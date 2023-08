Unterhalb der gläsernen Spitze des Albinmüller-Turms thront die Magdeburger Jungfrau. Doch die Figur drängt sich nicht unbedingt ins Blickfeld. Um sie in ein besseres Licht zu rücken, fordert eine Fraktion im Stadtrat ihre Beleuchtung. Was die Stadt dazu sagt.

Albinmüller-Turm in Magdeburg: Kann die Jungfrau beleuchtet werden?

Der Albinmüller-Turm ist eines der bedeutendsten Bauwerke in Magdeburg. An dieser Gebäudeecke wurde die Magdeburger Jungfrau, die auch im Wappen der Stadt zu sehen ist, eingearbeitet.

Magdeburg - Grau auf Grau schmiegt sie sich an die Wand. Und drängt sich so nicht unbedingt ins Blickfeld. Das mag auch daran liegen, dass sie sich gegen die aufwendige Glaskonstruktion an der Spitze des 61 Meter hohen Bauwerks behaupten muss.