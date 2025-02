4. märz Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Puppentheater, Wissen, Party und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 4. März 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 4. März 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Puppentheater Magdeburg zeigt „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit

Das Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 präsentiert „Nur ein Tag“, ein Stück von Martin Baltscheit für Menschen ab sechs Jahren. Die Inszenierung übernimmt Nis Søgaard, während Jana Barthel für die Ausstattung verantwortlich ist. Die Puppen wurden von Magdalena Roth gestaltet, die Choreografie stammt von Alexander Semenchukov. Richard Barborka leitet die musikalische Gestaltung, Petra Szemacha zeichnet für die Dramaturgie verantwortlich. Auf der Bühne sind Florian Kräuter, Linda Mattern und Leonhard Schubert zu sehen.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen ein Fuchs und ein Wildschwein, die ihren Urlaub genießen möchten. Unerwartet schlüpft eine Eintagsfliege, die nicht weiß, dass ihr nur ein Tag bleibt. Die beiden Tiere entscheiden, ihr die Wahrheit vorzuenthalten und erzählen stattdessen, dass der Fuchs bald sterben müsse. Die Fliege nimmt sich vor, ihm den schönsten Tag seines Lebens zu bereiten. Während sie das Glück des Moments auskostet, rückt dennoch der Moment der Wahrheit näher.

„Nur ein Tag“ wird am Dienstag, den 4. März, um 9 und um 11 Uhr sowie am Mittwoch, den 5. März, um 11 Uhr aufgeführt. Weiterer Termin ist am Samstag, den 8. März, um 15 Uhr. Die Termine am 5. und 6. März, um 9 Uhr sind ausverkauft. Gegebenenfalls sind noch Tickets an der Abendkasse erhältlich.

Jens Siegert und die Zukunft Russlands in der Stadtbibliothek Magdeburg

Eine Lesung mit Jens Siegert unter dem Titel „Wohin treibt Russland?“ beginnt am 4. März 2025 in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt.

Jens Siegert, Journalist und Politikwissenschaftler, beleuchtet die politische Entwicklung Russlands und die Frage, wie es nach Wladimir Putins Ende weitergehen könnte. In seiner Lesung präsentiert er verschiedene Szenarien zur Zukunft Russlands und deren mögliche Auswirkungen auf den demokratischen Westen. Sie geht der Frage nach, ob Putins Politik das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen nachhaltig zerstört hat oder ob es nach seinem Ende Raum für einen demokratischen Wandel gibt.

Siegert wird auch die politischen Strukturen und die Gesellschaft Russlands analysieren. Dabei geht es unter anderem um die Rolle der russischen orthodoxen Kirche, die patriarchalische Zivilgesellschaft sowie die traditionelle Spaltung zwischen Volk und Macht. Diese Themen sind zentrale Elemente seines Sachbuches, das fundierte Einblicke in die Geschichte und Gegenwart Russlands gibt und Möglichkeiten für eine demokratische Zukunft aufzeigt.

Führung im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg

Die Magdeburger Außenstelle des Stasi-Unterlagen-Archivs in der Georg-Kaiser-Straße 7 bietet eine Führung für Interessierte an. Während eines Rundgangs erhalten die Teilnehmenden Einblick in den Aktenbestand der ehemaligen Bezirksverwaltung. Beschäftigte der Außenstelle erläutern die Struktur und den Inhalt der Stasi-Unterlagen. Ausstellungsmaterial und Beispielakten veranschaulichen die Arbeitsweise der DDR-Staatssicherheit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine Akteneinsicht zu beantragen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich.

Die Führung findet am Dienstag, den 4. März, um 17 Uhr statt und dauert etwa 90 Minuten. Bei Gruppen ab etwa zehn Personen wird um vorherige Anmeldung gebeten. Der Eintritt ist frei.

Partys in Magdeburg

Auch am Dienstag wird in Magdeburg gefeiert. Hier zwei Ideen zum Ausgehen.

Buttergasse: Ein Studententag samt Afterworkparty findet in der Buttergasse im Alten Markt 13 statt. Beginn ist um 23 Uhr.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Margitta Thorwirth – Vernissage "Metamorphosen im Refugium" Magdeburg

Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth eröffnet. Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor. Die Vernissage beginnt am 4. März um 19 Uhr.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in Thorwirths gestalterischen Prozess und ihre Art, durch Kunst den Alltag zu reflektieren. „Für mich bedeutet subtiles Lauschen und kreatives Tun, dem Alltag ein Stück Magie zu entlocken“, erklärt die Künstlerin. Sie beschreibt die Kunst als eine Form der Kommunikation, die über den Verstand hinausgeht und Herz sowie Seele berührt.

Thorwirth, die ihren jugendlichen Traum eines Grafik-Studiums nicht verwirklichen konnte, widmete sich trotz der familiären und beruflichen Verpflichtungen über 45 Jahre lang der kreativen Arbeit. Sie eignete sich autodidaktisch verschiedene handwerkliche Techniken an und nahm seit 1976, mit Unterbrechungen, an Kursen und Workshops bei Magdeburger Künstlern teil. Diese begleiteten sie in ihrer Entwicklung und vermittelten grundlegende Techniken und Gestaltungsprinzipien in den Bereichen Zeichnen, Malerei, Druckgrafik und Komposition.

Das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

"Fisch Malen!" mit Bildern von Beate Schoppmann in Magdeburger Galerie Himmelreich

Eine Ausstellung "Fisch Malen!" mit Bildern von Beate Schoppmann wird in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b, Ecke Danzstraße, gezeigt. Die Schau läuft bis zum 21. März. Die Galerie Himmelreich ist geöffnet von Dienstag bis Freitag zwischen 11 und 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Besuche außerhalb der regulären Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich.

Präsentiert wird eine Auswahl von Malereien, die über mehrere Jahre entstanden sind, sowie neueste Werke der Künstlerin. Die Arbeiten befassen sich nicht mit der Darstellung bestimmter Motive, sondern mit der Malerei selbst. Ausgangspunkt sind Gesehenes und Erlebtes, wobei Oberflächen und Strukturen eine zentrale Rolle spielen. Gegenständliche Bezüge bleiben weitgehend erhalten, während Perspektive und Anatomie den Erfordernissen des künstlerischen Schaffensprozesses folgen.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Traumfresserchen" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten erhältlich.

Abgesagt wurde „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ im Schauspielhaus.