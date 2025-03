Für die Frauenaktionstage 2025 in der Landeshauptstadt Magdeburg ist wieder ein umfangreiches Programm geplant, das am 114. Internationalen Frauentag am 8. März mit zahlreichen Veranstaltungen seinen Höhepunkt findet.

Aktionstage in Magdeburg: Frauen im Mittelpunkt

Internationaler Frauentag am 8. März 2025

Der Weltfrauentag am 8. März wird deutschlandweit mit zahlreichen Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen begangen. Auch in Magdeburg sind Veranstaltungen geplant.

Magdeburg/vs. - In den kommenden drei Wochen finden in Magdeburg die Frauenaktionstage statt. Doch worum geht es dabei? Was steht auf dem Programm?

Für die Frauenaktionstage ist wieder ein umfangreiches Programm geplant, das am Weltfrauentag am 8. März mit zahlreichen Veranstaltungen seinen Höhepunkt findet. In Kooperation mit dem Gleichstellungsamt der Stadt laden Vereine, Projekte und Fraueninitiativen unter anderem zu Ausstellungen, Konzerten und Filmen sowie Lesungen und Diskussionen über die aktuelle Geschlechterpolitik ein.

Frauenaktionstage: Auftakt am 6. März im Magdeburger Opernhaus

Am Donnerstag, 6. März, heißt die Landeshauptstadt alle Interessierten zum Frauentagsempfang im Opernhaus willkommen. Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr haben die Oberbürgermeisterin Simone Borris und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Heike Ponitka gemeinsam mit der städtischen AG Vereinbarkeit Beruf und Familie, dem Theater Magdeburg sowie Projekten und Vereinen aus Magdeburg geladen.

Zudem wird um 19.30 Uhr im Volksbad Buckau die Ausstellung „imagine women“ eröffnet. Im Anschluss spielen um 20 Uhr vor Ort Les Reines Prochaines ein Konzert.

8. März: Programm zum Frauentag in Magdeburg

Am Sonnabend, 8. März, beginnt das Programm zum internationalen Frauentag um 14 Uhr mit der Führung „Starke Frauen in Magdeburg.“ Vom Westportal des Doms aus führt Stadtführerin Nadja Gröschner über den Fürstenwall und erzählt von historischen Magdeburger Frauen.

Lesen Sie auch: Uni Magdeburg: So macht Informatik jungen Frauen richtig Spaß!

Bei einem „Mini-Speed-Dating“ können sich Frauen ab 17 Uhr im Einwelthaus austauschen. „Reden. Handeln. Verändern. – Frauen auf dem Weg zur echten Gleichberechtigung“ ist eine offene Diskussionsrunde mit Ideen für die Zukunft. Danach beginnt um 19 Uhr vor Ort eine Frauentagsparty mit Musik, Getränken und einem kleinen Buffet.

In der Feuerwache findet um 20 Uhr ein Jazz-Konzert mit Pascal von Wroblewsky anlässlich des Frauentags statt.

Das Kasino des Schauspielhauses hat ab 21 Uhr die Türen für die Lesungsreihe Katzengold geöffnet. In „Ich will alles von der Welt – Katzengold #28“ geben Schauspielerinnen des Ensembles literarischen Texten und Musikstücken ihre Stimme.

Gleichstellung und Geschlechtersensible Medizin - Gespräch zur Zukunft

Am Dienstag, 11. März, lädt dann die Landeszentrale für politische Bildung um 17 Uhr zur Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ ein. Die Kuratorin Clara Marz ist vor Ort und referiert zum Ausstellungsthema. In der Bücherkiste Peter Sodann findet am Mittwoch, 12. März, um 17 Uhr die musikalische Lesung „Walentina Nikitina – An der Seite des Malers Otto Nagel. Eine Migrationsgeschichte“ statt. Salka-Valka Schallenberg erzählt die bewegende Migrationsgeschichte ihrer Großmutter.

Im Kino-Programm des Moritzhofs wird vom 13. bis 30. März der Film „Ein Tag ohne Frauen“ gezeigt. Die Dokumentation erzählt vom Streik der Isländerinnen 1975, der in kurzer Zeit das Land zum Stillstand brachte.

Lesen Sie auch: Dieser Männerchor in Magdeburg sucht jetzt auch Frauenstimmen

Editha Beier, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sowie Sprecherin des Politischen Runden Tisches der Frauen/Geschlechtergerechtigkeit Magdeburg und Mitglied im Klimabeirat, lädt am Donnerstag, 20. März, um 17 Uhr zum Gespräch „Wie weiter mit den Frauenrechten in Gegenwart und Zukunft?“ in die Bücherkiste Peter Sodann ein.

Das Format „Wissenschaft im Rathaus“ findet am Montag, 24. März, 19 Uhr, unter dem Titel „Geschlechtersensible Medizin – exzellente Medizin von morgen“ statt. Dr. med. Ute Seeland, Stiftungsprofessorin an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, hält über die Notwendigkeit der Gendermedizin einen Vortrag und lädt zur Diskussion ein.

Auch die Stadtbibliothek Magdeburg engagiert sich zu den Magdeburger Frauenaktionstagen. Im Rahmen der Landesliteraturtage findet in der Zentralbibliothek am Montag, 24. März, um 19.30 Uhr die Lesung und Diskussion „Ost-West-Frau“ statt.