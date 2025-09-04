weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Galerie als Zwischenlösung für Leerstand: Alle können mitmachen: Kunstaktion im Magdeburger Bauhaus-Pavillon

Der Bauhaus-Pavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof wird erneut Galerie, diesmal mit Bildern des Fotografen Frank Pudel. Zudem wirken alle Besucher an einem Kunstwerk mit.

Von Stefan Harter 04.09.2025, 07:30
Schon einmal war der ehemalige Blumenpavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof zeitweise eine Galerie.
Schon einmal war der ehemalige Blumenpavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof zeitweise eine Galerie. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Bevor der Blumenpavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof möglicherweise bald einen dauerhaften Mieter bekommt, wird er erneut zur zeitweiligen Kunstgalerie. In dem aus der Bauhaus-Zeit stammenden Gebäude werden Bilder des Fotografen Frank Pudel ausgestellt.