im Thiem 20 in Magdeburg unter J. P. Heite. Bornemann beteiligte sich von 1996 bis 2022 an zahlreichen Gemeinschaftsausstellungen und realisierte mehrere Einzelausstellungen in Magdeburg.

Zu ihren Einzelausstellungen zählen unter anderem „Blind Date“ (2001) und „Date Two“ (2002) sowie „Im Augenblick“ (2011) und „Wo ist das Paradies?“ (2014).

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Scrooge" um 10.30 und 18 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für "Lasst uns in Frieden" um 15 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tageskasse.