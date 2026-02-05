Die Leipziger Band „Almost Twins“ ist am 7.2.2026 auf einem Konzert in Magdeburg zu erleben. Mit dabei sind auch Songs aus dem neuen Album.

Magdeburg. - Songwriting und Bandklang greifen am Samstag in der Magdeburger Neustadt ineinander, wenn sich Indie-Folk und Pop zu einer dichten musikalischen Erzählung verbinden. Dann ist die Leipziger Band „Almost Twins“ auf der Bühne des Moritzhof bei einem Aufritt zu erleben.

Im Mittelpunkt des Konzerts steht das aktuelle Album „Visions“, das die Gruppe kürzlich veröffentlicht hat. Bereits mit dem Debüt „Hands / Trees“ erreichte die Band Aufmerksamkeit: Sie tourte in Deutschland, sie waren auch im Ausland in Radiosendungen Thema, und sie wurden für den Deutschen Popkulturpreis nominiert. Für die neue Produktion arbeitete die Band erneut mit dem Produzenten und Bassisten Alex Binder zusammen, der auch das erste Album begleitete. Sänger und Gitarrist Max Grüner entwickelte Almost Twins ursprünglich als Soloprojekt und formte es gemeinsam mit vier Mitmusikern zu einer festen Bandstruktur weiter.

Der aktuelle Sound kombiniert elektronische Flächen, Tasteninstrumente sowie Bläserlinien mit klassischem Songwriting. Die Stücke bewegen sich zwischen reduzierten Arrangements und ausgreifenden Passagen und stellen Stimme und Text in den Vordergrund. „Visions“ markiert damit einen weiteren Schritt in der Entwicklung der Band, die ihre neuen Songs in Magdeburg erstmals in voller Konzertlänge präsentiert.

„Almost Twins“ spielen am Sonnabend, 7. Februar 2026, um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.