Verkehr Einfahrt gesperrt: Warum Ampel in Magdeburg dennoch nicht abgeschaltet werden kann

Die Einfahrt zum ehemaligen Parkplatz einer Filiale von Aldi Nord in Magdeburg ist derzeit gesperrt. Dennoch ist die Ampel, die an der Kreuzung davor steht, noch in Betrieb. Muss das sein?