Sorge oder Symbolpolitik? AfD will Burkini in Magdeburg verbieten – Stadträte reagieren empört

Die AfD will den Burkini in Magdeburg verbieten. Während die Partei Hygiene und „Badekultur“ ins Feld führt, sprechen demokratische Fraktionen von Symbolpolitik und Ausgrenzung. Wie die Chancen für ein Verbot tatsächlich stehen – und wie sich die Fraktionen positionieren.