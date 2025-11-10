Nur kurz währte am frühen Montagmorgen die Besetzung von Hof und Haus an der Burgstraße 59 in Salzwedel. Die Polizei setzte ihr ein Ende. Wie der Kreis nun agiert.

Polizisten hinderten die Aktivisten daran, neben dem Hof auch das haus zu besetzen.

Salzwedel - Nur einen Tag nach dem Jahrestag der Pogromnacht von 1938 lässt der Altmarkkreis das Haus einer jüdischen Familie an der Burgstraße 59 in Salzwedel abreißen und rückt davon auch nicht ab. Trotz der veränderten Umstände, dass die Solidarische Wohnungsbaugenossenschaft (TraWo) das Haus übernehmen will.