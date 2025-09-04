Der Bauhaus-Pavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof wird erneut Galerie, diesmal mit Bildern des Fotografen Frank Pudel. Zudem wirken alle Besucher an einem Kunstwerk mit.

Schon einmal war der ehemalige Blumenpavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof zeitweise eine Galerie.

Magdeburg. - Bevor der Blumenpavillon auf dem Magdeburger Westfriedhof möglicherweise bald einen dauerhaften Mieter bekommt, wird er erneut zur zeitweiligen Kunstgalerie. In dem aus der Bauhaus-Zeit stammenden Gebäude werden Bilder des Fotografen Frank Pudel ausgestellt.