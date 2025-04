8. april Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Wissen, Literatur, Gesang und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 8. April 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Kulturhistorisches Museum und Museum für Naturkunde in Magdeburg. Für beide Einrichtungen gibt es am 8.4. Termine.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 8. April 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Vom Kolonialwaren zum Fairen Handel" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Am 8. April 2025 um 14.30 Uhr findet in Magdeburg die Seniorenakademie mit dem Titel "Vom Kolonialwaren zum Fairen Handel" statt. Die Veranstaltung wird von Conrad Garlin, Assion Lawson und Sascha Schlüter vom Weltladen Magdeburg geleitet und in Kooperation mit dem Verein Magletan organisiert. Treffpunkt ist das Foyer des Veranstaltungsortes. Eine Anmeldung ist über den Museumsservice unter der Telefonnummer 0391/5403530 oder per E-Mail an service@museen.magdeburg.de erforderlich.

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung des Handels von Kolonialwaren hin zum heutigen fairen Handel. Dabei werden wirtschaftliche, soziale und ethische Aspekte thematisiert, die den Wandel in diesem Bereich geprägt haben.

Vortrag "Einheimische Insektenwelt: Eine fotografische Sammlung" im Magdeburger Museum für Naturkunde

Am 8. April 2025 um 18 Uhr hält Adrian Kanis im Museum für Naturkunde Magdeburg einen Vortrag mit dem Titel "Einheimische Insektenwelt: Eine fotografische Sammlung". Die Veranstaltung wird von der Fachgruppe Entomologie organisiert und bietet Einblicke in die Vielfalt der regionalen Insektenfauna.

Anhand einer umfassenden fotografischen Dokumentation werden verschiedene Arten vorgestellt und deren Lebensräume sowie Verhaltensweisen erläutert. Der Vortrag richtet sich an Interessierte, die mehr über die Bedeutung und den Schutz einheimischer Insekten erfahren möchten.

Der Treffpunkt ist der Mitarbeitereingang in der Danzstraße. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Museums für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 statt.

Führung "Verborgenes ..." in Magdeburg

Eine besondere Stadtführung gibt Einblicke in weniger bekannte Orte und Geschichten Magdeburgs. Unter dem Titel "Verborgenes ..." führt Anke Klapperstück als Stadtführerin durch ausgewählte Bereiche der Stadt.

Der Treffpunkt befindet sich am Domplatz vor dem Dommuseum. Die Führung beginnt am Dienstag, den 8. April, um 15.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,00 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter der Telefonnummer 0391/255060 bei der Magdeburger Urania erfolgen.

"Krieg der Welten" von H.G. Wells ist Thema im Literaturklub am Theater Magdeburg

Der Literaturklub am Schauspielhaus wurde 2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich Literaturinteressierte ein- bis zweimal monatlich, um sich über ein zuvor gemeinsam ausgewähltes Werk auszutauschen.

Die Auswahl reicht von Klassikern bis hin zu zeitgenössischer Literatur, wobei verschiedene Zeiten und Kontinente erkundet werden. Dabei werden nicht nur die Inhalte der Bücher diskutiert, sondern auch die Zeitumstände ihrer Entstehung sowie die Biografien der Autorinnen und Autoren. Die Treffen bieten die Möglichkeit, aktuelle Inszenierungen des Theaters mit dem Gelesenen zu verknüpfen und dadurch neue Perspektiven zu gewinnen. Interessierte sind eingeladen, mit eigenen Vorschlägen oder einfach mit Freude am Lesen teilzunehmen. Die Treffen finden in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straß 64 statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an bo.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich.

Die nächsten Termine sind am Dienstag, 8. April 2025, um 19.30 Uhr mit "Krieg der Welten" von H.G. Wells und am Dienstag, 29. April 2025, um 19.30 Uhr mit "Flauberts Papagei" von Julian Barnes. Es folgen Alfred Anderschs „Sansibar oder der letzte Grund“ am 20.5., Françoise Sagans „Bonjour Tristesse“ und Sigrid Nunez' „Der Freund“ am 1.7.

Treffen mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft.

Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“ Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat.

Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 8.4., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Raus aus der Abhängigkeit: Wie sichern wir die Rohstoffversorgung für Deutschland?

Am 8. April 2025 um 19.30 Uhr lädt die Volkshochschule Magdeburg im Rahmen von "vhs.wissen live" zum Online-Vortrag mit dem Titel "Raus aus der Abhängigkeit: Wie sichern wir die Rohstoffversorgung für Deutschland?" statt. Die Veranstaltung beleuchtet Strategien zur Reduzierung der Abhängigkeit von kritischen Metallen und Mineralien sowie die Rolle heimischer Lagerstätten in der Rohstoffversorgung. Angesichts globaler Lieferkettenprobleme und geopolitischer Spannungen gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. Es wird untersucht, wie Deutschland seine Rohstoffversorgung langfristig sichern und unabhängiger von internationalen Märkten agieren kann.

Der Vortrag wird von Prof. Dr. Jens Gutzmer gehalten, Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie. Er ist Professor für Erzlagerstätten und Geometallurgie an der TU Bergakademie Freiberg und Gastprofessor an der Universität Johannesburg. Als Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) beschäftigt er sich intensiv mit Fragen der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung. Sein Vortrag wird aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, nachhaltige und effiziente Rohstoffstrategien für Deutschland zu entwickeln.

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Sie richtet sich an alle, die sich für wirtschaftliche, ökologische und technologische Aspekte der Rohstoffsicherung interessieren. Neben der Vorstellung aktueller Forschungsergebnisse wird auch auf politische Rahmenbedingungen und innovative Lösungsansätze eingegangen.

Anmeldungen zum Kurs sind unter www.vhs.magdeburg.de im Web möglich.

Margitta Thorwirth – "Metamorphosen im Refugium" im MDR-Funkhaus Magdeburg

Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth gzeigt . Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in Thorwirths gestalterischen Prozess und ihre Art, durch Kunst den Alltag zu reflektieren. „Für mich bedeutet subtiles Lauschen und kreatives Tun, dem Alltag ein Stück Magie zu entlocken“, erklärt die Künstlerin. Sie beschreibt die Kunst als eine Form der Kommunikation, die über den Verstand hinausgeht und Herz sowie Seele berührt.

Thorwirth, die ihren jugendlichen Traum eines Grafik-Studiums nicht verwirklichen konnte, widmete sich trotz der familiären und beruflichen Verpflichtungen über 45 Jahre lang der kreativen Arbeit. Sie eignete sich autodidaktisch verschiedene handwerkliche Techniken an und nahm seit 1976, mit Unterbrechungen, an Kursen und Workshops bei Magdeburger Künstlern teil. Diese begleiteten sie in ihrer Entwicklung und vermittelten grundlegende Techniken und Gestaltungsprinzipien in den Bereichen Zeichnen, Malerei, Druckgrafik und Komposition.

Das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.