Magdeburg - Die Magdeburger Clubs bieten auch dieses Wochenende ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengetragen.

Barsol: „Your Night“ heißt es Freitag und Sonnabend im Barsol in der Leiterstraße 1. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Ellen Noir: Im Buckauer Bahnhof beginnt am Freitag der zweitägige Underground Rave. Am ersten Abend um 22 Uhr stehen auf dem einen Floor Hardtekk und Hardtechno mit Eycer, Fabitekk, Cheapex, Echse, Benzn, Pitti Pepp, Fehlfunktion, Setrixx, Synthetik und Rango Exe, auf dem anderen Tekk, Hardtekk und Uptempo von CZ Kind, Bassbilanz, Posion Ivy, Kiefa, Druckmacher, Togs, Icaruzzz und Der Verknickte im Fokus. Am Sonnabend ab 22 Uhr legen auf dem einen Floor Hatred, Luzzifer, Hochtöner, Phiesi & Abzocka, Massaker und Pitti Pepp, auf dem anderen Hannibal, SKG, Trypsin', Q. A. Medialis, Bxrnout, Schramme, Krause, Dampfer und Tekknoclown die Musik auf.

Boys’n’Beats: „MC Lakuza is in da House“ ist der Freitagabend ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, überschrieben. „Paillette oder was?“ steht am Sonnabend auf dem Programm. Der DJ legt Hits der letzten Jahrzehnte und aus den aktuellen Charts auf.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnen im Down Town Club im Breiten Weg 227 die Partys. Am Freitag steht der „Friday Drip“ mit DJ Coop und Black, 808 und Deutschrap auf dem Programm, am Sonnabend „Die ultimative Chartparty“ mit DJ Senor Hemp.

Café Treibgut: „House meets Schlager“ ist am Sonnabend im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 Thema. Beginn ist um 19 Uhr.

Idol: Eine Ü30-Party hat das Idol im Rennebogen 177 im Angebot. Beginn ist am Sonnabend um 21 Uhr.

Factory: „The Legendary Dark Saturday“ beginnt um 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Auf dem einen Floor legt DJ Dark Rebell All Times Dark und Gothic Classix, EBM und Elektro, im anderen Floor ist DJ Steineiche mit Pagan Dance, Mittelalter und Gothic Classix am Start.

Insel der Jugend: „King Kong Kicks meets Team 80s and you“ heißt es am Samstag ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Gespielt werden Indie-Pop auf dem einen und 80er-Jahre-Musik auf dem anderen Floor.

Prinzzclub: Am Sonnabend ab 23 wird im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a der „Throwback Saturday - 90's & 2000er Kids“ gefeiert. DJ Seth führt die Besucher „durch das Jahrzehnt der Alcopops und Arschgeweihe“.

Geheimclub: Unter dem Motto „Never Stop“ steigen in den Nächsten zum Sonntag im Geheimclub in er Münchenhofstraße 37 die Partys. Beginn ist um Mitternacht.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Universitätsplatz hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.