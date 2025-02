Humor, Kunst, Wissen, Party und Puppentheater - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 5.3.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 5. März 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Konzert von Brunke in Magdeburg im Moritzhof

Brunke präsentiert auf der „Sonnenbrand Tour 2025“ neue Musik und gibt ein Konzert in Magdeburg. Es beginnt am Mittwoch, den 5. März 2025, um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Mit dem Lied „Wachstumsschmerz“ hat Brunke eine neue Single veröffentlicht, die sich thematisch mit dem Erwachsenwerden und seinen Herausforderungen auseinandersetzt. Die Musik verbindet organische Klänge mit einem Indie-Sound, der von seinen Wurzeln auf der Nordseeinsel Juist geprägt ist. Das neue Material setzt diesen Stil fort und behandelt Themen wie die Suche nach Heimat und das Gefühl der Orientierungslosigkeit.

Brunke konnte mit dem Album „Versuchen & Scheitern“ im Oktober 2023 Platz 49 der deutschen Charts erreichen. Eine Tournee durch zehn Städte folgte. Sein musikalischer Stil hat sich dabei weiterentwickelt. Durch die Gründung des eigenen Labels „Brunke Records“, das von Sony Music Germany vertrieben wird, kann er seine Veröffentlichungen selbst steuern.

Die musikalische Unabhängigkeit zeigt sich auch in der neuen Produktion. Die Inhalte reflektieren persönliche Erfahrungen und greifen die Höhen und Tiefen junger Erwachsener auf. Der Sound bleibt authentisch und ungekünstelt. Die kommenden Veröffentlichungen vertiefen diesen Ansatz weiter.

Stadtbibliothek Magdeburg zeigt kalligraphischen Kunstkalender der Kritzelstube

Die Kritzelstube Magdeburg präsentiert in der Stadtbibliothek Magdeburg, Zentralbibliothek, eine Ausstellung mit den Monatsblättern ihres kalligraphischen Kunstkalenders 2025. Die Vernissage beginnt am 5. März 2025 um 17 Uhr.

Der Kalender steht unter dem Motto "Jeder Abschied ist ein Anfang" und enthält kalligraphisch gestaltete Texte von Gisela und Kirsten Steineckert. Die Ausstellung zeigt die künstlerische Umsetzung dieser literarischen Beiträge in kalligraphischen Werken.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Gestaltung und Typografie der Monatsblätter näher zu betrachten. Die Stadtbibliothek Magdeburg befindet sich am Breiten Weg 109.

Kabarett Hengstmanns in Magdeburg: „Nicht von schlechten Eltern“

Das Kabarett-Duo HengstmannBrüder präsentiert an mehreren Terminen im März 2025 sein Programm „Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37. Vorstellungen finden am 2. März um 15 Uhr sowie am 5. und 8. März jeweils ab 19.30 Uhr statt.

Sebastian und Tobias Hengstmann stehen seit 2003 gemeinsam auf der Bühne und blicken nun auf 20 Jahre Kabarett zurück. In ihrem 19. Programm reflektieren sie politische, wirtschaftliche und persönliche Ereignisse aus den vergangenen zwei Jahrzehnten – humorvoll, musikalisch und mit einem Mix aus neuen Inhalten und Rückblicken.

Das Jubiläumsprogramm verbindet Elemente aus einem klassischen Kabarettabend mit autobiografischen Momenten. Dabei setzen die Brüder auf spontane, pointierte und unterhaltsame Darbietungen.

Mückenwirt Magdeburg: Heinz-Erhardt-Dinner mit Andreas Neumann

Der Parodist Andreas Neumann präsentiert am 5. März 2025 ab 18 Uhr im Mückenwirt, An der Elbe 14, zum einem niveauvollen Dinner einen Abend mit den Werken von Heinz Erhardt. Neben klassischen Darbietungen enthält das Programm auch neue Texte, die Neumann eigens für seine Show entwickelt hat. Die Veranstaltung wird durch ein mehrgängiges Menü ergänzt, das im Kartenpreis enthalten ist. Eine Sitzplatzreservierung und ein Aperitif sind ebenfalls inbegriffen.

In seinem Programm interpretiert Neumann die humorvollen Texte des Wirtschaftswunderkomikers und gibt weitere bekannte Stimmen aus Film und Fernsehen zum Besten. Zu den von ihm parodierten Persönlichkeiten gehören unter anderem Heinz Rühmann, Hans Moser, Theo Lingen und Marcel Reich-Ranicki. Durch seine stimmliche Vielfalt schafft er es, mehrere Charaktere gleichzeitig lebendig wirken zu lassen.

Puppentheater Magdeburg zeigt „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit

Das Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 präsentiert „Nur ein Tag“, ein Stück von Martin Baltscheit für Menschen ab sechs Jahren. Die Inszenierung übernimmt Nis Søgaard, während Jana Barthel für die Ausstattung verantwortlich ist. Die Puppen wurden von Magdalena Roth gestaltet, die Choreografie stammt von Alexander Semenchukov. Richard Barborka leitet die musikalische Gestaltung, Petra Szemacha zeichnet für die Dramaturgie verantwortlich. Auf der Bühne sind Florian Kräuter, Linda Mattern und Leonhard Schubert zu sehen.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen ein Fuchs und ein Wildschwein, die ihren Urlaub genießen möchten. Unerwartet schlüpft eine Eintagsfliege, die nicht weiß, dass ihr nur ein Tag bleibt. Die beiden Tiere entscheiden, ihr die Wahrheit vorzuenthalten und erzählen stattdessen, dass der Fuchs bald sterben müsse. Die Fliege nimmt sich vor, ihm den schönsten Tag seines Lebens zu bereiten. Während sie das Glück des Moments auskostet, rückt dennoch der Moment der Wahrheit näher.

„Nur ein Tag“ wird am Dienstag, den 4. März, um 9 und um 11 Uhr sowie am Mittwoch, den 5. März, um 11 Uhr aufgeführt. Weiterer Termin ist am Samstag, den 8. März, um 15 Uhr. Die Termine am 5. und 6. März, um 9 Uhr sind ausverkauft. Gegebenenfalls sind noch Tickets an der Abendkasse erhältlich.

Vorträge im Museum für Naturkunde Magdeburg: Paläontologie und Ornithologie

Am 5. März 2025 finden im Museum für Naturkunde Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 68–73, zwei Fachveranstaltungen statt. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr am Mitarbeitereingang in der Danzstraße.

Zum einen spricht Dr. Michael Buchwitz in der Fachgruppe Paläontologie über den „Dinosaurier State Park und die paläontologischen Museumssammlungen von Neuengland“. Der Vortrag thematisiert Fossilienfunde und wissenschaftliche Sammlungen aus dieser Region. Treffpunkt ist der Mitarbeitereingang an der Danzstraße.

Zum anderen trifft sich die Fachgruppe Ornithologie. Die Veranstaltung wird von Marcus Pribbernow geleitet und findet in Kooperation mit dem Nabu Kreisverband Magdeburg statt.

Reisebericht im Magdeburger Pointfoto: Eindrücke aus Hongkong und von den Philippinen

Am 5. März 2025 ab 19 Uhr findet bei Pointfoto, Leipziger Straße 45a, ein Reisebericht mit Bildern und Videos aus Hongkong und von den Philippinen statt.

Die Präsentation zeigt Eindrücke aus der Metropole Hongkong sowie aus verschiedenen Regionen der Philippinen, darunter Manila, die Reisterrassen Nord-Luzons und die Inseln der Visayas und Palawans. Der Kontrast zwischen der modernen asiatischen Großstadt und der abgelegenen Inselwelt steht dabei im Mittelpunkt.

Die Veranstaltung wird nur einmal im Jahr 2025 angeboten. Tickets sind bis zum 28. Februar zum Preis von 7,50 Euro im Vorverkauf erhältlich, danach kosten sie 10,00 Euro.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Partys in Magdeburg

Auch in der Woche werden in Magdeburg Partys gefeiert. Hier zwei Tipps für Mittwoch.

Festung Mark: Luises Garten ist zu Gast im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall. Geöffnet ist von 19 bis 1 Uhr. Musik legen Wasilisasagt, CRS vs. Limoncello sowie Bertziherzi auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: Im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 steht für den 5.3. um 20 Uhr ein "Wünsch dir was" mit DJ Bugs auf dem Plan.

Kopf & Kragen: Dr. Lydia Hüskens zu Gast im mach|werk Magdeburg

Am 5. März 2025 ab 19 Uhr findet im mach|werk, Breiter Weg 114a, eine neue Ausgabe der Diskussionsreihe „Kopf & Kragen“ statt. Thomas Wischnewski, Ilka Hein und Liedermacher Eddie Weimann laden einmal im Monat Gäste zu einem Meinungsaustausch über aktuelle Themen ein.

An diesem Abend nimmt Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Digitales und Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, an der Gesprächsrunde teil. Ihr ursprünglich für den 15. Januar geplanter Besuch musste verschoben werden, sodass sie nun im März als Gast erwartet wird.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Traumfresserchen" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für den Vortrag "Grausame Frauen und warum wir gut sein wollen und nicht können" um 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Abgesagt wurde „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ im Schauspielhaus.