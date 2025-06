Achtung: So werden Straßenbahnen und Busse in Magdeburg umgeleitet

Magdeburg. - Die Sommerferien beginnen in Magdeburg am 30.6.2025. Dieses Jahr bedeutet das nicht allein, dass der MVB-Ferienfahrplan gilt und beispielsweise Straßenbahnen in der Hauptverkehrszeit im 15-Minuten-Takt fahren. Es bedeutet auch, dass Linien immer wieder aufgrund vielfältiger Bauarbeiten geändert werden. Was gilt wann? Hier ein Überblick.

Haltestelle Alter Markt vom 30. Juni bis 10. August: Das nordwärts führenden Straßenbahngleis wird instandgesetzt, bevor eine Generalsanierung des Haltestellenkomplexes 2026 beginnt. Das Gleis in Richtung Südabschnitt wird als Baustellenfläche genutzt und daher gesperrt. Die Linien 2 und 10 fahren daher in Fahrtrichtung Süden über City Carré und Verkehrsbetriebe. In Richtung Norden fahren sie wie gehabt über den Breiten Weg Südabschnitt. Die Linien 1 und 5 fahren in beiden Fahrtrichtungen über City Carré, Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz und Verkehrsbetriebe. Im Südabschnitt Weg fährt die Linie 4 in beiden Fahrtrichtungen über die Haltestellen Leiterstraße und Domplatz. Im Nachtverkehr nutzen die Busse am Alten Markt nur Gleis E.

Große Diesdorfer Straße vom 30. Juni bis 10. August: Ein Abschnitt der Großen Diesdorfer Straße wird wegen Kanalbauarbeiten der Stadtwerke für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Zwischen Diesdorf und Westring / Spielhagenstraße fahren als Ersatz Busse der Linie 46. Die Linie 5 fährt ab Westring weiter wie die Linie 1 über ZOB / Adelheidring bis nach Olvenstedt. Die Linie 3 verkehrt nicht.

August-Bebel-Damm vom 30. Juni bis 13. Juli: Ein letztes Mal wird für zwei Wochen der Straßenbahnverkehr unterbrochen. Die Linie 10 endet bereits am Zoo/Pettenkoferstraße. Zwischen Zoo und Barleber See fahren als Ersatz Busse der Linie 40.

Sonnenanger vom 30. Juni bis 11. Juli: Wegen Straßenbauarbeiten wird des Sonnenangers in Ottersleben gesperrt. Die Buslinien 53 und 54 können daher die Haltestellen Hängelsbreite und Sonnenanger nicht bedienen. An der Hängelsbreite gibt es ein Ersatzhaltestelle.

Kannenstieg vom 3. Juli, 22 Uhr, bis 7. Juli, 4 Uhr: Der Bahnübergang an der Abfahrt des Magdeburger Rings zur Ebendorfer Chaussee wird erneuert. Die Linie 1 kann daher nicht zum Kannenstieg fahren, sondern wird zum Neustädter See umgeleitet. Als Ersatz fahren zwischen Kannenstieg und Kastanienstraße Busse der Linie 41.

Strecke Olvenstedt vom 14. bis 20. Juli: Wegen Arbeiten am Gleis in Höhe Bruno-Beye-Ring muss die Bahnstrecke nach Olvenstedt gesperrt werden. Die Straßenbahnlinien enden bereits am Olvenstedter Platz. Zwischen Olvenstedter Platz und Klinikum Olvenstedt fahren als Ersatz Busse der Linie 44.

Mittagstraße 21. bis 25. Juli: Wegen Bauarbeiten im östlichen Abschnitt der Mittagstraße wird im Nachtverkehr die Linie N7 in Fahrtrichtung Kannenstieg ab der Agnetenstraße über den Bahnhof Neustadt umgeleitet werden. Die weiteren Haltestellen in der Alten Neustadt können dadurch zeitweise nicht bedient werden.