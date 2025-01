4. FebrUAR Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Humor, Theater, Kino und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 4. Februar 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 28. Januar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Das Glenn Miller Orchestra in Magdeburger Johanniskirche

Das Glenn Miller Orchestra unter der Leitung von Uli Plettendorff ist in der Spielzeit 2024/25 auf Europa-Tournee und gibt am 4.2. in Magdeburg ein Konzert. Veranstaltungsort ist die Johanniskirche. Die Musiker präsentieren in großer Big-Band-Besetzung Originalarrangements zeitloser Klassiker.

Zu hören sein werden Titel wie „In The Mood“, „Pennsylvania 6-5000“, „Rhapsody In Blue“, „Leroy Brown“ und „Sentimental Journey“. Der Sound dieser Ära wird durch präzise Darbietung und mitreißende Spielfreude authentisch wiedergegeben. Seit der Gründung prägt das Glenn Miller Orchestra die Musikgeschichte mit unverwechselbaren Arrangements und eingängigen Melodien. Die Kombination aus swingenden Rhythmen, harmonischer Präzision und energiegeladenem Spiel begeistert bis heute ein breites Publikum. Der Klang der Big Band bringt das Lebensgefühl der 40er und 50er-Jahre zurück und macht jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Das Konzert findet am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Johanniskirche Magdeburg, Johannisbergstraße 1, statt.

"Das Naturtheater von Oklahoma" im Magdeburger Schauspielhaus

Im Rahmen der Reihe „Kosmos“ zeigt das Theater Magdeburg im Schauspielhaus derzeit „Das Naturtheater von Oklahoma“ nach Motiven von Franz Kafka in einer Inszenierung von Vanessa Rust und in der Regie von Ilario Raschèr uraufgeführt. Die Produktion richtet sich an Zuschauer ab 15 Jahren. Auf der Bühne agieren Iris Albrecht, Viktor Bashmakov, Marie-Joelle Blazejewski und Robert Lang-Vogel. Der Protagonist stößt am Ende seiner Reise einer Werbung für das Naturtheaters. Die Gruppe wirbt mit dem Versprechen, dass jeder willkommen ist und gebraucht wird. In der Hoffnung, endlich irgendwo anzukommen, begibt er sich auf den Weg zur Bühne. Doch dieser scheint endlos. Die wartenden Künstler sind einschüchternd, die Abläufe unklar, und während alle um ihn herum eine Aufgabe haben, bleibt für Karl vieles unverständlich. Die Inszenierung greift Themen wie Alpträume und Orientierungslosigkeit auf.

Vanessa Rust entwirft Räume des Übergangs, die Unsicherheit erzeugen und ein unheimliches Potenzial entfalten. Kosmos ist ein Format, das in jeder Spielzeit einer künstlerisch arbeitenden Person außerhalb des Regiefachs eine Spielplanposition einräumt. Die Regie übernimmt dabei nicht die übliche zentrale Funktion, sondern das Konzept wird von einer anderen künstlerischen Perspektive geprägt. Die Inszenierung erkundet, wie Menschen sich in unbekannten Strukturen orientieren und welche Dynamiken in Übergangsräumen entstehen. Durch Kafkas Motive wird ein Gefühl von Fremdheit und Identitätsverlust vermittelt. Das Stück lädt dazu ein, über gesellschaftliche Erwartungen, Zugehörigkeit und den Wunsch nach einem Platz in der Welt nachzudenken.

"Das Naturtheater von Oklahoma" wird am 4., 16. und 28. Februar sowie am 14. März um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, gezeigt.

Vernissage zu "Magische Schönheit" in Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Magische Mathematik" zur Schönheit der Mathematik findet vom 4. bis zum 28. Februar in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 statt. Die Ausstellung wird vom Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule organisiert und von Heidemarie Bräsel kuratiert.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Dienstag, dem 4. Februar, von 17 bis 18 Uhr statt.

Führung durch das Magdeburger Stasi-Archiv

Die öffentliche Archivführung "Unterwegs im Archiv" beginnt am 4. Februar um 17 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7. Der Eintritt ist frei.

Während des Rundgangs erhalten die Teilnehmenden Einblicke in Umfang und Art der Überlieferung der Staatssicherheit im ehemaligen Bezirk Magdeburg. Beschäftigte des Archivs erläutern die Struktur und den Inhalt der Stasi-Unterlagen. Ausstellungsmaterial sowie Beispielakten Inoffizieller Mitarbeiter und Betroffener vermitteln ein Bild von der Arbeitsweise der Staatssicherheit.

Die Führung dauert etwa 90 Minuten. Vor Ort besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Hierfür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich. Zudem können Besucherinnen und Besucher, die bereits einen Antrag gestellt haben, Fragen zur Bearbeitung stellen.

Kulinarisches Gespräch im Magdeburger Schauspielhaus

Ein kulinarisches Gespräch am Herd steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Termin ist am Dienstag, dem 4. Februar 2025, um 19.30 Uhr. Unter dem Titel "Missing Things – oder was fehlt" wird die Verbindung zwischen Sehnsucht und kulinarischen Erinnerungen thematisiert.

Die Veranstaltung ist eine Produktion der Bürger:innenBühne und behandelt die Frage, was Menschen mit bestimmten Gerichten verbinden. Dabei stehen Teigtaschen im Fokus, die in verschiedenen Kulturen unter unterschiedlichen Namen bekannt sind. Beispiele dafür sind Maultasche, Pierogi, Boraki, Empanada oder Wan Tan. Die Teilnehmenden setzen sich mit den jeweiligen Traditionen auseinander und tauschen sich über persönliche Erinnerungen aus.

Literaturklub des Theaters Magdeburg lädt ein

Der Literaturklub am Schauspielhaus wurde 2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich Literaturinteressierte ein- bis zweimal monatlich, um sich über ein zuvor gemeinsam ausgewähltes Werk auszutauschen. Die Auswahl reicht von Klassikern bis hin zu zeitgenössischer Literatur, wobei verschiedene Zeiten und Kontinente erkundet werden. Dabei werden nicht nur die Inhalte der Bücher diskutiert, sondern auch die Zeitumstände ihrer Entstehung sowie die Biografien der Autorinnen und Autoren.

Die Treffen bieten die Möglichkeit, aktuelle Inszenierungen des Theaters mit dem Gelesenen zu verknüpfen und dadurch neue Perspektiven zu gewinnen. Interessierte sind eingeladen, mit eigenen Vorschlägen oder einfach mit Freude am Lesen teilzunehmen. Die Treffen finden in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straß 64 statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an bo.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich.

Die nächsten Termine sind am Dienstag, 4. Februar 2025, um 19.30 Uhr mit "Das Glück der kalten Jahre" von Maryna Bunda, am Dienstag, 25. Februar 2025, um 19.30 Uhr mit "Der Erwählte" von Thomas Mann, am Dienstag, 25. März 2025, um 19.30 Uhr mit "Was man von hier aus sehen kann" von Mariana Leky, am Dienstag, 8. April 2025, um 19.30 Uhr mit "Krieg der Welten" von H.G. Wells und am Dienstag, 29. April 2025, um 19.30 Uhr mit "Flauberts Papagei" von Julian Barnes.

Ideensuche für Magdeburger Wissenschaftshafen

Ein inspirierendes Kulturprogramm für den Wissenschaftshafen wollen die Mitglieder eines Forschungsprojektes gemeinsam mit den Magdeburgern entwickeln. Hierfür laden sie am 4. Februar zu ihrem dritten Town-Hall-Meeting (Bürgertreffen) auf den Forschungscampus „Stimulate“, Otto-Hahn-Straße 2.

Das Treffen soll in einem offenen Messeformat stattfinden und vielfältige Möglichkeiten zum kreativen Austausch bieten. Neben Impulsen zur kulturellen Transformation erwarten die Teilnehmer spannende Stationen, darunter Galerien zum Zwischennutzungskonzept Wissenschaftshafen, aber auch ein Film mit Gesprächen zu „Der Mann, der Bäume pflanzte“ (Frédéric Back, 1987), Mitmachstationen zum urbanen Gartenbau, Wissensparcours mit Wissenstheke, eine Ausstellung der Fotografin Caroline Hake und Führungen durch die Transfer-Ausstellung.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist über Eventbrite oder per E-Mail an transscape@ovgu.de wünschenswert. Für Familien gibt es eine Kinderbetreuung im Eltern-Kind-Zimmer des Campus.

Podiumsdiskussion "Es geht um mehr" in Magdeburg

Die Podiumsdiskussion "Es geht um mehr" zur Bundestagswahl 2025 findet am 4. Februar 2025 von 19 bis 21 Uhr im mach|werk im Breiten Weg 114a statt. Veranstalter ist der Presseclub Magdeburg in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren Magdeburg.

Im Fokus der Diskussion steht die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Neben einem möglichen Richtungswechsel werden zentrale politische Themen diskutiert. Zu Gast sind Tino Sorge (CDU), Martin Kröber (SPD), Dennis Jannack (Die Linke), Robin Neubauer (FDP) und Peter Dittmann (Bündnis 90/Die Grünen).

"Mystisches Sachsen-Anhalt" mit Fotografien von Susanne Scharfenberg

Die Ausstellung "Mystisches Sachsen-Anhalt" von Susanne Scharfenberg wird derzeit im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg gezeigt. Die Fotografin entführt die Besucher in eine düstere und zugleich faszinierende Welt, in der bekannte Sehenswürdigkeiten und Landschaften Sachsen-Anhalts in ein mystisches Licht gerückt werden.

Für ihre Aufnahmen besuchte Susanne Scharfenberg mit ausgewählten Models Orte wie die Sandsteinhöhlen bei Blankenburg, die Roseburg nahe Ballenstedt, die Teufelsmauer und eine alte verfallene Kirche. Mit Nebel, Kerzen und aufwendigen Kostümen schuf sie eine stimmungsvolle, geheimnisvolle Atmosphäre. Die eindrucksvollen Bilder entstanden nicht nur durch sorgfältige Planung vor Ort, sondern auch durch stundenlange digitale Nachbearbeitung, in der die Künstlerin ihrer Kreativität freien Lauf ließ. Das Ergebnis sind einmalige Fotografien, die durch Ästhetik und Detailreichtum begeistern.

Die Ausstellung ist bis 28. Februar geöffnet und kann montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 14 Uhr besucht werden.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Hase und Igel" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten erhältlich.