Der Verein VSR-Gewässerschutz untersuchte im Sommer Wasserproben aus privaten Brunnen in der Saalestadt und hat dabei starke Nitratbelastungen entdeckt. Die Ursache dafür kann auch benannt werden.

Calbe. - Im August bot der VSR-Gewässerschutz die Analyse von Brunnenwasser in der kleinen Saalestadt an. Nun liegen die Auswertungen der Proben vor, teilte die Organisation jetzt mit. Dabei stellten die Fachleute in Calbe eine hohe Konzentration von Nitraten in den eingereichten Proben privater Brunnen fest.