Musik, Party, Kabarett, Literatur und mehr stehen unter anderem am 4.7.2024 auf dem Programm in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Delphine Maillard gibt in Magdeburg in Konzert.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 4. Juli 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Delphine Maillard und "Soleil d’hiver" im Magdeburger Moritzhof

Delphine Maillard ist am Donnerstag mit einem Konzert unter dem Titel "Soleil d’hiver" im Magdeburger Moritzhof zu Gast. Das Konzert findet im Rahmen der "Franko.Folie! Französische Tage 2024" im Innenhof statt. Der Eintritt ist frei, und es gibt Steh- und Sitzplätze nach dem Prinzip „First come, first served“.

Geboren und aufgewachsen in Paris, zog Delphine Maillard im Alter von 13 Jahren nach Tours. Mit 16 Jahren begann ihre musikalische Reise mit dem Kauf ihrer ersten Bassgitarre. Nach dem Abitur studierte sie Literatur und Sprachen, entwickelte eine Leidenschaft für das Schreiben und lernte Musik, unter anderem bei Olivier Carole. Mit 20 Jahren absolvierte sie eine Ausbildung in Jazz und Pop Musik an der Schule Jazz à Tours, begann zu schreiben und zu komponieren und lernte dort ihren zukünftigen Ehemann, den Künstler Ewen Gur, kennen. 2008 zogen sie gemeinsam nach Berlin, wo Delphine mit dem Singen begann und ihren eigenen Stil aus Chanson, Jazz und Pop entwickelte, wobei der Bass stets im Mittelpunkt stand. Parallel dazu ist sie als Bassistin für Pop-, Jazz- und Weltmusikgruppen tätig.

Die Single „Soleil d’hiver“ (Wintersonne) kündigt ihr neues Album an, das in diesem Jahr erscheinen soll und von Berlin im Winter sowie den kurzlebigen Beziehungen in der Stadt erzählt. Bei diesem neuen Album wird Delphine von dem Gitarristen Dirk Homuth begleitet, wie schon seit ihrem Debüt.

Das Konzert beginnt diesen Donnerstag, 4. Juli, um 21 Uhr im Moritzhof. Dieser befindet sich im Moritzplatz 1.

Fenni liest im der Magdeburger Stadtbibliothek aus "Ein Bild, das keine Farbe hat"

Am 4. Juli 2024 beginn im 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in Magdeburg eine Lesung der Autorin Fenja Lea Rübenhagen, kurz Fenni. Die Lesung wird musikalisch von Jessica Denecke begleitet.

Sie liest aus ihrem Debütroman "Ein Bild, das keine Farbe hat". Der Roman erzählt die Geschichte der 15-jährigen Miriam, die eines Tages von Zuhause ausreißt. Ohne zu wissen warum, begibt sie sich auf eine Reise ins Unbekannte und findet dabei nicht nur einen neuen Freund, sondern auch sich selbst. Die Autorin wirft in ihrem Werk einen jugendlichen und dennoch philosophischen Blick auf die großen und kleinen Fragen des Lebens.

Fotoausstellung im Magdeburger Moritzhof

Éric Vazzoler präsentiert "Meine Heldinnen / Mes héroïnes", eine Ausstellung von Porträts und Kommentaren französischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sportlerinnen, einschließlich Para-Athletinnen und Sportlerinnen der Special Olympics. Obwohl nicht alle an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen werden, wurde das Projekt vom Organisationskomitee #Paris2024 mit dem Label „Olympiade culturelle Paris2024“ ausgezeichnet. Insgesamt hat Vazzoler 60 Porträts in vier Ländern erstellt und zusammengestellt.

Die Sportlerinnen wurden gebeten, persönliche, weibliche Beiträge zu ihren Porträts zu schreiben, die im Katalog gesammelt und übersetzt wurden. Diese Kommentare thematisieren die Unwägbarkeiten des Spitzensports, Herausforderungen, Verletzungen, erbrachte Opfer, hormonelle Störungen, sexuellen Missbrauch im Sport und weitere Aspekte.

Die Ausstellung ist vom 4. Juli bis 18. August in der HofGalerie zu sehen. Die Vernissage findet am 4. Juli um 19:30 Uhr statt.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen am 11., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zeigt derzeit „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz. Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Ausstellung kann vom 2 Juni bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

Luises Garten: Jeden zweiten Donnerstag ab 17 Uhr hat Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall zur Party "Metamorphosis" geöffnet. Mit dabei sind dieses Mal Gewagt und Maßgeschneidert, Pimenta und Alexa.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel, "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Restkarten sind jeweils eventuell an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.