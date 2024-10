Die Schule in Magdeburg, die sie vor sechs Jahrzehnten gemeinsam verlassen haben, ist inzwischen ganz woanders verortet. Beim Wiedersehen der Abiturienten aus 1964 gab es viel zu erzählen.

Vor 60 Jahren haben sie gemeinsam in Magdeburg-Buckau das Abitur absolviert.

Magdeburg - Im Juni 1964 Jahren haben sie gemeinsam das Abitur bestanden. Nun trafen sich 16 der ehemals 31 Klassenkameraden aus der früheren EOS „Geschwister Scholl“ wieder in Magdeburg.

Sie hatten teilweise lange Anfahrtswege aus dem Umland von Hamburg, aus Potsdam oder Berlin zurückgelegt, einige leben aber bis heute in Magdeburg. Vor 60 Jahren hatte die Geschwister-Scholl-Schule ihren Sitz noch in der Karl-Schmidt-Straße in Buckau, dort ist jetzt die Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ untergebracht.

Beim Wiedersehen im Café „Alt Magdeburg“ gab es viel zu erzählen. Alte Fotos sowie ein Klassenbuch wurden herumgereicht. Im Anschluss ging es noch zu einem Besuch in das benachbarte Kloster Unser Lieben Frauen. „Ich habe die Schulzeit in schöner Erinnerung. Unser Zusammenhalt in der Klasse war sehr gut“, sagt Doris Lange.

Damit ist wohl auch zu erklären, dass die Schulfreunde über all die Jahre in Kontakt geblieben sind. Der Magdeburger Kreis trifft sich sogar immer am ersten Mittwoch im Quartal. Zum 65. Jahrestag soll es dann wieder eine große Runde werden.