Literatur, Bühne und künstliche Intelligenz, Wissen und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 8. Oktober 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 8. Oktober 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Johann Voß auf Lesung im Magdeburger Literaturhaus

Am 8. Oktober lädt das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 im Rahmen der Landesliteraturtage 2024 zu einer Lesung mit dem Autor Johann Voß ein. Die Veranstaltung mit dem Titel "Komm in das Haus meiner Worte" beginnt um 19:00 Uhr, der Einlass ist ab 18:30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro an der Abendkasse.

Johann Voß wird aus seinen Gedichten und Aphorismen lesen, die sich thematisch um Liebe, Natur, Militärkritik und die Verbrechen des Nationalsozialismus drehen. Seine Lyrik wird oft durch Großprojektionen von Bildern ergänzt, etwa von Orten wie Birkenau oder Porträts von Persönlichkeiten wie George Floyd. Voß, geboren 1951 in Ostfriesland, studierte Germanistik und Sport und ist heute als Autor und Lehrer in Wefensleben tätig.

Seine Werke spiegeln seine Kritik an gesellschaftlichen Missständen sowie seine Zuneigung und Liebe wider. Hans Bender, ein bekannter Literaturkritiker, lobte Voß‘ Gedichte für ihre Vielfalt an Ausdrucksformen und ihre tiefe emotionale Kraft. Die Veranstaltung bietet einen intensiven Einblick in die poetische Auseinandersetzung mit aktuellen und historischen Themen.

Künstliche Intelligenz für die Bühne in Magdeburg

Die Gründung des Instituts für Künstliche Intelligenz und Bühne (IKIB) wird am morgigen am Dienstag ab 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gefeiert. Das Institut ist eine neue Kooperation zwischen der Otto-von-Guericke-Universität und dem Theater Magdeburg, die auf bereits bestehenden Projekten im Bereich Künstliche Intelligenz und Kunst aufbaut. Der Eintritt zu dem Abend ist frei.

Seit 2022 arbeitet das Schauspiel im Theater Magdeburg mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Kunst zusammen, beispielsweise für die Produktion „Das Leben ein Traum“, für „Katzengold Futureshock“ und insbesondere beim Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik „Felicia“, das im Oktober 2023 erstmals Experten und Künstler in Magdeburg versammelte.

Diese zukunftsweisenden Kontakte sollen nun verstetigt und ausgebaut werden – und zwar mit dem neuen Institut. Im Rahmen von Vorträgen, Diskussionen, künstlerischen Auseinandersetzungen und Forschungsprojekten widmet sich das Institut nichts Geringerem als der Zukunft. Zur feierlichen Eröffnung sind dem Austausch auf dem Podium Live-Experimente geplant, die die Potenziale und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz beleuchten. Die Veranstaltung wird von Didine van der Platenvlotbrug moderiert, mit Beiträgen von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Kunst.

Mit dabei sind von der Uni die beiden Professoren Ingo Siegert und Sebastian Stober sowie Matthias Busch von der Uni, Isabel Tönniges, die Mitbegründerin Festival ist, und Uni-Professor Evelyn Gius von der TU Darmstadt. Bruno Kramm ist Musiker, Produzent und Geschäftsführer des KI-Unternehmens Infinite Devices, Leiter der AG Kultur im KI Verband Deutschland. Mit dabei sind auch Clara Weyde und Bastian Lomsché von der Schauspielleitung des Theaters, die sich in „Das Leben ein Traum“ bereits mit dem Thema der künstlichen Intelligenz befasst haben. Nach der Gründungsveranstaltung findet eine Party mit einem DJ statt.

Hautflügler sind Thema im Museum für Naturkunde Magdeburg

Am 8. Oktober 2024 um 18:00 Uhr lädt die Fachgruppe Entomologie zu einem Vortrag im Museum für Naturkunde Magdeburg ein. Veranstaltungsort ist die Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73, der Zugang erfolgt über den Mitarbeitereingang an der Danzstraße.

Adrian Kanis aus Magdeburg wird einen Kurzbericht über die Hymenopteren-Tagung 2024 in Stuttgart präsentieren. Dabei gibt er einen Überblick über die wichtigsten Themen und Forschungsergebnisse der Tagung, die sich mit der vielfältigen Insektengruppe der Hautflügler (Hymenoptera) beschäftigt. Diese umfasst unter anderem Bienen, Wespen und Ameisen. Der Vortrag richtet sich sowohl an Fachleute als auch an interessierte Laien.

Treffen mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft.

Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“ Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat.

Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 8.10., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Kurs zur Archivierung digitaler Unterlagen im Landesarchiv Sachsen-Anhalt

Am 8. und 15. Oktober 2024, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr, bietet die Volkshochschule Magdeburg einen Kurs zur Archivierung digitaler Unterlagen im Landesarchiv Sachsen-Anhalt an. Der Kurs wird von Björn Steffenhagen geleitet, einem wissenschaftlichen Archivar, der sich auf die digitale Archivierung spezialisiert hat. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmenden, wie sie digitale Dokumente langfristig sichern und in geeigneten Formaten speichern können. Es wird auch thematisiert, wie mit digitalen Unterlagen verfahren werden sollte, die nicht mehr benötigt werden, sowie welche Risiken entstehen, wenn die digitale Ablage vernachlässigt wird.

Am ersten Veranstaltungstermin ist eine Führung durch die Räumlichkeiten des Landesarchivs vorgesehen. Individuelle Beratungen sind im Rahmen des Kurses nicht möglich.

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung über die Volkshochschule Magdeburg erforderlich. Der Veranstaltungsort ist das Landesarchiv Sachsen-Anhalt in der Brückstraße 2. Dieser Kurs bietet eine wertvolle Einführung in das Management und die langfristige Sicherung digitaler Dokumente.

Fest der Patchwork-Gruppe in Magdeburger Nicolai-Kirche

Am 8. Oktober um 17 Uhr findet an der St. Nicolai-Kirche am Nicolaiplatz eine kreative Veranstaltung mit der Patchwork-Gruppe statt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, kreativ zu sein, zu basteln und sich auszuprobieren. Ein kleiner Kreativmarkt wird ebenfalls angeboten, auf dem es tolle Produkte zu entdecken gibt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Alle Interessierten sind willkommen, um einen unterhaltsamen und inspirierenden Nachmittag zu erleben. Das Gemeindehaus befindet sich in der Brüderstraße 1a neben der Kirche.

Vor 200 Jahren wurde die Kirche geweiht. Diese Veranstaltung ist Teil einer Festwoche, die vom 6. bis 13. Oktober 2024 stattfindet.

Unterwegs mit der Weißen Flotte Magdeburg

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab. Für den Oktober gilt der Fahrplan der Nachsaison.

Von Montag bis Freitag findet die Stadtfahrt täglich von 11.15 bis 12.15 Uhr statt. Anschließend gibt es von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen, gefolgt von einer Fahrt in Richtung Schönebeck von 15 bis 17.15 Uhr.

Mittwochs, samstags und sonntags beginnt der Tag ebenfalls mit einer Stadtfahrt von 11.15 bis 12.15 Uhr. Ab 13 Uhr gibt es eine Wasserstraßenkreuzfahrt ("Große Acht"), die bis 17 Uhr dauert. Zusätzlich findet von 13.30 bis 14.30 Uhr eine weitere Stadtfahrt statt, und von 15 bis 17.15 Uhr geht es wieder in Richtung Schönebeck.

Mittwochs ist zu beachten, dass die Wasserstraßenkreuzfahrt am 9. und 16. Oktober bereits ausreserviert ist. Eine Wasserstraßenkreuzfahrt wird zusätzlich am 3. Oktober um 13 Uhr angeboten. Am Samstag, den 19. Oktober, entfällt die Wasserstraßenkreuzfahrt. Zusätzlich gibt es an den Samstagen, dem 12. und 26. Oktober, eine abendliche Fahrt mit kulinarischen Genüssen von 19 bis 22 Uhr.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist. Das Büro der Weißen Flotte am Petriförder 1 ist erreichbar unter Telefon 0391/5328891 sowie an info@weisseflotte-magdeburg.de per E-Mail.

"Weird and Interesting Things" von Juliane Hundertmark in der Galerie Himmelreich

Bis zum 18. Oktober zeigt die Galerie Himmelreich in Magdeburg die Ausstellung "Weird and Interesting Things" mit Malereien und Zeichnungen der Berliner Künstlerin Juliane Hundertmark. Ihre Werke weisen überraschende Parallelen zu visionären Künstlern wie William Blake und Henry Fuseli auf. Ihre Figuren, die oft geisterhaft und surreal erscheinen, erinnern an düstere Themen der deutschen Folklore. Mit starkem emotionalem Ausdruck kombiniert sie in ihren Bildern Menschen und Tiere und nutzt tierische Mimik, um ein breites Spektrum an Emotionen darzustellen.

Juliane Hundertmark, 1971 in Mainz geboren, studierte unter anderem freie Malerei und Grafik an der Kunstakademie Nürnberg und lebt seit 2006 als freischaffende Künstlerin in Berlin. Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt, unter anderem in New York, London und Barcelona.

Die Galerie Himmelreich ist dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Besuche nach Vereinbarung sind ebenfalls möglich.

Technikmuseum erinnert an Fahlberg-List und blickt auf die Bebauung voraus.

Erstmals zeigt das Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 eine einzigartige Gegenüberstellung: Das historische Werksmodell des ehemaligen VEB Fahlberg-List aus den 1980er Jahren wird neben dem aktuellen Bebauungsmodell des zukünftigen Stadtquartiers präsentiert. Das Werksmodell des VEB Fahlberg-List gibt einen eindrucksvollen Einblick in die einst gewaltigen Ausmaße der Produktionsstätte und zeigt detailliert alle Gebäude, Einrichtungen und Produktionsanlagen, die das Gelände in den 1980er Jahren prägten. Das Modell wurde in den 1990er Jahren vom Technikmuseum übernommen und kürzlich im Zuge der aktuellen Planungen wiederentdeckt, restauriert und für die Ausstellung vorbereitet.

Die Ausstellung ist bis zum 13. Oktober im Technikmuseum Magdeburg zu sehen. Begleitend dazu werden in Vitrinen einige historische Produkte des VEB Fahlberg-List gezeigt, die tiefere Einblicke in die Geschichte des ehemaligen Chemiewerkes bieten.

Interessierte Besucherinnen und Besucher können die Modelle während der regulären Öffnungszeiten des Technikmuseums bestaunen: Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Banksys Kunst in der Magdeburger Hyparschale

Banksy - ein weltbekannter Revolutionär der zeitgenössischen Kunst, dessen Identität nach wie vor ein Geheimnis ist und dessen Schaffen sich weltweit stets weiterwachsender Beliebtheit erfreut. Nach rund 50.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern kommt die Ausstellung nach ihrer Deutschland-Premiere in Berlin nun nach Magdeburg. Diese einzigartige Kollektion aus Originalwerken und Prints des Künstlers wird derzeit in der Magdeburger Hyparschale am Heinrich-Heine-Weg gezeigt.

Neben Berlin lockte diese Kollektion im Rahmen von verschiedenen Ausstellungen in Madrid, Málaga, Moskau, Hongkong, Mailand, Lissabon, Las Vegas, Yokohama, Osaka und Nagoya bereits über drei Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Es ist eine Premiere in doppelter Hinsicht: "Baknksy - a vandal turned idol" kommt erstmals nach Magdeburg und ist gleichzeitig das erste Event in der neueröffneten Hyparschale. Die 1974 eröffnete Hyparschale war lange Zeit eine absolute Kultur-Institution der DDR, neben Messen wurden auch Ausstellungen wie eine Nationale Volkkunstausstellung durchgeführt. Nach der Wiedervereinigung verfiel das Gebäude zunehmend, bevor 2017 die Planung zur denkmalgerechten Sanierung begann. Die Veranstalter Burghard und Alexander Zahlmann sind stolz, dieses denkwürdige Bauwerk nun kulturell wiedereröffnen zu dürfen.

Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Bereiche, die Banksys zumeist politisch geprägte Werke in einen Gesamtkontext einordnen. Begleitet werden die Besucherinnen und Besucher hierbei durch einen kostenlosen Audioguide (verfügbar in deutscher und in englischer Sprache), der über das eigene Smartphone via dem kostenfreien Ausstellungs-WLAN abrufbar ist. In rund zwei Stunden werden Hintergründe zur Entstehung der Werke sowie Interpretationsansätze erläutert und legen so einen neuen Blickwinkel auf Banksys Schaffen.

Hauptbestandteil der Ausstellung sind 11 Originalwerke und 44 limitierte Originalprints aus privaten Sammlerbeständen. Publikumslieblinge wie das weltbekannte „Girl With Balloon“ werden als einer zweiteiligen Serie auf Leinwand ausgestellt, Banksys berühmten Ratten widmet sich ein gesamter Teilbereich der Ausstellung mit zahlreichen limitierten Prints. Auch Kunstwerke verwandter Künstler wie Andy Warhol, werden ausgestellt, denn diese prägten Banksy maßgeblich in seinem Schaffen.

Sonderschauen im Jahrtausendturm des Magdeburger Elbauenparks

Der Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark ist von März bis Oktober Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, mit dem letzten Einlass um 17.30 Uhr, geöffnet. Gezeigt wird hier in der Ausstellung in Einblick der Menschheits- und Technikgeschichte gegeben.

Zurzeit werden neben der Dauer- auch zwei Sonderausstellungen gezeigt. "Achterbahn - drunter und drüber!" heißt die eine. In der Ebene 5 des Turmes können hier die trotz strenger Konstruktionsvorgaben sehr kreativen sachsen-anhaltischen Modelle des bundesweiten Junior.Ing- Schülerwettbewerbs bestaunt werden.

Die andere Sonderausstellung heißt "Staun Dich Schlau mit PLAYMOBIL". Anlässlich des 25. Geburtstag des Elbauenpark und des Jahrtausendturms hat der Künstler Oliver Schaffer eine einzigartige Jubiläumsausstellung entworfen und eindrucksvolle Schaulandschaften inszeniert. 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte werden in riesigen Vitrinen fantasievoll und detailreich dargestellt. Zusätzlich erzählen 25 bedeutende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technik und Medizin von ihren Entdeckungen oder Erfindungen. Ob Galilei oder Archimedes, Otto von Guericke oder Albert Einstein.

Kunstmuseum Magdeburg zeigt historische Kunst

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Buttergasse: Jeden Dienstag ab 23 Uhr finden in der Buttergasse am Alten Markt 13 der Studententag und die Afterwork Party statt. Geboten werden Querbeet, Fetenhits, POP, Schlager, Black, 80er, 90er, 2000er und Charts.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.