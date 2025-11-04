Die letzten Tage von Magdeburgs längster Ringbrücke sind gezählt. Das marode Bauwerk wird abgerissen. Derzeit laufen dafür die Vorbereitungen.

Blick auf die marode Ringbrücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg. Die Vorbereitungen für den Abriss haben begonnen.

Magdeburg. - Sie ist das komplizierteste Bauwerk im Magdeburger Reigen der maroden Ringbrücken: die Brücke über die Halberstädter Straße. Genau wie die ehemaligen Ringbrücken am Damaschkeplatz und der Brenneckestraße muss auch sie abgerissen werden. Dafür haben die Vorbereitungen begonnen.