Bauen und Verkehr Marode Ringbrücke in Magdeburg: Vorbereitungen für den Abriss laufen
Die letzten Tage von Magdeburgs längster Ringbrücke sind gezählt. Das marode Bauwerk wird abgerissen. Derzeit laufen dafür die Vorbereitungen.
Aktualisiert: 04.11.2025, 15:49
Magdeburg. - Sie ist das komplizierteste Bauwerk im Magdeburger Reigen der maroden Ringbrücken: die Brücke über die Halberstädter Straße. Genau wie die ehemaligen Ringbrücken am Damaschkeplatz und der Brenneckestraße muss auch sie abgerissen werden. Dafür haben die Vorbereitungen begonnen.