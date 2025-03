Am ersten Märzwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am zweiten Märzwochenende 2025

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 7. bis 9. März 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Factory: "Magdeburg eskaliert" heißt es am 7.3. ab 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Am 8.3. von 20 bis 23 Uhr ist die Reihe "Mama geht tanzen" in der Factory zu Gast. Danach schließt sich der Mädelsabend mit DJane Josy and friends mit 80ern und 90ern Rock und Pop an.

Boys’n’Beats: House, R’n’B, 80er und Charts erklingen zu "Celebate" am 7.3. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Pamela Power ist am 8.3. ab 23 Uhr zu Gast. Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt bis 0 Uhr frei.

Buttergasse: Melodic Waves bringt DJ Andy Vogt am 7.3. ab 23 Uhr in die Buttergasse im Alten Markt 13. "Frauentag Celebration" heißt es am 8.3. ab 20 Uhr mit DJ Toni Winter und den Juicy Boys. Männer haben ab 24 Uhr Zutritt.

Down Town Club: "All in the Mix" wird es am 7.3. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club serviert. Für die passenden Sounds sorgen DJ Vendetta und El Bartho. 2000er und 2010er locken dank DJ Alex am 7.3. ab 23 Uhr auf die Tanzfläche.

Prinzzclub: "Savage" mit Alex Martura steht für den 7.3. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf dem Plan. Gespielt werden Hip-Hop, RnB, Dance, Pop und Urban. Am 8.3. heißt es zum Frauentag ab 23 Uhr "Girls wanna have fun" mit DJ Zaro.

Le Frog: Um 18 Uhr beginnt am 8.3. eine Frauentagsparty im Le Frog am Heinrich-Heine-Platz 1.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 8.3. um 19 Uhr eine Frauentagsparty.

Festung Mark: DJane Malado sorgt für den Latin-Sound von Salsa über Bachata bis Merengue am 8.3. ab 20 Uhr bei der Salsa-Nacht in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Ellen Noir: "Butterfly Effect" ist die Nacht zum Sonntag am 8.3. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof überschrieben. Trap, RnB und Deutschrap gibt es auf dem einen Floor mit Blvck & Yellow und Thft, auf dem anderen werden Hardtekk, Tekk und Hardtechno von CZ Kind, Krause, Trypsin, Crackpots, DJ Decline und Fehlfunktion aufgelegt.

Insel der Jugend: "Control" mit Lexer beginnt am 8.3. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

MAW: "Lauter als das System" wird es am 8.3. ab 23 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 65-91 im Haus 142a. Für die Technosounds sorgen 2XNI, Aura Kamikura, DJ Ritalino, Esther Dune, Kassettenricarda, Pelin Vedis, Red Sunday, Slany, Tiran und Untenlinks.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft ist "Subergs ü30 Party" am 8.3. ab 21 Uhr im Maritim.