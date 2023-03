Magdeburg - Was kann man in Magdeburg unternehmen? Für Mittwoch, den 1. März 2023 hat, hat die Magdeburger Volksstimme sieben Ideen und Freizeittipps zusammengestellt. Es geht um Schauspiel, um Kunst, Kabarett und Operette, um Naturwissenschaften und Reiseimpressionen. Zu den Freizeit-Tipps für Dienstag, den 28. Februar 2023, geht es hier.

Gesellschaftshaus serviert Operettenmelodien zum Kaffee

Im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 heißt es am Mittwoch um 15 Uhr „Operette zum Kaffee“. Alenka Genzel und Frank Matthias, begleitet am Klavier von Ronald Herold, nehmen das Publikum auf eine Reise durch die Operetten-Geschichte mit. Dabei wird gesungen, getanzt, gestritten und wieder versöhnt, und das alles mit viel Herzblut und einem Augenzwinkern.

Alenka Genzel absolvierte ihr Studium in Schauspiel und klassischem Gesang in Berlin und debütierte bereits mit 18 Jahren als Adele in Johann Strauß' „Fledermaus“. Heute arbeitet sie als freischaffende Sängerin und ist unter anderem bei den „Classic Open Air“-Konzerten auf dem Gendarmenmarkt zu hören.

Frank Matthias studierte klassischen Gesang an der „Hans Eisler“-Hochschule für Musik und tritt in Berliner Konzerthäusern auf. Außerdem spielte er am Metropoltheater mehrere Hauptrollen, darunter Freddy in „My Fair Lady“. Nebenbei arbeitet er als Synchronsprecher und Moderator.

Kunstpause zur Mittagszeit im Magdeburger Kloster Unser Lieben Frauen

Um 12.30 Uhr beginnt am Mittwoch eine „Kunstpause“ im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Bei einer kurzen Führung wird dabei ein ausgewählter Teil der Ausstellungen in den Fokus gerückt.

Die Veranstaltungen finden wöchentlich statt. Ausnahme sind die Pausen im Hochsommer und zum Jahreswechsel.

Fachleute für Vögel und Paläontologie laden ins Naturkundemuseum

Am Mittwoch, finden im Museum für Naturkunde zwei kostenlose Veranstaltungen statt. Das Museum sitzt zusammen mit dem Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Die Fachgruppe Paläontologie lädt um 17.30 Uhr zu einem Vortrag über Paläobotanik und Lebensraumrekonstruktion im frühen Perm ein, gehalten von Ludwig Luthardt vom Museum für Naturkunde Berlin. Zur selben Zeit findet auch der Fachgruppenabend der Ornithologie statt, geleitet von Marcus Pribbernow, der sich dem Vogel des Jahres, dem Braunkehlchen, widmet. Naturliebhaber und Fachleute sind herzlich eingeladen.

Reisefotografie mit Impressionen aus der Zeit der Kirschblüte in Japan

Pointfoto in der Leipziger Straße 45 in Magdeburg zeigt am Mittwoch den Film „4 Wochen Japan zur Kirschblütenzeit“ von Michael Schumacher. Der Film zeigt Tradition und Moderne in Japan und verschiedene Veranstaltungen wie Sumo- und Kendo-Kämpfe sowie die japanische „Onsen“ Badekultur. Mit dem Fahrrad geht es zum heiligen Fuji und mit Bus und Bahn zu verschiedenen Orten im Land.

Der Film bietet Einblicke in die unglaubliche Schönheit und Vielfalt des Landes. Beginn ist um 19 Uhr.

„Bis auf Heiteres“ mit Marion Bach und Heike Ronniger in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarett „Bis auf Heiteres“ mit Marion Bach und Heike Ronniger steht am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Spielplan der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Weitere Vorstellungen sind für den 8. März um 15 Uhr sowie für den 24. März und 22. April um 20 Uhr geplant.

Es geht um die politischen Veränderungen, in der Ampel-Koalition und die aufrüstenden Friedensparteien. Auch die Atomkraft, welche jetzt als umweltfreundlich bezeichnet wird, und die Beliebtheit der FDP bei jungen Leuten sind Thema. Marion Bach und Heike Ronniger sortieren ein. Dabei werden Lügen und Wahrheiten zergliedert, bis man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann.

Sebastian und Tobias Hengstmann meinen: „Jetzt mal ernsthaft“

Kabarett: „Jetzt mal ernsthaft“ heißt das Kabarett mit Sebastian und Tobias Hengstmann, das am Mittwoch sowie am 5., 18. und 29. April jeweils um 19.30 Uhr im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 gezeigt wird.

Die Hengstmann-Brüder präsentieren mit dem Stück ihr 18. gemeinsames Programm – und feiern so in einer gewissen Weise ihre Volljährigkeit. Sie nehmen ernste Themen als Vorlage für ihren humorvollen Auftritt auf der Bühne und bleiben dabei spontan, analytisch und frisch und kommentieren aktuelle Themen auf ihre gewohnt freche Art.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einem Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele. Das Publikum schlüpft in Woyzecks Perspektive und begleitet ihn durch eine Welt, in der Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden.

Vorstellungen sind unter anderem für Mittwoch und den 11. April jeweils um 10 Uhr, jeweils um 19.30 Uhr am 18. und 25. März und am 28. und 30. April sowie am 26. März um 18.30 Uhr geplant.