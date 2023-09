Das Allee-Center Magdeburg feiert in diesen Tagen seinen 25. Geburtstag und befindet sich im Wandel. Einige starke Marken sind verschwunden - neue kommen hinzu.

Einkaufen in Magdeburg

Magdeburg - Das Allee-Center Magdeburg ist seit 25 Jahren ein Einkaufsmagnet in Sachsen-Anhalt - und befindet sich ständig im Wandel. Gerade erst sind diese Marken-Geschäfte ausgezogen. Wer sie ersetzt und worauf das Center setzt und was aus dem Elektronikmarkt „Saturn“ wurde.

Wer in diesen Tagen durch das Allee-Center schlendert, findet nach wie vor eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Dennoch haben in den vergangenen Wochen einige namhafte Marken das Center verlassen.

Allee-Center Magdeburg: Aus Saturn wurde der Media Markt Rainer Schweingel

Dazu zählt beispielsweise Yves Rocher. Die Kette für Kosmetikartikel und mehr hatte allerdings sein komplettes Geschäft eingestellt und damit auch die Filiale in Magdeburg geschlossen.

Ähnlich sieht es mit der Modekette Gerry Weber aus. Im Obergeschoss schloss vor ein paar Tagen die Filiale. Der angeschlagene Modehersteller hatte nach verschiedenen Medienberichten angekündigt, bis Ende September 2023 immerhin 122 der derzeit 171 eigenen Geschäfte und Outlets in Deutschland zu schließen.

Allee-Center Magdeburg: Yves Rocher hat geschlossen. Rainer Schweingel

Betroffen ist auch die Filiale von Side Step im Obergeschoss. Der in New York ansässige US-Schuhfachhändler Foot Locker, dem die Kette gehört, hatte nach Medienberichten schon vor Monaten angekündigt, das Side Step-Format in Europa einzustellen. Man wolle sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, hieß es weiter.

So steht es um die Nachvermietung

Das Allee-Center stehe allerdings für alle leeren Ladenflächen mit Nachmietern in guten Verhandlungen, erklärte Allee-Center-Managerin Petra Kann. Die meisten Vertragsverhandlungen stünden vor dem Abschluss, Kunden könnten sich auf neue Angebote freuen.

Allee-Center Magdeburg: Gerry Weber, hier an seinem letzten Öffnungstag am 19. Sepember 2023, mittlerweile auch schlossen. Rainer Schweingel

Außerdem kündigte Petra Kann an, das Angebot an Spielwaren im Allee-Center zu verbessern. Hier habe man noch Nachholbedarf und sei auch optimistisch, einen Anbieter zu finden.

Ein Wechsel ist unterdessen schon vollzogen: Aus dem Elektronik-Fachmarkt Saturn wurde Media Markt. Beide Marken gehören der Holding Ceconomy. Letztere hatte bekanntgegeben, sich auf die Marke Media Markt zu konzentrieren.