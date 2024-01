Magdeburg - Film und Kunst - auch Dienstag, der 9. Januar 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Livin Bach" im Magdeburger Moritzhof

Ein Film unter dem Titel "Living Bach" wird derzeit im Magdeburger Moritzhof gezeigt. Der Streifen von Anna Schmidt wurde im vergangen Jahr produziert und wird in der Einrichtung im Moritzplatz diesen Dienstag um 15.30 Uhr sowie am 25. Januar um 16 Uhr und am 29. Januar um 17 Uhr gzeigt.

Weltweit gibt es über 300 Bachchöre und -ensembles, in denen sich Sänger, Musikliebhaber und Hobbymusiker unterschiedlichster Kulturen, Religionen und Lebensrealitäten zusammenfinden. Ob aus Japan, Malaysia, Australien, Neuseeland, Südafrika, Paraguay, den USA oder der Schweiz, sie alle eint eine große Leidenschaft: Johann Sebastian Bach und sein Werk. Ihre Leben sind untrennbar mit der Musik des weltberühmten deutschen Komponisten verbunden. „Living Bach“ spürt diese Enthusiasten auf, reist dabei rund um den Globus, offenbart außergewöhnliche, aufregende und lebensverändernde Beziehungen zu Bachs unvergleichlicher Kunst und begleitet sie auf dem Weg zum weltweit größten Treffen der Bach-Familie – dem Leipziger Bachfest. Anna Schmidts „Living Bach“ ist ein inspirierender Film über die Kraft der Musik, die Menschen über Kontinente hinweg verbindet. Mit ihren eindrucksvollen Bildern und den magischen Klängen Bachs wird diese musikalische Reise selbst zu einem einzigartigen Werk.

Literaturclub im Schauspielhaus

„Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles.“, sagte der Schriftsteller Henry James. Dieses Motto lebt der Literaturklub am Schauspielhaus. 2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich nun schon seit 10 Jahren Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Um George Orwells „1984“ geht es dieses Mal ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straß 64. Christa Wolfs „Sommerstück“ soll am 30. Januar, Johann Wolfgang von Goethe „Wahlverwandtschaften“ am 27. Februar und Wenedikt Jerofejews „Die Reise nach Petuschki“ am 12. März Thema sein. Anmeldungen sind per E-Mail an berit.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich.

Insektenkundler treffen sich im Museum für Naturkunde

Zusammenkünfte der Entomologische Gesellschaft Magdeburg als Fachgruppe am Museum für Naturkunde finden im Naturkundemuseum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 in der Regel am zweiten Dienstag des Monats um 18 Uhr statt. Treff ist jeweils am Mitarbeitereingang der Einrichtung.

Entomologie ist der Zweig der Zoologie, der sich mit den Insekten, der artenreichsten Gruppe von tierischen Lebewesen, befasst.

„Worst Case Scenario“ im Kunstmuseum Magdeburg

Ein Fenster mit Blick auf den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr an einer Straßenecke - das ist die Sonderausstellung „Worst Case Scenario“, die neben anderen derzeit im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 gezeigt wird. John Smith hat eine Sammlung von Standbildern zusammengestellt, die das tägliche Leben an einer Wiener Straßenecke zeigen und erst im weiteren szenischen Verlauf vorsichtig in Bewegung geraten.

Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Die Sonderausstellung läuft bis zum 4. Februar.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.