Theater, Wissen, Partys und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 7. Januar 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 7. Januar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" im Magdeburger Schauspielhaus

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" ist ein Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel für ein Publikum ab drei Jahren, das als Uraufführung auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg steht. Vorstellungen finden am 7., 14. und 16. Januar um 9 Uhr, am 16. und 23. Februar um 11 Uhr sowie am 17., 18. und 24. Februar um 9 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt.

Die Geschichte: Weit draußen auf hoher See, wo die Wellen tosen und der Wind kräftig weht, erstreckt sich eine einsame Weite ohne jede Menschenseele. Doch mitten in diesem unendlichen Blau gleitet Käpt’n Karton mit seinem Boot über die Wellen. Begleitet wird er von einem kleinen Holzwurm, der im Boot lebt und gelegentlich neugierig über die Reling lugt, sowie von ein paar Fischen, die glucksend vorbeiziehen. Ansonsten herrscht himmlische Ruhe – niemand stört Käpt’n Karton dabei, den Wind auf der Haut zu spüren, die ungestüme See zu durchqueren und die Stille zu genießen.

Diese Idylle ändert sich jedoch schlagartig, als eines Tages eine erschöpfte kleine Möwe direkt vor seinen Füßen landet. Sie kann nicht mehr weiterfliegen – und plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. Was wird aus der ungewöhnlichen Begegnung auf offener See?

Lesen Sie auch die Rezension der Magdeburger Volksstimme zu "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe"

Literaturclub des Theaters Magdeburg

Der Literaturklub des Schauspielhauses lädt seit 2009 Literaturbegeisterte dazu ein, gemeinsam in die Welt der Bücher einzutauchen. Inspiriert von Henry James’ Aufforderung „Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles.“ treffen sich die Mitglieder ein- bis zweimal im Monat, um über ein zuvor gemeinsam ausgewähltes Werk zu diskutieren. Das Repertoire reicht dabei von Klassikern bis hin zu moderner Literatur, von europäischen bis hin zu asiatischen oder afrikanischen Autoren.

Häufig werden die Werke an aktuelle Inszenierungen des Theaters angeknüpft, was neue Perspektiven auf die Texte ermöglicht. Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Büchern widmet sich die Gruppe auch den Zeitumständen ihrer Entstehung sowie den Biografien der Autoren.

Der nächste Austausch findet am Dienstag, den 7. Januar , um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Diskutiert wird Franz Kafkas „Das Schloß“. Im darauffolgenden Treffen am 4. Februar zur gleichen Zeit und am gleichen Ort steht Maryna Bundas „Das Glück der kalten Jahre“ auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist möglich unter bo.wilschnack@theater-magdeburg.de.

Rundgang im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg lädt am 7. Januar zu einer öffentlichen Archivführung ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Georg-Kaiser-Straße 7. Der Eintritt ist frei.

Die Führung bietet Besuchern die Gelegenheit, einen Einblick in die Struktur und den Umfang der Überlieferungen der Staatssicherheit im ehemaligen Bezirk Magdeburg zu gewinnen. Beschäftigte des Archivs erläutern die Organisation der Unterlagen und geben anhand von Ausstellungsmaterial sowie Beispielakten – darunter Dokumente Inoffizieller Mitarbeiter und Betroffener – einen Eindruck von den Arbeitsmethoden der Staatssicherheit.

Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür wird ein gültiges Personaldokument benötigt. Personen, die bereits einen Antrag gestellt haben, können außerdem Fragen zum Bearbeitungsstand ihrer Anfrage klären.

Die Hinterlassenschaft der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung Magdeburg umfasst knapp 1.850 laufende Meter bereits archivierter Akten sowie etwa 5.000 laufende Meter Unterlagen aus ehemaligen Diensträumen, darunter über zwei Millionen Karteikarten. Der größte Teil der Überlieferung stammt aus den bis Herbst 1989 bearbeiteten Unterlagen. Hinzu kommen mehr als 2.400 Behältnisse mit von Hand zerrissenem Schriftgut, dessen ursprünglicher Umfang und Inhalt durch Aktenvernichtungen 1989/90 nur teilweise nachvollziehbar ist. Insgesamt zählt der Magdeburger Bestand zu den umfangreichsten aller ehemaligen MfS-Bezirksverwaltungen und ermöglicht in nahezu allen Materialien eine Personensuche.

Die Karteien und Akten dokumentieren den Lebensweg von mindestens 1,7 Millionen Menschen und bieten Einblicke in die NS- und DDR-Zeit über mehrere Generationen. Die Menge und Erhaltung der Bestände unterscheiden sich jedoch je nach ehemaliger Kreisdienststelle, oft beeinflusst durch den Zerstörungsgrad im Jahr 1989. So sind von der Kreisdienststelle Wanzleben 106 laufende Meter Akten erhalten, während in Wolmirstedt lediglich 17 Meter überliefert sind, was auf großflächige Aktenvernichtungen schließen lässt.

"Der Spitzname" in Magdeburger Kinos

"Der Spitzname" ist eine deutsche Komödie, die derzeit auch in Magdeburger Kinos gezeigt wird. In der turbulenten Geschichte laden Anna (gespielt von Janina Uhse) und Thomas (Florian David Fitz) ihre Familie in die Tiroler Alpen ein, um ihre bevorstehende Hochzeit zu feiern. Doch wie so oft in Familienzusammenkünften sorgt das Aufeinandertreffen unterschiedlichster Persönlichkeiten für amüsante und chaotische Momente.

Im Cinestar Am Pfahlberg wird der Film vom 2. bis 6. Januar um 17.25 Uhr und 20.15 Uhr gezeigt sowie am 7. und 8. Januar um 18 und 20.25 Uhr.

Der Film wird im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz am 2. Januar um 11.30 Uhr, 17.10 und 20.15 Uhr, am 3. Januar um 11.50 Uhr und 20.15 Uhr und am 4. Januar um 11.30 Uhr und 20.15 Uhr gezeigt. Am 5. Januar steht der Steifen um 11 Uhr, um 17.30 Uhr und um 20.15 Uhr auf dem Spielplan. Für den 6. Januar sind Vorstellungen um 10.50 Uhr, 17.30 Uhr und 20.15 Uhr angesetzt, für den 7. Januar um 14.20 Uhr und um 20 Uhr sowie für den 8. Januar um 14.50 Uhr, um 17.10 Uhr und um 20 Uhr angesetzt.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Party in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Buttergasse: Die "Studententag - Afterworkparty" beginnt in der Buttergasse im Alten Markt 13 um 23 Uhr. Gespielt wird ein breiter Mix an Musik.

