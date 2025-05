Spargelfest und Schäl-WM – ohne den Verkauf des Edelgemüses undenkbar. Wie hier am Stand vom Hofladen Bauer Weiß aus Zerbst gab es noch einige weitere Stände an denen sich die Festbesucher mit frischem Spargel eindecken konnten. Tania Brammerts hat schon einige Kilo des edlen Gemüse an die Kunden weitergereicht, wie hier an Regina Rogge aus Zerbst, die ein Fan von Spargel ist.

Foto: Heiko Röder