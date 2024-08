Musik, Wissen und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 4.9.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 4. September 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Carillonkonzert im Magdeburger Rathaus

Zum Abschluss der diesjährigen Sommersaison findet das letzte Carillonkonzert am 4.9., 18.00 Uhr, im Innenhof des Rathauses statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

"Genießen Sie die Melodien, die der Magdeburger Carillonneur Frank Müller gemeinsam mit Anne Scheschonk aus den 47 Bronzeglocken im Innenhof des Rathauses auf die Zuhörer herabzaubert", heißt es in einer Einladung.

Naturwissenschaft: Vorträge über das Wattenmeer und über Fossilien in Sachsen-Anhalt

Zwei Fachgruppen laden für den 4.9. zu Vorträgen ins Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Mitarbeiterzugang auf der Front des Museums in der Danzstraße.

Die Fachgruppe Ornithologie trifft sich zu einem Vortrag über „Beobachtungen im Wattenmeer“. Referenten sind W. Kuntermann und Marcus Pribbernow aus Magdeburg.

Die Fachgruppe Paläontologie beschäftigt sich mit „Neuem zur Spurenfossilforschung in Sachsen-Anhalt“. Vortragende sind Daniel Falk vom University College Cork, Dr. Michael Buchwitz vom Museum für Naturkunde Magdeburg und Anna Schöneberger von der Universität Bonn.

„Glaube und Krise" ist Thema im Magdeburger Roncallihaus

Am Mittwoch, den 04.09. um 19 Uhr findet die Veranstaltung „Glaube und Krise - Neues aus dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg“ mit Tristan Schaub statt.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt durchgeführt und findet im Roncalli-Haus in der M.J.-Metzger-Straße 12/13 statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter der Telefonnummer 0394 - 99 97 64 40 vorgenommen werden.

Ausstellung "Synagogen in Polen und der Ukraine" im Magdeburger Moritzhof

Die Ausstellung "Synagogen in Polen und der Ukraine" von Marc Sagnol wird bis 18. September in der HofGalerie des Moritzhofs am Moritzplatz zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Marc Sagnol präsentiert die Ergebnisse seiner Reisen durch Polen und die Ukraine, auf denen er die Überreste jüdischer Kultur und Architektur, insbesondere ehemaliger Synagogen, dokumentierte. Seine Fotografien zeigen unter anderem Synagogen und jüdische Friedhöfe in Łódź, Rzeszów, Włodawa, und Zholkva. Die Fotos wurden mit einer analogen Kamera aufgenommen und von Sergej Shvedenko entwickelt.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein.

Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik. Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert. Am 4.9. spielt Thomas Schlüter Flöte und Dorlies Bunge Orgel.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

„Welcome to Iran“ im Magdeburger Pointfoto

Am 4. September 2024 um 19 Uhr findet im Pointfoto, Leipziger Str. 45a in Magdeburg gegenüber der Uniklinik, ein Reisevortrag unter dem Titel „Welcome to Iran“ statt. Beleuchtet wird die Faszination des Irans, eines Land, das oft von Vorurteilen geprägt ist. Während der Reiseplanung tauchen immer wieder Fragen wie „Was wollt ihr denn da?“ oder „Wie kann man denn da nur Urlaub machen?“ auf. Viele Menschen haben den Iran nicht besucht und kennen das Land kaum, was zu einem schlechten Image führt.

Der Vortrag bietet die Gelegenheit, die Erlebnisse und Eindrücke von Persien zu entdecken, vermittelt durch eine Botschaft der Iraner selbst. Der Iran beeindruckt mit seiner Größe, den phänomenalen Landschaften und der uralten Kultur. Die Gastfreundschaft der Menschen, die überall mit offenen Armen empfangen und Hilfe anbieten, wird ebenso thematisiert. Die Reise führte über 30 Tage und 3000 Kilometer per Bus, Zug oder Anhalter durch das Land, stets sicher und ohne Gefahr.

Tickets können bis zum 31. August zum Preis von 7,50 Euro in Vorkasse erworben werden. Danach gelten die regulären Preise bzw. der Preis an der Abendkasse von 10,00 Euro.

Rebekka Weiler und Kyra Groh zu Gast in Magdeburg

Die beiden Autorinnen Rebekka Weiler (Somebody to Hold - Northern Hearts) und Kyra Groh (Farbenrauschen - Sweet Lemon Agency) kommen nach Magdeburg. Sie sind am 4.9. ab 20.15 Uhr im Thalia im Allee-Center zu Gast.

Die beiden stellen im Gespräch ihre neuen Werke vor und laden ein, in ihre Geschichten und Charaktere einzutauchen.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führungen in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke.

Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr. Das Gebäudeensemble des Museums zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Textile Kunst von Heidi Groth in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Magdeburger Textilgestalterin Heidi Groth stellt bis 9. Oktober ausgewählte Arbeiten in der Medizinischen Zentralbibliothek der Uni Magdeburg auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 aus. Der Eintritt ist frei.

Heidi Groth wurde 1940 in Thüringen geboren. Nach Abschluss der Schule absolvierte sie eine Tischlerlehre, bevor sie von 1959 – 1963 Innenarchitektur an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg studierte.

In den 1970iger Jahren begann sie autodidaktisch kleinere Stickereien zu fertigen. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst Applikationen, Patchwork-Wandbehänge, Collagen, Stickereien und Assemblagen. Sie präsentierte ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Heidi Groth ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler.

Für die aktuelle Ausstellung hat die Künstlerin eine Auswahl ihres Schaffens zusammengestellt.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Mittwochs wird die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 in der warmen Jahreszeit jede Woche zum "Home sweet Home". Die Party beginnt um 18 Uhr. Am 4.9. sorgt Julita Just für die Musik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: DJ Bugs legt auf, was die Gäste sich wünschen. Termin ist am 4.9. ab 20 Uhr im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Lasst uns in Frieden" mit Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz ab 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.